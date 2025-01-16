ÖZLEM DOĞANER

Küresel ticaret hacminin daraldığı, ticaret yollarının sıkıntıya uğradığı, savaşların ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türk ihracatçısı 2024 yılını da 262 milyar dolar gibi rekor bir ihracatla tamamladı. Şimdi bu zor dünyada 2025 yılında yeni hedefler var.

Yeni hedefleri Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı. 2025 Yılı İhracat Eylem Planı hem ihracatçıya yeni yolları gösterecek hem de ciddi desteklerin olduğu bir program olacak. İhracatçıya bir yandan Ticaret Bakanlığı, bir yandan İGE, bir yandan Türk Ticaret Bankası, bir yandan Eximbank olmak üzere yaklaşık 250 milyar liralık destek verilecek. Önümüzdeki dönem için eylem planı, geleneksel bir yapıya büründürülecek. Her yıl yeni program ve desteklerle yeni bir eylem planı açıklanacak.

2025 Yılı İhracat Eylem Planı içinde dikkatimi çeken iki yeni destek programı var. Bu dönemde önemli desteklerden biri "Teknoloji ve Yeni Pazar Odaklı Faiz ve Kâr Payı Desteği" olacak. Eximbank'ın "Katma Değerli İhracat ve Pazar Çeşitlendirmesi Kredi Programları" çerçevesinde, ihracatçıların kullanacakları krediler için ödeyecekleri faiz veya kâr payının bir bölümü desteklenecek.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya ile desteklerin detaylarını konuştuk. Bu yeni destek çerçevesinde Eximbank uzak ülkeler gibi pazar çeşitlendirme stratejilerinin olduğu ülkelere ihracat yapanlara yönelik daha fazla puanlar verecek. Yine teknoloji sınıflarına göre daha fazla puan verilecek ve Eximbank'ın vereceği kredilerde bu puanlamalara göre faiz desteği sağlanacak. Kılıçkaya, "Adeta yeni bir reeskont gibi Eximbank'ın kendi sermayesinden veya dışarıdan bulduğu kaynakları daha uygun maliyetlerle ihracatçıya sunmak için bir mekanizma, bir fırsat oluşuyor. Ve bu sayede aslında bizim makro ve orta uzun vadeli stratejilerimizle de örtüşen yeni bir soluk devreye girmiş oluyor" dedi.

Bir başka konu ise yeşil dönüşüm… Yeşil dönüşüm kapsamında, sürdürülebilirlik odaklı desteklerle ihracatçıları sadece bugünün değil, yarının rekabetçi dünyasına hazırlamak amaçlanıyor. Responsible Programı ile ihracatçıların, Eximbank'ın Yeşil Dönüşüm Yatırım Kredisi imkânlarından daha etkin yararlanmaları için söz konusu kredilere faiz/kâr payı desteği verilecek.

Kılıçkaya, "Yeşil dönüşüm çok önemli. 2026 geliyor, sınırda karbon düzenlemesi geliyor. Birçok sektör için bu ciddi bir sorun haline gelebilir. Biz bunun için geçtiğimiz yıl Responsible adı altında bir destek programı çalıştık. Bu programla firmalarımız bir kere kendilerinin ne kadar yeşil olduklarını görüyorlar. Ayrıca da bu dönüşüm süreci için bir danışmanlık almak isterlerse -ki biz yönetim danışmanlığı firmalarıyla, diğer firmalarıyla çalışıyoruz- aldıkları bu danışmanlıkları da destekliyoruz. Bu sene hedef olarak koyduğumuz aynen teknoloji ve pazar odaklı ihracat kredisine verdiğimiz faiz desteği gibi Eximbank'ın yeşil dönüşüm kredisine faiz desteği vermesi. Yeşil dönüşüm 2025'te yeni destek mekanizması olarak ortaya koyduğumuz çalışmalardan bir tanesi olacak" dedi.

İhracatçı için 2025 yılında yeni finansman destekleri art arda açıklanacak. İlk müjdeler şubat ayında gelecek.