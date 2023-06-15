ÖZLEM DOĞANER

Kurban Bayramı öncesi ekonomi yönetiminin yoğun bir gündemi var. Bir yandan milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrette Temmuz zammı belirlenecek. Bir yandan 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın yeni yönetimi faiz kararını verecek. Bir yandan da Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in art arda toplantılarını takip edeceğiz. Bankacılarla, iş dünyasıyla art arda toplantılarla gelecek döneme yönelik mesajlarını iletecek.

Asgari ücret Ocak'ta %54,7 artışla net 8 bin 506 TL brüt ise 10 bin TL olarak belirlenmişti. 2022 yılında enflasyon %64 civarında gerçekleşirken, asgari ücretteki yıllık artış %100 oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan yine "Çalışanlar enflasyona ezdirilmeyecek" diyor. Bir yandan asgari ücretlinin beklentisi bir yandan işverenin teşvik beklentisi var. Asgari ücretteki artış beklentisi %30-35'ler noktasında şekilleniyor. Pazartesi günü Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni bir toplantı gerçekleştirecek. Kısa süre içerisinde yeni rakamı görme şansımız olacak.

Tabii asgari ücret kadar vatandaşın dilinde olan bir başka konu faiz konusu. Burada temel amaç belli. Enflasyonu da faizi de 2013'lerdeki gibi tek hanede görmek. Buna giden yolda sabırla ekonomi yönetiminin atacağı adımlar izlenecek.

Erdoğan'ın bu konuya yanıtı net: "Bazı arkadaşlar "Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor" gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası'yla beraber atmasını kabullendik, "hayırlı olsun" dedik ve bu şekilde de enflasyonu tek haneye düşürmekteki kararlılığımızı da bildirdik. Ve inşallah bu adımlarla birlikte de gerek Hazine ve Maliye Bakanımız gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler.

Net diyorum ama yine isteyen istediği gibi anlayıp anlatmaya çalışıyor. Maalesef spekülasyona yatkın bir piyasamız var. Bu dönemde iletişim belki de eskisinden çok daha önemli olacak. Özellikle Merkez Bankası'nda. Bundan sonraki dönemde sözlü müdahalelerin doğru anlaşılması için piyasaların da hazırlanması gerekiyor.

O noktada başkan değişti ama şimdi bir başka soru yanıt bekliyor. Merkez Bankası'nda başkan yardımcıları, Para Politikası Kurulu üyelerinde değişim olacak mı? Bu noktada kulisler hareketli. Ve tabii gözümüz Resmi Gazete'de Erdoğan'ın kararında.

Bu arada Meclis'te de ihtisas komisyonları şekilleniyor. Geçmiş dönemin kabinesindeki bakanların birçoğu TBMM'de kendi alanlarının komisyonlarına başkan oldu. Yani yasama ayağı da ikinci bir kabine gücünde...