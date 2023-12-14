ÖZLEM DOĞANER

2023 yılının en büyük sorunlarından biri şüphesiz kira fiyatlarıydı. Depremin de hızlandırdığı göçle birlikte özellikle İstanbul ve Ankara'da gözü doymayan evsahibi, vatandaşa enflasyonla birlikte barınma sorunu da çıkardı. Ve bu ay gördük ki nihayet kira fiyatları düşmeye başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. 2024'te konut arzı daha da artacak. Kira fiyatlarındaki katılığın azalması enflasyonu düşürme çabalarımızı destekler nitelikte" açıklamasıyla durumu tespit etti.

***

Uzmanlarla konuştum. Fiyatlar düşmeye devam eder mi? Konut satışlarında ekim ayında yaşanan düşüşün sürmesi bekleniyor. Özellikle büyük şehirlerde turizm amaçlı kiralamaların, konut kiralarını etkilediğini söyleyen uzmanlar, yılbaşından itibaren yasanın devreye girmesiyle özellikle kent merkezlerinde fiyatların daha da düşmesini beklediklerini söylüyor. Turizm amaçlı kullanılan konutların bir kısmının uzun süreli kullanıma geçmesi bekleniyor.

***

Özellikle tarihi eski kent merkezlerinde yoğunlaşan bu konutların arzı arttırmasıyla fiyatların yeni yılda daha fazla düşeceği tahmin ediliyor. Kentsel dönüşümün hızlanması ve deprem bölgesinde konut teslimleriyle depremzedelerin kentlerine dönmesiyle birlikte 2024 yılı kiraların yeniden dengelendiği bir yıl olacak gibi görünüyor.

***

2024'TE BANKALAR YİNE ÖN PLANDA OLACAK



Yılın sonuna doğru uluslararası kurumların raporları ile bankacılık endeksi düşen Borsa İstanbul'da bir nefes olmaya devam ediyor. Son bir ayda yaklaşık %16 değer kazanan bankacılık endeksinde son olarak Bank of America'nın Türk bankalarına yönelik kararı da etkili oldu. Yabancı yatırımcının önümüzdeki sene girişlerinin hızlanacağını düşünecek olursak bankalarda ilginin yüksek kalacağını rahatlıkla söylemek mümkün. Bir de enflasyon muhasebesinde banka şirketlerinin etkilenmeyeceğine yönelik beklentiler son günlerde banka hisselerindeki hareketlerde olumlu bir yansımayı beraberinde getirdi.

Borsa İstanbul'da son 30 yılda uzun vadeli yatırımcı hep kazandı, belli dönemeçler oldu ama şunu belirtmekte fayda var ki pandemide 800-900 bant aralığına inen Bist100 endeksi 8500 puan seviyesine kadar hareket yaparak çok önemli bir ralliyi beraberinde getirdi. Uzmanlara göre geri çekilmeler nakitte olan ve uzun vadeli yatırımcılar için fırsat olabilecek. Son dönemde hisse senedi piyasalarına gelen yabancı yatırımcının ilk tercihleri banka şirketleri ve holding hisseleri oldu. Görünen o ki 2024 yılında da benzer yönelimler yabancı kanadında olacak.

Endeks dün 7500 bandında kapanış yaparken analistler kritik seviyenin 6800 olduğunu söylüyorlar. Ama genel değerlendirme yılsonuna kadar hala yükseliş potansiyelinin olduğu yönünde. Bundan iki ay önce 10 bin beklentisinde olanlar ise potansiyelin Şubat- Mart ayına taşındığını söylüyorlar. Şu anda özellikle perakende, havacılık ve otomotiv sektörü için alım fırsatı olduğunu söylemekten de kaçınmıyorlar. Ancak tabii sektör olarak bakmamak lazım, hisselerin tek tek bilançolarıyla değerlendirilmesi gerekir.

Bu hafta spor hisselerindeki geri çekilmedeki hikaye ise bambaşka… Pazartesi akşamı Rizespor - MKE Ankaragücü müsabakasında maçın hakemi Halil Umut Meler'e gerçekleştirilen talihsiz saldırı ve maçların süresiz ertelenmesi spor hisselerinde negatif görünüm oluşturdu. Haftaya 106 TL'den başlangıç yapan Fenerbahçe'nin hisse görünümü pazartesi günü 113 TL'nin üzerinde kapatsa da yaşanan olay sonrası son 2 işlem gününde değer kayıpları yaşayarak 105,90 TL'den kapanış yaptı. Aynı sonuç Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hisse performansında da meydana geldi. Ana endekse gelecek alımlarla uzmanlar orta vadede spor hisselerinin de eski seviyelerini görebileceğini öngörüyor. İşler yolunda giderse bu seviyelerden yola çıkarak uzmanlar spor hisselerinin en az % 20 iskontolu olduğunu vurguluyor. Yani borsa yatırımcısı için temkinli iyimserliğe devam.