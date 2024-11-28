ÖZLEM DOĞANER

Doğal olarak güzel ve turizmde rekabetçi olmaya bizi zorlayan bir coğrafyada her birimizin her adımda turizm gönüllüsü olmamız gerekir. İki günlük Turizm Yatırım Forumu'nda özellikle yabancıların gözünden Türkiye'nin potansiyelini bir kez daha gördüm.









Pandemiden sonra intikam alışverişi gibi intikam gezginleri ortaya çıktı. Bunu gören sermayenin dünyada turizm sektörüne ciddi yatırım yaptığını görüyoruz. Türkiye'de de bu yatırımları çekmek için ciddi bir potansiyel var.

Dünyada turizme yapılan yatırımlar 9-9,5 trilyon doları bulmuş durumda. 2033'te 15 trilyon doları bulması bekleniyor. İstihdam edilenlerin sayısı 100 milyon artarak 450 milyonu bulacak. Yani sektörde çok hızlı bir büyüme var. Asya pazarı özellikle Çin ve Hindistan'dan çıkacak turist sayısı 600 milyondan 900 milyona çıkacak.

Turizmde yeni bir hamle başlatma çağrısında bulunan Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği Başkanı Oya Narin de "Türkiye lider pozisyonda bir ülke. Dolayısıyla liderliğini korumak için yeni bir planla tekrar çıkması lazım" dedi. Ve ekledi: "Mevcut yatırımlarını yenilemek, modernize etmek, dönüştürmek, marka ve ürün çeşitliliğinde daha farklılıklar yaratmak hiç şüphesiz büyük bir gereklilik. 8800 kilometrelik bir kıyı şeridi var ülkenin. Anadolu'ya adım adım ilerlemeliyiz, Anadolu'da turizm yapmalıyız. Bütün bunlar için yeni bir plan, yeni bir strateji ve 3. turizm hamlesini yapmak istiyoruz."

Elbette bunun için finansmana ihtiyaç var. Forumun konuklarından biri de SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül olunca turizmciler de sermaye piyasalarından nasıl daha fazla yararlanacaklarını konuştu. 19 turizm şirketi borsada işlem görüyor. Daha fazla şirketin halka arz olmasından gayrimenkul yatırım ortaklıklarına, sukuk ve benzeri ürünlere kadar pek çok alanda turizmcilerin SPK ile çalışma talebi var. Önümüzdeki dönemde bu anlamda daha fazla turizm şirketini sermaye piyasalarında görebiliriz.