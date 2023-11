ÖZLEM DOĞANER

Kentsel dönüşümde yeni yasayla yeni bir dönem başladı. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin hemen hemen her yerinde en çok gündemimizde olması gereken konu. Kentsel dönüşüme bir memleket meselesi ve milli güvenlik meselesi olarak bakmak lazım. Geçtiğimiz günlerde A Para'da konuk ettiğimiz Kentsel Dönüşüm Vakfı Başkanı Haluk Sur, bizim kadar yabancıların da Türkiye'deki kentsel dönüşümü yakından takip ettiğini söyledi.

Sur, "Vakfımıza, yurtdışından çok sayıda firmadan teklif geliyor. Çin, ABD vs. 'Türkiye'ye fon sağlayalım ya da gelelim 50- 60 bin konut yapalım' diye teklifler getirenler de oluyor. Devletimize bunları taşıyoruz. Dış kaynak kentsel dönüşüm için ciddi bir temel oluşturabilir. Mesela biri Çin'den 20 milyar dolara kadar 100-150 bin konuta kadar girebileceğini söylüyor. Bazıları kendi ülkesinden malzeme getirmek istiyor. ABD Eximbank bu konuyu gündeme getirdi. Onların kredi miktarı ve şartları uygun ama %50 Amerikan malı kullanın' diyor. Hükümetimiz değerlendirip karar vermeli" dedi. Türkiye büyümeyi sürdürdükçe her sektörü daha fazla ilgi çekiyor.

***

TRENDYOL'A SUUDİLER ORTAK OLMAK İSTİYOR

Aylardan Kasım yani alışveriş ayı olunca herkesin gözü e-ticaret platformlarında. Bu kez farklı bir alışverişten bahsedelim. Alibaba ile Abu Dabi ve Katar devlet fonlarının ortak olduğu Trendyol'a şimdi de Suudiler ortak olmak istiyor. Berlin'de Trendyol Grup Başkanı Çağlayan Çetin ile yeni yatırımlarını konuşma fırsatı bulduk. Çetin, "Hedefimiz, 300 bin satıcımızı yurtdışı pazarlarla buluşturmak ve üç yılda 10 milyar dolarlık e-ihracat hacmine ulaşmak" dedi. Almanya, Azerbaycan ve Körfez ülkelerinde faaliyet gösterdiklerini söyleyen Çetin, "Yılbaşından sonra da Balkan pazarına açılacağız. Körfez ülkelerinde faaliyete başladığımız 2 ayda 2 milyon adet 'made in Türkiye' etiketli ürün sattık. Sadece Ortadoğu pazarları için 3 milyar dolar yatırım yapacağız. Suudi fonlarının da ilgisini çektik, yatırım talepleri var" dedi ve Riyad'a gitti. Yakında açıklama duyabiliriz.

***

SAHADAKİ GOL SESİ HİSSELERİ UÇURUYOR

Son günlerde Türk futbolunda sportif başarıyı daha fazla izler olduk. Hem milli takımın başarısı hem de takımların Avrupa'da gösterdiği başarı ile hisse performansında da ciddi yükselişler oluyor. Bist 100 endeksinin dalgalandığı dönemlerde bile istikrarlı bir trend izleyen spor endeksi sportif başarılarla birlikte yıllık %144 yükselişle 4800 puan seviyesine dayandı. Sadece 4 büyüklerin halka açık olduğu borsaya önümüzdeki günlerde yeni takımların da gelme hazırlığı olduğunu duyuyorum.

Peki hisse performansları ne olur? Fenerbahçe geçen yıl şampiyonluğu kaçırdıktan sonra 50 TL'ye kadar geri çekilmişken bugün şampiyonluk yarışı ve Avrupa başarısıyla 120 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Analistler sahadaki başarının devamı halinde 180 TL'nin konuşulabileceğini söylüyor. Galatasaray ise henüz şampiyonluk fiyatlaması yaşamıyor. Daha önce 9 TL'nin üzerini gören hisse bugünlerde 8 TL'nin üzerinde fiyatlanıyor. Analistler Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkması halinde sarı kırmızılı hisselerin 10 TL'ye yaklaşacağını öngörüyor. Seneye 13 TL bandında başlayan Beşiktaş, bir yılda yaklaşık %760 artış gösterdi. Geçtiğimiz gün 58 TL'nin üstünü test etti. Kara kartalların yeni teknik direktörünün de iyimser fiyatlanmasıyla bu seviyeleri koruyacağı öngörülüyor. Trabzonspor 500 milyon TL bedelli sermaye artırımı yaparak yatırımcısını sevindirdi. Sermaye artırımı öncesi %50'nin üzerinde değer kazanan Trabzonspor hissesi bedelli sermaye artırımı sonrasında bugün 3.4 TL'nin üzerinde işlemlere devam ediyor.