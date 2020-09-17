ÖZLEM DOĞANER

Doğu Akdeniz sularında yükselen gerilim gündemimizden düşmüyor. Fotoğrafa dar bir açıdan bakanlar yanlış okuma içinde olabilirler. Türkiye'nin hem diplomatik hem de ekonomik olarak büyük düşünmesi gereken bir zaman diliminden geçiyoruz. Bu anlamda Karadeniz'deki doğalgaz müjdesinin verdiği özgüven önemli bir rehber. Karadeniz, Türkiye'ye hesap edilenden çok daha önemli kapılar açacak. Keşif günü Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile konuştuğumda müjdenin ne kadar da muhafazakâr duyurulduğunu anlamıştım. Önümüzdeki günlerde yeni haberlerle kaynağın gerçek büyüklüğünü daha net bir şekilde görme fırsatımız olacak.

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Yıl bitmeden sadece Karadeniz'de değil Akdeniz ve hatta karadan da yeni müjdeli haberler duyacağımızdan şüpheniz olmasın. Bu yeni kaynakların kullanımından önce pandeminin etkilerinin hafiflemesi ve ekonominin rayına girmesi ülkeyi çok daha yukarıya taşıyabilir. Norveç gibi örnekler gösteriyor ki enerji kaynağının bulunmasındaki zamanlama da çok değerli. Zaten Avrupalı'nın endişeyle, "tarihi büyüklüklerine yeniden kavuşacak ülkeler" arasında Türkiye'yi sayması da bunun sonucu.

Başka bir açıdan bakalım. Borsada yoğun bir halka arz trafiği başladı. Bu keşifle TPAO ve BOTAŞ'ın hem yurt içi hem de yurtdışında halka arz sürecinin önü açılacak. Geçmişte Borsa İstanbul'da hisselerini halka açan kamu şirketlerine gelen yoğun talep, şimdiden yatırımcıların iştahını kabartmış görünüyor. THY, Halkbank, Vakıfbank, Türk Telekom, Emlak Konut ve Aselsan'ın hisselerine çok ciddi talep gelmişti. Aselsan'ın ikincil halka arzına 64 bin 646 yatırımcı gelirken, Türk Telekom'un halka arzına 30 bin yeni yatırımcı ilgi göstermişti. Emlak Konut GYO'nun 2013 yılındaki halka arzına ise 104 farklı yabancı yatırımcıdan talep gelmişti. Vakıfbank'ın halka arzına 5,9 kat talep gelirken, Halkbank'ın 1.8 milyar dolar büyüklüğündeki halka arzına 17,3 milyar lira talep toplanmıştı.

Konuştuğumuz piyasacılar Botaş ve TPAO'nun halka arzının da piyasalarda çok ciddi bir etki yaratacağını söyledi. Analistlere göre düşük faiz ortamı ve halka arzlara olan iştah açısından zemin çok uygun. Bugün olsa her bir arza en az 100 bin yeni yatırımcı gelebilir. Bu halka arzlar yabancı yatırımcının da ilgisini arttırır. Piyasada, "Özellikle uluslararası enerji fonlarının çok ciddi ilgisi olacaktır" yorumları yapılıyor. Türkiye tarihinin en önemli enerji keşfiyle bile piyasalarda algı oyunları yapanlara duyurulur.

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Senin kararın ne?

Algı demişken vatandaşın algısını ölçmek önemli. Bu konuda Ticaret Bakanlığı önemli bir adım attı. Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi'ni kurdu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştüğümüzde öğrendim. Emin Torunoğlu'nun başkanı olduğu ekip, vatandaşın algısını ölçerek politika üretiyor. Rastgele kontrol deneyleri yapılarak "Senin kararın ne?" diye soruluyor. AB, Dünya Bankası; Singapur ve Güney Kore'nin de içinde bulunduğu Blockchain Platformu'nun ilk kamu üyesi. Blockchain dış ticarette pandemiyle birlikte oluşan etkilerin de en aza indirilmesinde önemli bir etken olacak. Yakında Nobel ödüllü ekonomistlerle ortak projelerde bu dairenin ismini daha çok duyacağız.

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A Para 2 yaşında

Ekonomide ezberlerin bozulduğu, kitapta yazanların artık uygulamaya ayak uyduramadığı, sınırların kapandığı, ekonomilerin durduğu ve belki de tarihi kırılımların orta noktasında bir yerdeyiz. Bu dönemde Türkiye'nin bakış açısıyla, sesiyle ekonomiyi anlatmak için yola çıktık 2 yıl önce. Bugün yıl dönümümüzde ilk günkünden daha heyecanlıyız. Medya sektörünün belki de dünyadaki en büyük yatırımlarından birisi olan Turkuvaz Medya Merkezi'ne taşınma arifesindeyiz. Bugüne kadarki destekleri ve bize bitmeyen bir heyecan sağladığı için Medya Grup Başkanımız Serhat Albayrak'a ve Genel Müdürümüz Abdülhalik Çimen'e teşekkürü borç bilirim. Hem yeni stüdyolarımız hem de yenilenen ekranımızla daha farklı ve etkili yayınlarımıza bekleriz. Çok yakında bizim de müjdelerimiz olacak.