ÖZLEM DOĞANER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye ekonomisinin son fotoğrafını çekme şansını yakaladık. Şimşek, çocuklarını okula bırakıp eşiyle geldiği Turkuvaz Medya Ankara bürosunu ziyaretinde, içtenlikle tabloyu ortaya koydu. Elbette hem gazetemizde hem de A Para ve A Haber ortak yayınında detayları okudunuz, dinlediniz.

Yatırımcı ne soruyor? Kendisi nasıl yanıtlıyor? Türkiye'ye bakış açısı ne? Anladığımız kadarıyla Türkiye'nin hikâyesine yoğun ilgi var ve Şimşek bunu anlatmak için tüm dünyayı dolaşmaya kararlı. "Asıl hedefimiz sürdürülebilir büyüme. Bunun için fiyat istikrarını sağlamak birinci önceliğimiz. Enflasyon çıpasıyla ilerleyeceğiz" diyor. Şimşek, yabancı yatırımcı görüşmelerine devam ediyor. 1-2 hafta içerisinde ikinci Körfez turuna çıkacağını, yakın zamanda Asya ile temaslara başlanacağını da söyledi.

Şimşek ve MB Başkanı Erkan, IMF- Dünya Bankası yıllık toplantılarında mevkidaşlarının yanı sıra yatırım bankaları, uluslararası yatırım fonlarıyla da görüşmeler yapacak. Görünen o ki ekonomi yönetimi Türkiye'yi anlatmak için dünyada ayak basmadık yer bırakmayacak. Şimşek, birkaç ay içinde bu görüşmelerin meyvelerini almaya başlayabileceklerini vurguladı. "Sadece para gelmesi değil, doğru yere para gelmesi önemli" dedi. "Piyasa koşulları elverdikçe rezerv biriktirmek" amacını birkaç kez vurguladı.

MB rezervlerinin son durumu bugün açıklanacak. Toplam rezerv 15 hafta üst üste artarak 1987 başlangıçlı veri tarihindeki en uzun artış rekorunu kaydetti. Bugün yine artış bekliyoruz. Elbette bir başka önemli konu KKM'den çıkış stratejisi. KKM'den çıkışlar 8 haftadır sürüyor. 9. Hafta verisi de bugün açıklanacak.

Şimşek'in yabancı yatırımcı sözlerini değerlendirecek olursak, sene sonu gelmeden borsadaki yabancı yatırımcının da artacağı anlamına gelebilir. 24 Mayıs öncesinde borsada takas oranı yüzde 27'ye inmişti. Şimdi oran yüzde 33-34'lere geldi. A Para'ya konuk olan Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı İbrahim Halil Öztop, yabancı yatırımcı oranının geçmişte olduğu gibi yüzde 65'lere çıkacağını umduklarını söyledi. Bakalım yeni yıla girerken nasıl bir tabloyla karşılaşacağız.

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BORSA GÜNDEMDEN DÜŞMÜYOR

Küçük büyük herkes borsayı konuşuyor. Sene başından itibaren Bist 100 ve sınai endeksi %50'nin üzerinde yükseldi. Bu primler bankacılık endeksinde %70'leri buldu. Yatırımcı sayısı 8 milyona dayandı. Bu yıl halka arz edilen şirket sayısı 40'a yaklaştı. 20 Ekim'den itibaren 3. Çeyrek bilanço dönemi başlayacak. Herkes yine hisse konuşacak.

Son 3 yılda borsada 130 şirket işlem görmeye başladı ve toplam 93 milyar lira kaynak sağlandı. Borsa İstanbul yönetimi şehir şehir dolaşıp borsayı anlattı. Sermaye piyasalarının şirketlere katacakları konusunda önemli bir finansal okuryazarlık desteği verdi. Arz tarafındaki bu büyümeyle birlikte talep tarafında da artış yaşanıyor.

Borsadan hem endekste hem de işlem hacminde önemli yükselişlerin gerçekleştiği bu dönemde yatırımcısını da korumaya yönelik önemli adımlar geldi. Borsa İstanbul, yatırımcılara finansal okuryazarlık seviyelerini artırmalarını, sosyal medyaya itibar etmemelerini, aracı kurumların yatırım danışmanlarının tavsiyelerini dinlemelerini, aracı kurum uzmanlarının araştırma raporlarını okumalarını tavsiye etti. Tavsiyelere dikkat etmek şart. Ama şunu da hatırlatmak lazım. Borsa İstanbul, bu yıl pay bazında 462 defa ve yatırımcı bazında 73 defa tedbir uyguladı. Yani iş sadece tavsiyeyle kalmıyor. Aman dikkat. Birilerinin oyununa gelip yatırımınızdan da olmayın.