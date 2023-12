ÖZLEM DOĞANER

Çok zor bir yıldı 2023... Başlar başlamaz asrın felaketi depremle sarsıldık. İsrail'in zulmüyle Filistin'de dünyanın bir bebek mezarlığı haline geldiğini gördük. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladık. Seçim geçirdik, ekonomide yeni bir döneme başladık. Sarsıldık, üzüldük, yıprandık ama vazgeçmedik. Umut hep var içimizde, o yüzden yeni bir yıla daha başlarken yine umutluyuz.

Ne bekliyor bizi 2024'te? Biraz beklentileri konuşalım.

Enflasyonla mücadelede hangi adımlar atılacak?

Dezenflasyonist süreç ne zaman başlar?

MB sıkılaştırma sürecine ne zaman son verir?

Faiz indirimleri ne zaman başlar?

CDS'ler ne kadar düşer?

Not artışı gelir mi?

Piyasalar bu soruların yanıtlarını tartışıyor. 3. Finansın Geleceği Zirvesi ve Para Sohbetleri'nde hem ekonomi yönetimini hem bürokratları hem iş dünyasını hem de piyasacıları ağırladık. Tüm yıl konuşacağımız bu konu başlıklarında sohbetlerimiz oldu. Süzgeçten geçirdiklerimi sizlerle paylaşayım.

Öncelikle genel beklenti ekonomi yönetiminin ana senaryosunun gerçekleşeceği yönünde. Yani Mayıs'tan sonra dezenflasyon sürecinin başlaması bekleniyor. Belki yılın ilk yarısı yüksek enflasyonun etkilerini yine hissedeceğiz ama yılın ikinci yarısında bir miktar daha rahatlamaya başlayacağız. Baz etkisi, ücretlerdeki artışların etkisinin azalması, iç talebin düşmesi gibi nedenlerle Haziran'dan itibaren enflasyonda düşüşü izleyeceğiz.

Para politikası etkisini 6-18 ay içerisinde gösteriyor. Türkiye'de bu bir yıl içinde para politikasının etkisini en hızlı göreceğimiz dönem olacak. Enflasyonun MB tahminleri çerçevesinde % 35-40 arasında olmasını bekleyenlerin sayısı fazla.

Merkez Bankası'nın yılın ilk toplantısında, son faiz artışını yapması bekleniyor. 250 baz puan artışla % 45'le sıkılaştırmanın sonuna gelineceği tahmin ediliyor.

Peki ya faiz indirimi ne zaman olur? Genel tahmin Eylül'e kadar faizlerin sabit kalacağı yönünde. Ve 2024 yılında faizlerin % 30-35 civarına indirilmesi bekleniyor. Yani son çeyrekte 10-12 baz puan faiz düşüşü kimseyi şaşırtmayacak. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu yıl 400 puanın üstünde düşüş gördüğümüz 5 yıllık CDS'lerin önümüzdeki yıl 200 puanın altına ineceğini söyledi. Şu anda 275 puan civarında. Bu beklenti, içinde not artışı beklentisini de taşıyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından, birden fazla kurumdan birden fazla not artışı görmenin mümkün olduğunu söyleyenler de var. Yabancı girişinin son 8 haftadır hızlandığını, hisse ve DİBS'e girişlerin 3.5 milyar doları bulduğunu görüyoruz. Yabancı neyi bekliyor? Birincisi faiz artışlarının tamamlanma süreci etkili olacak. İkincisi yerel seçimlerin tamamlanması. Yani yılın 2. çeyreğinden itibaren daha fazla yabancı beklentisi hakim.

***



BORSA YENİ YILDA KAZANDIRIR MI?

Bu yıl % 30'un üzerinde kazandıran Borsa İstanbul beklentilerin aksine enflasyonun altında kaldı. Bunun yanısıra % 100'lerin üzerinde artış sağlayan hisse ve sektörler vardı. Yani bu süreçte yatırımcı seçici davranarak enflasyonun çok üzerinde kazanç sağladı. Yani 2024'te de kazanmanın yolu seçicilikten geçecek. Yaklaşık 8,6 milyon yatırımcının daha da arması bekleniyor. Uluslararası derecelendirme kuruluşları Türk tahvil sisteminin çok güçlü olduğunu ve 75 milyar dolarlık bir giriş olabileceğini söylüyorlar. Bu meblağın yarısının bile gelmesi halinde Borsa İstanbul'da 14 bin puan seviyelerinin görülmesi büyük bir olasılık.

Peki yabancı nereye gelecek?

Son 8 haftada 8500'lerden 7200'lere kadar düşüşler yaşanmasına rağmen bazı hisseler kuvvetli duruşunu korudu. İşte bu hisseler yabancının ilgi gösterdiği Bist30 şirketleriydi. Burada da holdingler ve bankaların öne çıktığını görüyoruz. Yani 2024'te ilginin öncelikle bankalara olacağı görüşü piyasada hakim. Bakalım yeni yılda neler göreceğiz? Herkese şimdiden sevdikleriyle sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı bir yıl dilerim. Umarım çocukların silah sesi duymadığı bir dünyada, iyiliğin kazandığı bir yıl olur 2024...