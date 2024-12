ÖZLEM DOĞANER

Tahminler iddialar havalarda uçuşuyor. Merkez Bankası sadece bu ayın değil yılın kararını verecek. 8 toplantıda faizi yüzde 50'de sabit tutan Para Politikası Kurulu'nun bu toplantıda faiz indirip indirmeyeceği merakla bekleniyor. Genel kanı faizi indireceği yönünde.

Aslında bugüne kadarki toplantılar içinde MB'nin elinin en rahat olduğu toplantı diyebiliriz. Bir yandan FED ve ECB gibi merkez bankalarının faiz indirim kararlarını görmüş oldu. Muhtemelen Perşembe gününe kadar 2025 yılında geçerli olacak asgari ücreti de görmüş olacak. Dolayısıyla hem içeride hem dışarıda önemli verileri görerek daha rahat bir analiz yapma şansı bulacak.

Uluslararası banka ve kuruluşlar da faiz beklentilerini açıklıyorlar. Bank of America, Deutsche Bank, Citibank gibi pek çok banka TCMB'nin aralıkta 250 baz puan faiz indireceğini tahmin ediyor. Bazı ekonomistler ise MB'nin biraz daha bekleyip daha yüksek oranlı bir indirim yapmasını savunuyor.

Doğrusu ben indirimlerin kasımda başlamasını bekleyenlerdendim. MB'nin faiz indirimlerine başlamasının bundan sonra ekonomide algıyı yönetmek açısından da çok önemli olacağını düşünüyorum. O yüzden indirim miktarı bile çok önemli değil ancak MB'nin 150-200 baz puanlık bir indirimle başlayacağını tahmin ediyorum. 2025 yılında MB'den beklenti daha da artacak. Muhtemelen faizin iş dünyasının, bankaların elini rahatlatacak düzeye gelmesi için henüz bir yıla yakın süre var.

Bu yüzden indirim sürecinde iletişim politikası çok önemli olacak. Her ay faiz kararı sonrası yazılı açıklamadan öte sözlü müdahalelerin de artması gerektiğini düşünüyorum.

Bakalım perşembe günü MB faiz indirim sürecini başlatacak mı? Merakla bekliyoruz.

***

SURİYE İŞ DÜNYASININ RADARINDA



Suriye'de rejim değişikliğinin ardından yönetimin şekillenmesi ve Suriye'nin yeniden imarının nasıl olacağı bu dönemin en çok merak edilen ve ilgiyle beklenilen ikinci konusu. 13 yıllık iç savaştan ayağa kalkmaya çalışan Suriye'nin her alanda yatırıma ihtiyacı var. Suriye ekonomisi çökmüş durumda ve kentlerin yeniden imara ihtiyacı var.

2020'de Türkiye-Çin arasındaki ilk ihracat trenini işletmeye başlayan daha sonra Avrupa'ya açılan, Türkiye'nin uluslararası taşımacılık alanında faaliyet gösteren ilk özel demiryolu tren işletmecisi olan Pasifik Holding'in yönetim kurulu başkanı Fatih Erdoğan ile konuştum. Türk iş dünyasının çok cesur ve girişimci olduğunu, Türkiye'nin bölgenin üreten fabrikası olduğunu söyleyen Erdoğan, "Bölgemizde oluşan istikrarın mutlaka bizim ekonomimize çok olumlu etkileri olacaktır. Suriye uzun bir iç savaşın içinden çıktıktan ülkenin yeniden yapılanması, inşası, altyapısı, üst yapısından gıda tedariğine kadar her şeyiyle Türkiye ekonomisine çok ihtiyaç duyan bir yapısı olacak. Bu da bizim iş dünyamız açısından önemli fırsatlar sunuyor. İş analarımızdan gayrimenkul, inşaat sektörü için olumlu bir etkisi olacak. Ancak lojistikte de çok önemli etkileri olacağını düşünüyorum. Suriye sınırımıza kadar gelen demiryolu hattı var ancak çalışmıyor. Bu süreçte gayrimenkul kadar lojistik kısmını da takip edeceğiz" dedi. Görünen o ki iş dünyası artık yeni dönem planlarına Suriye projelerini de alıyor.