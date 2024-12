ÖZLEM DOĞANER

Bir yılı daha bitiriyoruz. Çok yorucu bir yıldı 2024... Yorulduk, sarsıldık, değiştik, dönüştük. Ayakta kalabilmek için uyum sağlamamız gerekliydi çünkü. Maddi ve manevi şartlar hiç kolay değildi.

Ekonomi cephesinde en çok ne konuştuk? Şöyle bir yıllık arşive baktım. Yüzlerce konu arasında en çok kullandığımız 3 kelime var: Enflasyon, fırsatçı ve yapay zekâ...

İş dünyasından bu yıl "Ayakta kalmak için yatırım yapmak şart" diyeni de duydum. "Sıkıntılı günleri atlatmak için hepimiz sabretmeliyiz" diyeni de. "Bu yıl çok yıprattı" diyeni de. "Bizim için fırsattı, iki kat büyüdük" diyeni de.

Birkaç iş insanından 2024 yılı değerlendirmesi ve 2025 yılı beklentilerini paylaşayım.

Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir: "En önemli konu enflasyondaki düşüşün devamını sağlamak. İnşallah 2025'in sonunda %30'lar civarında enflasyonun olmasını bekliyoruz. Ondan sonraki hedef hepimizin beklediği artık tek rakamlı enflasyonlara gelmek olacaktır. Biz yürekten inanıyoruz. Bunun için her türlü desteği vermeye, çalışmaya da hazırız."

Artaş Holding YKB Süleyman Çetinsaya: "Konut satışlarında 1,4 milyon civarında yılı kapatmamız doğaldır. İnşaat sektörümüzde faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Faiz oranları 2025'te de biraz daha yüksek seyredecek ama 2026'nın başından itibaren konut faiz oranlarının geleceği seviyenin inşaat sektörümüzü daha da canlandıracağı ümidindeyim. Suriye meselesi ülkemizin moralini yerine getirdi. Suriye'nin inşasında da yine müteahhit olarak biz her an hazırız."

Orka Holding YKB Süleyman Orakçıoğlu: "2025 yılından daha umutluyuz. İhracat ve aynı zamanda iç piyasadaki hareketliliğin yavaş yavaş artması beklentisi içindeyiz. Online satışta ve online ihracatta çok iddialıyız. Özellikle dijital platformlarda enerjimizi 2025 yılında daha da artıracağız."

Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gupse Kaplan: "2024'e daha pozitif ve olumlu yönden başlamıştık. 2025 için de aynı olumlu yönden devam ediyoruz. Biz yine otomotiv pazarının 1 milyon ve üzerinde gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Biz de planlamalarımızı bu noktada yapıyoruz. Bundan sonraki hedefimiz de artık bu başarının sürdürülebilir olduğunu göstermek."

TÜROB Başkanı Müberra Eresin: "Çok zorlu bir senenin içinde geçen seneki konaklama rakamlarımızı yakaladık ve %1,5-2 oranında geçtik. 2025 zor bir yıl olacak ama bizim hedefimiz 2024'ü geçmek. Özellikle etrafımızdaki savaşların sona ermesiyle çok daha iyi rakamları yakalayacağımızı umuyoruz."

Bir yılı daha tamamlıyoruz. Dünya karşılaştığınız fırtınalarla değil, gemiyi limana getirip getirmediğinizle ilgileniyor. Ömrümüzde daha kaç yeni yıl göreceğiz bilinmez. 2025 yılında tüm okurlarımıza sağlık, huzur, mutluluk ve bol kazançlar dilerim.