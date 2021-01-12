ÖZLEM DOĞANER

Bugünlerde kime rastlasam "Borsada hangi şirkete yatırım yapayım?" diye soruyor. 2020 yılının küresel alanda da rekorlar kıran borsası, dolar bazında daha gidecek yolun olduğunu işaret etmesiyle yatırımcı için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Borsadaki yatırımcı sayısı 2 milyona dayandı. 10 yıldır yatırımcı sayısının 1 milyon civarında seyrettiğini hesap edersek artık borsada yatırım yapmanın tam bir moda olduğunu söylemek yanlış olmaz. Öyle görünüyor ki 2021 yılı da yine borsanın yılı olacak. Geçen yıl halka arz edilen 8 şirketin halka arz büyüklüğü 462.4 milyon lira oldu. Toplam talep 6.8 milyar liraya yakın. Görünen o ki küçük ölçekli şirketlerde başlayan furya büyük şirketlere de yansıyacak. Aldığım duyumlara göre büyük şirketler de borsaya doğru yola çıktı. Yaklaşık 30 şirket ilk etapta halka arza hazırlanıyor. Özellikle enerji, SPK'nın son düzenlemeleriyle tekrar gözde olan GYO'lar, teknoloji şirketleri başı çekiyor. Bu anlamda Borsa İstanbul ve SPK'nın büyük şirketleri borsaya çekmek için çalışmalarının devam ettiğini duyuyoruz. Getirisi ne kadar yüksek olursa olsun kulağımızdaki küpeyi çıkarmayalım. Küçük yatırımcı kulaktan dolma önerilerle borsada gezinmesin. Bu çeyrek altın biriktirmeye benzemez.



DOLARİZASYONDA KIRILMA BEKLENTİSİ



Özel bankalar 2021 yılında kredi büyümesinde normalleşme bekliyor. İş Bankası, Garanti, Yapı Kredi, Akbank 2021 yılına ilişkin beklentilerini açıkladı. 2021'de % 11 yılsonu enflasyonu ile ortalama %4 makro büyüme bekliyorlar. TL kredi büyümesinin normalleşerezk %15-20 bandında gerçekleşmesi bekleniyor. Bankaların 2021'de 2 puan daha yüksek özsermaye karlılığı ve %33 kar artışı elde etmesi bekleniyor. Dikkatimi çeken ise dolarizasyonun kırılma beklentisi. Yılın 2. yarısında TL kredilerin özellikle tüketici ve KOBİ alanında yoğunlaşması, yabancı para cinsinden ise azalması tahmin ediliyor. Takipteki kredi oranının ise piyasada konuşulanların aksine %6'nın altında kalması bekleniyor.



"KADIN DÜNYASI GELİYOR"



Gündem küresel ısınma olunca sürdürülebilirlikle ilgili her adım dikkat çekici hale geliyor. Bu konuda da yine kadınlar öncü. Koton "Yaşama Saygı" platformu kurdu ve bir süredir bu yönde koleksiyonlar üretiyor. Türkiye'nin BCI (iyi pamuk inisiyatifi) üyesi ilk üyesi oldu. İşin imzası Koton Yönetim Kurulu Üyesi Gülden Yılmaz'a ait. A Para'da Yüksek Topuklar programında Yılmaz ile dijital dönüşümde kadınların rolünü de konuştum. Yılmaz, "Dijital dönüşümün kadın ve erkeklerin iş yaşamında kendilerine biçilen roller ve genel kabullerle ilgili kalıplaşmış algıları kırma imkânı verdiğini düşünüyorum. Dijital dünyada biraz kimliklerimiz, cinsiyetlerimiz yok oluyor. Bu objektivite bence kadına bir fırsat sağlayacak. Çok yönlü bakış açısının aslında ne kadar önemli olduğunu hem iş hem insan yönetiminde görüyoruz. Daha kadın dünyası geliyor bence" diyor.