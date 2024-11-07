ÖZLEM DOĞANER

Merakla beklenen ABD seçimlerinin ardından 2. Trump döneminin başladığı tüm dünyaya ilan edildi. Trump zafer konuşmasında "ABD'ye altın çağını yaşatacağım" dedi. Peki, Donald Trump nasıl başkan oldu? Belirleyici birçok konu var ama özellikle ABD'de yaşayan dostlarımızla konuştuğumda da net bir şekilde anlıyorum ki esas mesele ekonomi... Trump, pandeminin ardından sarsılan ekonomiyle koltuğundan olmuştu, dönüşü yine aynı etkiyle oldu. ABD'de ekonomik veriler iyi geliyor ancak her ne kadar büyüme güçlü ve istihdam kuvvetli olsa da bu tablo vatandaşın cebine yansımadı. ABD vatandaşı "Bu işi kim düzeltebilir?" dedi ve Trump'ı tercih etti. Doğrusu bu, günler öncesinden piyasada da fiyatlanmaya başlamıştı. Günlerdir ons altın, ABD borsaları, dolar endeksi ve tahviller birlikte yukarı yönlü hareket gösterdi. Aslında bu teknik anlamda biraz zor bir durum ancak son 2 haftada dört enstrümanda da yükseliş gördük. Oylar sayılmaya başlayınca Cumhuriyetçilerin başarısı, öngörüleri de pekiştirdi. Trump'ın ABD'de üretim yapmayana yeni dönemde yüksek vergi getireceğine ilişkin beklentilerle Avrupa borsaları ve Çin borsası düşüş gösterdi. Günün ikinci yarısında Avrupa borsaları kısmen toparlandı. Dolar endeksi Temmuz 2024'ten beri en yüksek seviyeyi test etti ve 105 seviyesinin üzerini gördü. ABD 10 yıllık tahviller "Enflasyon bir süre daha yüksek kalır" fiyatlaması gerçekleştirdi ve % 4.47 seviyesine çıktı. Bu arada doların güçlenmesi euro aleyhine fiyatlamayı beraberinde getirdi ve paritede 1.07 seviyesini takip ettik. Değerli metallerde ons altın nispeten geriledi. Kripto para piyasasında ise hareketler yukarı yönlü sertleşti. Bitcoin 75 bin doların üzerini gördü.

Trump "güçlü dolar güçlü Amerika" diyor. ABD ekonomisinde güçlü büyüme, değerli metalleri özellikle gümüşü bir adım öne çıkaracak. 2012 yılında 50 doları gören gümüş için orta ve uzun vadede yine benzer fiyatlamalar görülebilir. Faiz indirimlerinin 2025 yılında biraz ötelenmesi ve jeopolitik risklerin biteceğine ilişkin beklentiler, altında baskı oluşturabilir.

Bakalım yeni dönemde ABD ve dünya ekonomisi neler görecek? Trump'ın yeni düşmanları kimler olacak? Önceki dönemde sosyal medyayla savaşan Trump şimdi seçimi bile Elon Musk ile kazanmış görünüyor. İçerde "süper çoğunluğu" yakalamış ve dışarda sosyal medya gücüyle dünyayı etkileyebilecek erki ele geçirmiş bir ABD başkanı ve hele de bu Trump ise dünyayı nasıl bir tablo bekliyor? Şimdiden herkes merak içinde...

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ARTIK EN RAHAT MESLEK "FED BAŞKANLIĞI" DEĞİL

Geçen ay Trump ABD'de en rahat meslek "Fed başkanlığı" demişti. Trump başkan olunca en rahat yerin Fed olmayacağı kesin gibi. Eylül toplantısında 50 baz puan faiz indiren Fed'in faiz toplantısı dün başladı ve bugün kararı göreceğiz. Bence 25 baz puan faiz indirecek, piyasa beklentisi de faizin ineceği yönünde. Bu toplantıda faiz indirimi olur, ama sonrası için emin değilim. Trump daha gelmeden açıklamalarıyla Fed üzerinde baskı oluşturmuştu. Hatta Fed Başkanı Powell için "Görev süresini tamamlamasına izin vereceğim" demişti. "Güçlü ABD" diyen Trump ekonomiyi düzelteceğini ifade ediyor. Bu da bir süre daha faizlerin yüksek kalacağı anlamına gelebilir. 2025 yılında dişe dokunur faiz indirimleri beklemiyorum. Piyasa hem Fed'e hem de Trump'a odaklanacak. Fed bağımsız kalacak mı? Yoksa "ABD Başkanı'nın da Fed kararlarında söz hakkı olmalı" diyen Trump'a boyun mu eğecek? Yakından takip edeceğiz.