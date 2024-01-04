ÖZLEM DOĞANER

Yeni yılın ilk haftasında umut veren rakamlar gelmeye başladı. 2023 yılında ihracatta Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Türkiye 255.8 milyar dolarlık ihracat yaptı. Üstelik Rusya- Ukrayna, Filistinİsrail savaşlarının bitmediği bir dünyada, ticaretin yanında koridor savaşlarının da görüldüğü, depremle sarsıldığımız ve enflasyonla mücadele ettiğimiz çok zorlu bir yılda. Bu rakam, 2024 yılı için önemli bir referans niteliğinde.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi "baş ağrısı" olarak karşımızda duran enflasyonla mücadelenin ilk ayağında ise tahminleri tutturduk. Gerek Orta Vadeli Program'da gerekse Merkez Bankası Enflasyon Raporu'nda tahmin edilen %65'lik oranın hemen altında bir rakama ulaşıldı. Asıl mücadele bu yıl olacak.

OVP'de % 33, Merkez Bankası raporunda ise % 36'lık tahmin var. Bu rakamlara ulaşmak sadece hükümetin, sadece Merkez Bankası'nın gayretleri ile değil tüm ülkenin ortak mücadelesi ile olabilir. Diyeceksiniz ki "Tasarruf yapabiliriz, kemer sıkabiliriz. Başka ne yapacağız?" İşte oradan başlayabiliriz. Bu yıl ihtiyacımız olmayan hiçbir şeyi almayalım. Aldığımız her şeyin fiyatını kontrol edelim, mukayese edelim. Sürekli etiketle oynayan açgözlü esnafı, şirketi listemizden çıkaralım. İhtiyacı olanlarla yardımlaşalım. Paylaşmakla güzelliklerin büyüyeceğini unutmayalım.

Doğrusu bu ya her zaman olumlu taraftan bakarım. Bu kez de enflasyonu yenmek için de enflasyon sonrası küresel anlamda fırsatları yakalamak için de imkânımız olduğunu düşünüyorum. Özgüveni yüksek bir reel sektör, girişimci bir sermaye yapısı, yılmaz ve adaptasyonu yüksek bir iş dünyası, yeniliğe açık bir genç nüfus bizim en büyük avantajlarımız.

Umuyorum yeni asrın ilk yılı ülkemiz için müjdelerle gelir.

***



"YABANCI GİRİŞİ HAFTAYA BAŞLAR"

"2024 yılına pozitif bakıyorum. Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele konusunda başarılı olabileceğini düşünüyorum. O yüzden enflasyon konusunda ben Merkez Bankası'nın hedefini tutturacağı bir yıl olacağına inanıyorum." Bu sözler İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'a ait. Aran, enflasyonda % 3'ün altında gelen her oranın yıllık % 36 hedefine yaklaştıracağını söyledi. A Para'nın sorularını yanıtlayan Aran, hafta başından itibaren hem borsa hem de tahvil tarafında yabancı yatırımcı girişi beklediğini söyledi. Aran, "Böyle bir konjonktürde gerekli olan sermaye akımının başlamasıyla birlikte ve içinde bulunduğumuz bu ekonomik dengelenme döneminde sağlıklı bir gelişme olacağını, işleri yönetmek adına zor olan bir yılda işimizi kolaylaştıracak bir unsur olacağını düşünüyorum" dedi. Aran'ın bu iyimser bakışını son günlerde iş dünyasından pek çok isimde de görüyoruz.

***



YİNE DÜNYAYI TÜRKLER İNŞA ETTİ

Yurtdışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetlerinde 2023 yılı sonuçları açıklandı. Türk müteahhitler, 2023'te yurtdışında 27.4 milyar dolarlık yeni proje üstlendi. 135 ülkede toplam 12 bin 71 projeye imza atıldı. Yani proje sayısına bakılınca yine Çin'den sonra ikincilik sırasını kimseye kaptırmadılar yani. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Erdal Eren, yurtdışında her yıl üstlenecekleri yeni proje tutarı hedefini kısa vadede 30 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak koruduklarını söyledi. "Sektörümüz için yıllık 10 milyar dolarlık yeni iş potansiyeli taşıyan Suudi Arabistan'ı en önemli hedef olarak belirledik" dedi. Önümüzdeki dönemde bölgenin istikrarına büyük katkı sağlayacak Kalkınma Yolu projesine dikkat çeken Eren, "Müşavirlerimiz ve müteahhitlerimizin önemli roller üstlenmeleri gayreti içerisindeyiz. Proje tamamlandığında, ihracatçılarımız da ülkemizden Basra Körfezi'ne kadar modern kara ve demir yolu ağı ile ulaşım imkanı elde edecekler" diye konuştu. Dünya koridor savaşları yapadursun o koridorları da Türkler inşa ediyor.