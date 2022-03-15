ÖZLEM DOĞANER

Merakla bir solukta okudum. Yakinen tanıklık ettiğimiz bir tarihin perde arkasını, Enerji ve Hazine bakanlığı yaptığı 5 yılı kaleme almış Berat Albayrak. Enerjide nasıl bir meydan okumaya imza atıldığını, Mavi Vatan söyleminin nasıl ete kemiğe büründüğünü, yerli ve yenilenebilir enerjide nasıl bir amaçla ilerlendiğini, ekonomik dönüşüm politikalarını detaylarıyla öğreniyoruz. Albayrak, Karadeniz'de doğalgaz keşfinden kur saldırılarıyla mücadeleye, enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye için atılan adımları bir meydan okuma olarak nitelendiriyor. "Burası"nın öneminin altını çizerek ve görevi sırasında temelini attıklarına da inançla iddialı tahminlerde bulunuyor:

Türkiye 2030 yılından önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek.

Türkiye uzun yıllardır örnek alması gereken ülkeler sıralamasında gösterilen Almanya ve Güney Kore'ye karşı artık iki adım öne çıkan bir sürece doğru ilerliyor. Nitekim bu iki ülkenin hem enerji ithalatı hem de turizm kapasitesi dolayısıyla) yakın gelecekte cari performans olarak ülkemizin gerisinde kalacağı bir döneme giriyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı. 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz. Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak.

Önümüzdeki 20 yıl içerisinde süreci doğru yönetebilirsek ülkemizin dünyadaki ilk beş ülke arasına girdiğine şahit olacağız"

Elbette tüm kitabı anlatarak sürprizini kaçırmak istemem. Ancak Albayrak'ın özellikle Ağustos 2018'de kur saldırılarını anlattığı bölümdeki dikkat çekici uyarısını da paylaşmak isterim:

"Bir tarafta Türkiye'yi dize getirmek ve teslim almak için ekonomik yaptırımları ve finansal araçları kullanan küresel güçler, diğer tarafta onlarla işbirliği içerisinde her fırsat bulduğunda milletimizi felaket tabloları çizerek korkutmaya çalışan yabancı yatırımcıları tehdit eden bir muhalefet ve bir başka tarafta Türk lirasına karşı güvensizlik oluşturmak için adeta ağız birliği yapmış sözde finansçılar... O dönemde sosyal medya ve YouTube kanalları üzerinden yorum yapan bazı finansçıların bir kısmının yurtdışı istihbarat örgütleri ile ilişkileri devletimiz tarafından tespit edildiğini de burada ifade etmek isterim. Herhalde ilgili kurumlarımız bunların toplumsal algıyı zehirlemesine engel olmak için gereken tedbirleri alıyordur!"

Albayrak, yakın tarihimizin belki de en büyük kara propaganda ve iftiralarına maruz kalan bakanı. Gençlere hitap ettiği satırlarından anlıyoruz ki bu dönemi tüm zorluklarına rağmen vicdani huzurla tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor. Albayrak, "Hem şahsıma hem de aileme yönelik sayısız saldırılara sabredip direnmek elbette hiç kolay değildi. Yine de geriye dönüp bakıyorum da, güzide bir ekiple beş senelik görevim süresince ortaya koyduğumuz büyük emek sonucu, elhamdülillah gerçekleşen ve yakın gelecekte gerçekleşecek birçok güzel tarihi icraatın manevi mutluluğuyla yaşanan sıkıntıların hepsine değdi."

Albayrak "Şu an içinden geçtiğimiz konjonktürel küresel iklimde bugünün genç nesli, 500 yıllık eko sistemin değişeceği bir iklimin tam arifesinde, bu son 500 yıllık dünya tarihinin bence en önemli neslidir" diyor satırlarında... Bu ülkeye inancını, yapılan icraatların bugün ve yarın ülkeye katkılarını anlattığı satırları, gençlere miras niteliğinde...