ÖZLEM DOĞANER

Memlekette 2023 yılı tam bir borsa yılı oldu. Doğrusu pandemiden sonra en gözde yatırım olarak yıldızı parlayan borsaya yatırım yapanların sayısı 8,5 milyona yaklaştı. Yani hanehalklarını da sayarsak en az 34 milyonun gündeminde borsa var. Bu yüzden yıl sonu yükselişinin olup olmayacağını soran da bir hayli fazla.

BIST 100 endeksi yatırımcısına bu yıl yaklaşık %43 kazandırdı. Bu süreçte bankacılık endeksi ise %72 prim yaptı. Endeks Aralık ayına iyi başlamadı. 8.100 puan seviyesinin üzerinde tutunamayan BIST 100 endeksi 8.000 puanın hemen altında konumlanıyor.

2023 yılının başından itibaren sektörlerde de görünüm farklılık gösterdi. Bazı sektörlerin getirisi enflasyonu yenerken kimi sektörler ise bu yılı enflasyonun gerisinde getiriyle tamamlayacak. Ulaştırma ve sigortacılık endeksi borsada yatırımcısına enflasyonun üzerinde getiri sağladı. Ulaştırma endeksi yılbaşından itibaren %75 değer kazanırken, bu yükseliş sigortacılık endeksinde %155 olarak kayıtlara geçti.

Borsa İstanbul'da bu yükseliş varken küresel borsalarda BIST 100'ün gerisinde kaldı. Wall Street'te S&P 500 endeksi yılbaşından beri %18.5 değer kazanırken, Nasdaq %35 ve Dow Jones endeksi ise sadece %8.7 yükseldi. Almanya'da Dax endeksi yıllık %19.4 yükselirken, son bir ayda ise yaklaşık %9 getiri sundu.

Peki içeride yeni yıl, dışarıda Noel rallisi olur mu? Analistler yılbaşında olmasa bile Ocak sonu, Şubat başında yeni yıl rallisi beklediklerini söylüyorlar. Şubat sonrası gerçekleşmesi beklenen yükselişler için şirketlerin mevcut görünümünden maliyetlenilebileceğini ifade ediyorlar. Türkiye'nin hikâyesi enflasyonla mücadele ve yabancı yatırımcının ilgisiyle şekillenecek. Küreselde ise gözler FED'in 13 Aralık'ta açıklayacağı son karar ve vereceği mesajlarda.

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TÜRKİYE'NİN NOTU NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Doğrusu bu ya, bu köşede kredi derecelendirme kuruluşlarının adaletsiz yaklaşımını defalarca yazdım. Özellikle 15 Temmuz gibi kritik günlerde notu bir silah gibi kullandıklarını da...

Gelinen noktada yatırım yapılabilir notun çok altında kalmamızın "haksızlık olduğu" düşüncemde bir değişiklik yok. Kendi kredibilitelerinin 2008'den beri yerlerde olduğunu, verecekleri notun Türkiye'ye yakışmadığını da biliyorum. Ama artık neyi beklediklerini merak ediyorum.

Pek çok uluslararası kuruluşun Türkiye ekonomisi ve TL üzerinde olumlu görüşleri, CDS'lerin düşüşü hızlandı. MB rezervleri 140 milyar doların üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. Sıkılaştırmaysa sıkılaştırma, tüketimde frense fren, cari açıkta azalmaysa azalma... Hisse ve DİBS'de yabancı alımıysa alımlarda artış. Ne derlerse karşılığı var.

Evet "havadan nem kaparak" indirdikleri kadar hızlı bir yükseliş beklemiyorum ama 15 Aralık'ta not değerlendirmesini de yine pas geçmemeleri gerekiyor. Fitch ve Moody's'ten beklentiler artıyor. Ratingcilerin hareketlenmesi diğer fonları da hareketlendirecek çünkü.