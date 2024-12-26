ÖZLEM DOĞANER

Bugün gözler Merkez Bankası'nda... Yılın son toplantısında faiz indirecek mi? Bugünün sorusu bu.

Yoksa kaç puan faiz indireceği konusu, bence şu anda detay. 100 baz puanla 200 baz puan arasında şu anda çok fark yok.

Aslında bugüne kadarki toplantılar içinde MB'nin elinin en rahat olduğu toplantı diyebiliriz. Bir yandan FED ve ECB gibi merkez bankalarının faiz indirim kararlarını bir yandan asgari ücreti gördü. Hem içeride hem dışarıda önemli verileri görerek daha rahat bir analiz yapma şansı bulacak.

Önceki yazılarımda da belirtmiştim. MB'nin faiz indirimlerine başlamasının bundan sonra ekonomide algıyı yönetmek açısından çok önemli olacağını düşünüyorum. Bankalardan iş dünyasına her kesimi rahatlatacak faiz oranları için ise biraz daha beklemek lazım.

Faiz indirimleri başlarsa bundan sonraki soru, indirimlerin devamlılığı olacak. Enflasyon %25'lere düşerse MB önümüzdeki yıl faizleri %30'lara çekecek hamleyi yapar mı? 2025'in en kritik soruları olacak.

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ZİRVEDE BULUŞTUK

Bahsetmeden olmaz. Turkuvaz Medya'da bu hafta iş ve finans dünyası ile ekonomi yönetiminden çok önemli isimleri ağırladık. 4. Finansın Geleceği Zirvesi ve 12. Para Sohbetleri'ni gerçekleştirdik. Bir günde medya merkezimizin konferans salonunda 800-900 civarında misafirimizi ağırladık. Yıldızlar geçidi gibiydi. Bizimle olan herkese teşekkürü borç bilirim.

4. Finansın Geleceği Zirvesi'nde bankacılık, bankacılık dışı finans, katılım bankacılığı, ödeme sistemleri, sürdürülebilir finansman, sermaye piyasaları gibi pek çok konunun en iyilerinin 2025 yılı planlarını dinleme şansı bulduk. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gönderdiği video mesajda "Hedef tek haneli enflasyon" dedi. Kişi başına düşen milli gelirin 2024'te 15 bin 500 doları aşmasını, 2027 yılında ise 20 bin dolar seviyesini geçmesini beklediklerini vurguladı. "Ekonomik göstergeler ekonomimizin gücünü ve istikrarını ortaya koymakta" dedi. SPK'dan BDDK'ya, Borsa İstanbul'dan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi'ne yeni dönem planlarını dinledik. Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar'ın moderatörlüğünde Vakıfbank, Halkbank, Akbank ve Garanti BBVA genel müdürlerinin sohbeti ise sadece sektör için değil ekonomi için yol göstericiydi. Bu arada Çakar ilk kez yaptığı moderatörlükte salondakilerden büyük alkış aldı.

12. Para Sohbetleri'nde ise iş ve finans dünyasının önemli isimlerinin sorularını yanıtlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e ilgi yoğundu. Şimşek, "Kötümser olmak için neden yok" dedi ve 2025 yılında da en büyük önceliğin dezenflasyon süreci olacağını vurguladı. Türkiye'nin stratejik öneminin 2025 yılında daha da artacağını söyledi.

Bu kadar isme evsahipliği yapınca tabii nabzı tutmak kolay oldu. Gördüklerimizi duyduklarımızı zamanla geniş geniş paylaşırız. Ama şöyle bir özet yapalım.

Herkesin derdi yüksek maliyetler, herkesin beklentisi faiz indirimi, herkesin gözü Suriye'de, herkesin endişesi Trump'ın bilinmezliği, herkesin 2025'ten umudu yüksek.