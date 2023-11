ÖZLEM DOĞANER

Enflasyonla mücadele seferberliği tüm sektörlere yayılıyor. İndirim kampanyalarına katılanların sayısı 500 şirket ve 55 bin şubeye ulaştı. Geçtiğimiz günlerde Ticaret Bakanı Ömer Bolat iş dünyasıyla istişare toplantısı yaptı. Her sektör desteklerini, indirimlerin sürdürülebilir olması için gereken adımları ve sorunlarını anlattı. Bakan Bolat da samimiyetle dinledi, 17 sayfa not tuttuğunu söyledi.

Peki, iş dünyasının, istisnasız hepsinin öne çıkardığı en büyük sorun ne biliyor musunuz? Çalıştıracak eleman bulamamak... Çalışanı olsa yatırımlarını iki katına çıkaracağını bile söyleyenler var.

Türkiye'de 208 üniversite, her yıl mezun olan onlarca genç var. Neden eleman bulunamıyor? Sordum. MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı diyor ki, "Durum öyle bir hal aldı ki 20 bin TL maaşla mühendis alınacak işe, yüzlerce kişi başvuruyor. 50 bin maaş verilecek işe, bir kaynak ustası başvuruyor. O da maaşı beğenmeyip daha yüksek maaşa başka bir işe gidiyor." Çözüm meslek liselerinden geçiyor. Asmalı, MÜSİAD olarak Türkiye'nin 100. yılında 100 meslek lisesine hamilik yapma kararı aldıklarını söylüyor.

Üniversite var ama ihtiyaç duyulan eleman yok. Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği Başkanı Davut Doğan da diyor ki "Bu ülkede işsizlik değil mesleksizlik problemi var. Herkesin sorunu aynı. Ticaret Bakanı, Milli Eğitim Bakanı ile konuyla ilgili toplantı yapma sözü verdi." Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran da "Geç kalırsak üretimimizde sorun yaşarız, rekabetten düşeriz" diye uyarıyor.

Üniversiteliye bakıyorsunuz. Yorulmak istemiyor, iş beğenmiyor. Kısa yoldan sosyal medyadan kozmetik tanıtarak, oyun oynayarak tabiri caizse köşeyi dönmeye çalışıyor. Sosyologlara, psikologlara acil ihtiyacımız var.

Gençleri sosyal medyanın "çabuk tüket, kendin gibi değil hayal ettiğin gibi görün" kıskacından kurtaramazsak büyük sorunlarla boğuşacağız. Gençlik en büyük avantajımızken, ülkenin önündeki en büyük engel haline dönüşebilir.

Yani meslek liseleri hiç olmadığı kadar memleket meselesi...



BORSA İSTANBUL'A YOĞUN İLGİ

İki şirketi -Doğanlar Mobilya (Doğtaş, Kelebek) ve Biotrend- borsada işlem gören Doğanlar Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ile konuşurken sordum. "Borsada olmaktan çok memnunuz" dedi. "Hem enflasyon ortamında önemli bir sermaye fırsatı sağladık hem de şirketlerimizin kurumsallaşarak sürdürülebilirliğini arttırdık."

Özellikle Türkiye'de şirketlerin büyük bir çoğunluğunun aile şirketi, aile şirketlerinin çoğunun da 3. neslin ilerisini göremediğini düşünürsek, borsanın şirketlere bir başka katkısını da görmüş oluyoruz. Doğan, Biotrend olarak ABD'den 5 milyar TL'lik yatırım aldıklarını, atık dönüşümü konusunda önemli bir teknolojik yatırım yapacaklarını ve süper teşvik başvurularının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında olduğunu söyledi. Ve bir de holding olarak 2024'ün 2. çeyreğinde büyük bir halka arza hazırlandıklarını. Bu hafta 4 gün gong töreni var borsada. Fiyatlamadan öte Borsa İstanbul, hem şirketler hem de yatırımcı açısından önemli bir derinlik kazanıyor.