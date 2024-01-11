ÖZLEM DOĞANER

İş dünyasını artık yurt dışında yaptığı iş değil, iş yapabilmek için verdiği mücadele yoruyor. Malumunuz özellikle en büyük ticari partnerimiz Avrupa ile ilgili vize sorunu had safhaya ulaştı. İşadamı fuara gidecek. Makinesini göndermiş, stant tutmuş. Sadece fuar süresi kadar bize veriliyor. O da son günde. Bazen o bile verilmiyor.

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ile konuştuk. Başkan, başka bir derdi daha anlattı:"İhracat da var ithalat da var. Orada yatırım yapan da var.Günler değil aylardan söz ediyoruz. Dışarıda bizim adımıza görev yapan kamu görevlilerinden birisine şahit oldumDürüst olalım demek ki hadisenin teknik dışındaki gerekçeleri var.Orada bir bankada hesap açtırmadan bunu nasıl yapacaksınız? Bizim gerçekten önümüzdeki temel sorun bu. Her ortamda bunu yüksek sesle dile getiriyoruz. Bana gelen en çok taleplerden birisi 'Başkan şu konsolosluğu ara. Makinem gitti orada duruyor, adamı gönderemiyorum. Uygunsuz davranış, ayıplı mal gibi şikayetlerle karşı karşıya değilim ki. Maalesef içinde teknik sorunlardan kaynaklı olanlar vardır ama siyaset temelli olduğu kanaatindeyim."

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Peki soruna çözüm için en yakın tarih ne dersek? 2024'te Avrupa Parlementosu'nda seçimler var. Seçimlerden sonra komisyonlar kurulacak. Türkiye'ye ilişkin kararlarının alınmasında maalesef yılın 2. yarısını beklemek durumundayız. Gerçekten inanılır gibi değil. Rekabetin de adilce yapılması lazım.

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İSTANBUL'UN MURADI...

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum oldu. Doğrusu Kurum'u gerek Emlak Konut Genel Müdürlüğü gerekse de bakanlığı döneminde yakinen izleme, röportajlar yapma ve perde arkasında nasıl çalıştığını izleme fırsatım oldu. Ne zaman bir felaket olsa, selden yangına depremden heyelana memleketin her yerine ilk koşan "sorun çözücü" isim oldu. Hem kentsel dönüşümü hem dayanıklı konut yapmayı hem akıllı ve sürdürülebilir şehirciliği hem de bu işin finansmanını iyi bilir.

Bugün İstanbul'un neye ihtiyacı var? Önce memleket meselesi haline gelen kentsel dönüşüme. İstanbul'un olası depreme hazırlanması sadece İstanbul için değil Türkiye ekonomisi için de bir güvenlik meselesi. İstanbul'un, trafik çilesinin çözülmesine, çalışan toplu taşıma araçlarına, kira için konut arzına, vatandaşın zamanını değerlendirmesi için çevre dostu akıllı çözümlere ihtiyacı var.

Plana, projeye ama en çok eyleme ihtiyacı var. Bir de bir sorunu olduğunda, mesela bugünlerde beklendiği gibi kar yağdığında sahipsiz olmadığını hissetmeye ihtiyacı var. Eminim ki Murat Kurum sadece seçim döneminde değil, sonrasında da sokak sokak dolaşarak dert dinleyecek, çözüm odağı olacaktır. Hayırlı olsun.