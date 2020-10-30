ÖZLEM DOĞANER

Bitmeyen tartışmamız. Taraftarı olduğumuz takımı önceliyerek "Türk futbolu nasıl kurtulur?" diye konuşur dururuz. Sportif başarısızlığın altında da hep hesapsız transferleri, kulüplerin borçlarını gösteririz. Futboldaki finansal başarısızlık maalesef kulüplerin basketbol, voleybol gibi branşlarını da olumsuz etkiler. Yani sporun bir anlamda taşıyıcı gücü futboldur Türkiye'de. İşte bu nedenle futbol kulüplerinde mali yapının düzelmesi Türk sporu için bir devrim olarak kabul edilmeli. Sorun teşhis edildi, tedavi yöntemi belirlendi, reçete yazıldı.

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın başkanlığında futbolun finansörü bankalar ile TFF ve kulüpler uzun süren borç yapılandırması görüşmelerinde sona geldi. Önümüzdeki günlerde detaylarıyla ilan edilecek. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ile konuştum. 1998'den beri finanse ettikleri Türk futbolundaki sorunun gelir değil, doğru yönetim ve harcama sorunu olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'deki futbol kulüplerinin yaklaşık 6.5 milyar TL borcu var. Bunun 5.7 milyar TL'si 4 büyük kulüpte. Ateş, "Türkiye Bankalar Birliği ve futbol ailesinin etkin çalışmasının içinde yer aldık. Öncelikle tüm borçlar TL'ye döndü. Gelirlere bakıldı. Makul faiz oranlarıyla ödemesiz dönemler de verilerek 9 sene gibi uzun vadelere yayıldı. Bunlar geri ödenirken de futbol ailesinin yaşaması lazım. Bunun için her gelirin yarısının kulübe bırakılıp yarısının tahsil edilmesi kararlaştırıldı. UEFA ya da Şampiyonlar Ligi gelirlerinin de bir kısmı borç ödemesinde kullanılacak. Böyle olunca borç yönetilebilir duruma geldi" dedi.

Artık 4 büyük kulübün yönetim kurulu üyeleri yetkili oldukları kadar sorumlu da olacaklar. Bugüne kadar transfer edilen yabancı sporcular için dünya örneklerinin 7-10 katına kadar bedeller ödeniyordu. Artık yönetim bir harcama yapıyorsa bunun sorumluluğunu da üstlenecek. Ateş, "Ödemeleri bir disiplin altına aldığınız zaman bu içinden çıkılmaz bir sorun değil. Kolay değildi, elbirliğiyle bu işin üstesinden geldik. Sorun çözüm buldu. İnşallah yakında ilan edilecek. Dönen bir çark oluşacak. Herkesin ayağını yorganına göre uzatacağı bir dönem olacak. Bu, kulüp yönetimlerini de çok rahatlatacak. Sağlıklı bir şekilde finanse edilmiş sporumuzdan çok daha yeni gençler, şampiyonlar yetiştirebiliriz" dedi. Hayırlı olsun. Bu sadece Türk futbolu için değil, ekonomi için de dönüm noktası.