ÖZLEM DOĞANER

Bu haftanın en kritik konularından birisi Merkez Bankası'nın yılın ilk faiz kararını vereceği Para Politikası Kurulu toplantısı olacak. Görünen o ki yılın ilk faiz toplantısı faiz artışları için de son toplantı olacak. Piyasaların genel beklentisi Merkez Bankası'nın bu toplantıda 250 baz puan faiz artırıp "bekle gör" dönemine geçmesi. Bu süreçte daha çok miktarsal sıkılaşma beklentisi var. Tüm dünyada major merkez bankalarının faiz indirimlerinin tartışıldığı bir yılda Merkez Bankası'nın ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı da merak konusu. Bazıları bu yıl faiz indirimleri için erken olduğunu düşünse de ben yılın son çeyreğinde indirimlerin başlayacağını tahmin ediyorum. Her ocak ayı gerek fiyat düzenlemeleri gerekse de ücret artışları nedeniyle enflasyon açısından zorlu olur. Bugünkü rakamlara bakarak motivasyonu bozmamak lazım.



YABANCI HANGİ HİSSELERİ SEÇİYOR?

Borsa İstanbul sene başından itibaren %6-7 oranında yatırımcısına kazandırdı. Yatay performansına rağmen sene başından itibaren getirisi mevduatın üzerine çıktı. Yabancının son hafta performansına baktığımızda 425 milyon dolar tahvil tarafına, 157 milyon dolar da hisse kanadına giriş yaptığını görüyoruz. Yabancı yatırımcının seçim sonrası hisse tarafına yatırımı 3 milyar doları aştı. Peki yabancı hangi sektörlere ve hisselere ilgi gösteriyor? Seçimden sonra yabancının girişleri hızlandı ama asıl hareket kasımdan sonra yaşandı. Yabancı en fazla Akbank, Bim, Koç Holding, Garanti, Aselsan ve Sabancı Holding'e giriş yaptı. Aynı periyotta bu şirketlerde ciddi yükselişler görmekteyiz. Kasım'dan bu yana Akbank yaklaşık %43 getiri sağlarken Bim %21, Koç Holding'de %10'un üzerinde değer kazandı. Yabancı yatırımcı aynı dönemde Turkcell, Hektaş, Sasa ve THY hisselerini sattı. Buna rağmen Turkcell Kasım'dan bu yana yaklaşık %30 prim yaparken sene başından itibaren %10'a yakın değer kazandı.



SANAYİ HİSSELERİ GERİDE Mİ KALDI?

Sene başından itibaren Borsa İstanbul ve bankacılık endeksi mevduatın üzerinde getiri sağlarken sanayi endeksi çok varlık gösteremedi. Bunda endekste ağırlığı yüksek olan sanayi şirketlerinin bu süreçte negatif performans göstermesi etkili oldu. Gübre Fabrika, Ülker bisküvi, Qua Granit, Hektaş Sasa ve Tüpraş sene başından itibaren gösterdiği negatif performansla sanayi endeksini baskıladı. 26 şirketin dışında sanayi endeksinde işlem gören sanayi şirketleri görece iyi bir performans sergiledi. Yükselişe işaret eden sanayi şirketlerinin başında Petkim, Koza grubu, Fade Gıda ve Europower geldi. Önümüzdeki süreçte yabancı yatırımcının ilgisinin önce banka şirketlerinde olması beklenmeye devam ediyor. Ama bu yıl sürpriz yapacak bir diğer sektör telekomünikasyon sektörü olarak öne çıkıyor. Sene başından beri Turkcell ve Türk Telekom performansıyla bunu şimdiden gösterdi.

Bu yıl gözümüz kredi derecelendirme kuruluşlarında. Moody's cuma günü seans tamamlandıktan sonra Türkiye'den beş şirketin kredi notunu yükseltirken iki şirketin notunu teyid etti. Yapılan açıklamada Koç Holding, Oyak Çimento, THY, Turkcell ve Tüpraş'ın kredi notları B3'ten B2'ye çıkarıldı. Erdemir ve Şişecam'ın kredi notları ise B3 olarak teyit edildi. Bu başlık eşliğinde notu yükselen şirket hisseleri yoluna pozitif bir görünümle devam edebilir.