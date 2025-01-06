ÖZLEM DOĞANER

Borsada en kötü geride kaldı diyebilir miyiz? Kime sorsam geride kaldığını söylüyor.

BIST 100 Endeksi'nde iki işlem günüyle sınırlı yılın ilk haftası 10.075 puanla kapandı.

Endeks 2024'te yüzde 31.6 oranında değer kazandı. Böylece Borsa İstanbul'da, 1997'den bu yana en uzun yükseliş serisi görüldü.

Borsanın, mevduat faizi ve altın gibi daha güvenli rakipleri olunca 2024'te yatırımcının biraz daha o alanlara kaydığını gördük. 8.5 milyona çıkan yatırımcı sayısı 7 milyonlara geriledi. BIST 100 Endeksi'nde bir ara 11 binler görülse de uzunca bir süre 10 bin puanın üstüne çıkamayan endeksi takip ettik.

Peki 2025'te borsa yatırımcısının yüzü gülecek mi? İlk 3 ay borsa için önemli bir süreç olacak. Aralık enflasyonu beklentilerin altında geldi. Ocak ayında Merkez Bankası'ndan yine bir faiz indirimi beklentisi arttı. Enflasyonda yılın ilk iki ayında baz etkisinin avantajı olacak gibi görünüyor. Mart'ta beklenen enflasyon %36- 39 aralığında. Böyle gerçekleşirse ilk 3 aylık enflasyon MB'ye indirim için yine fırsat verebilir.

Bir yandan enflasyonda bir yandan faizde düşüş beklentisi piyasaları da olumlu etkileyecek. Enflasyonun düşmeye devam etmesi ve faiz indiriminin sürmesiyle birlikte daha iyi bir bilanço senaryosu yine bankacılık sektörünü gözde yapacak. Havacılık, gıda, çimento ve teknoloji tarafında birçok hissenin ucuz olduğunu görüyoruz. Holdinglerde de keza öyle. Bilançolarda düzelme ve kârlılıklarda artış görüldükçe hisselere de yansıması bekleniyor.

Borsada kritik seviye 10.400 puan. Onun üzerine çıkmak biraz zorlu olabilir ama ondan sonrasının çok daha hızlı olacağını düşünenlerin sayısı artıyor. Özellikle 2. çeyrek ve sonrasına yönelik beklentiler yükseliyor. Bu yıl sonu için 14-15 bin puan tahminleri yine gündemde.