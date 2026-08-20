ÖZLEM DOĞANER

Borsada uzun zamandır yatırımcının beklediği soru yeniden masada: En kötügeride kaldı mı, yoksa gördüğümüz yeni bir tepki yükselişi mi?

Rakamlar umut veriyor ama "ralli başladı" demek için henüz erken.

Hatırlayın, BIST 100 uzun süre 14 bin çevresinde tutunmaya çalışmış, 13.900'ün aşağı kırılmasıyla satışlar hızlanmıştı. Teknik olarak 13.600, 13.300 ve hatta 12.900'e kadar alan açılmıştı. Endeks iki kez 13.200 civarına geldi ancak 12.900'ü görmeden yönünü yukarı çevirdi. Bugünden baktığımızda 13.200 bölgesinin bir dip oluşturduğunu söylemek mümkün.

Şimdi kritik rakam 14.200.

13.900 üzerinde kalındığı sürece yön yukarı görünüyor. Bist 100 endeksi dün 14 bin 458 puandan kapanış yaptı. Ancak kalıcı yükseliş için 14.200 üzerinde tutunmak gerekiyor. Üstelik uzun süre yatay kalan piyasada dirençler birbirine yakın: 14.600, 14.850 ve15.200.

15.200 aşılırsa yıl başında konuştuğumuz 15.800-16.000 bandı, hatta biraz üzeri yeniden masaya gelebilir. Ama buradan hiç durmadan gidilecek bir yol beklemeyin. Jeopolitik risklerde ya da iç siyasette ciddi bir bozulma yaşanmadığı sürece en kötünün geride kaldığını düşünmek mümkün olsa da volatilite hala yüksek.

Bankalar sahneye çıkabilir

Yılın geri kalanının önemli hikayelerinden biri bankacılık olabilir. Çünkü bankalar ucuz değil, çok ucuz kaldı.

2026'ya girerken senaryo farklıydı. Yıl sonunda yüzde 24 enflasyon, yüzde 30 faiz konuşuyorduk. Savaş, enerji maliyetleri ve enflasyon baskısı hesabı değiştirdi. Bugün yaklaşık yüzde 29 enflasyon ve yüzde 35 faiz konuşuluyor. Her iki taraftaki 5'er puanlık fark küçümsenecek bir sapma değil.

Buna rağmen Merkez Bankası'nın faiz indirimine ilişkin mesajları ve piyasanın güçlenmeye başlaması bankalara bakışı değiştirebilir. Çünkü bazen bir hissenin ucuz olması yetmez; yatırımcının o ucuzluğu satın almaya hazır olması gerekir.

Asıl soru da burada: Para sanayiden bankalara mı geçecek, yoksa piyasaya taze para mı girecek?

Eylül ve kasımdaki endeks değerlendirmeleri, özellikle MSCI cephesi ve SPK'dan fonlara ilişkin beklenen düzenlemeler bu nedenle önemli. Yabancı para girişi başlarsa hareket birkaç büyük şirketten çıkarak genele yayılabilir.

Çünkü BIST'in temel sorunlarından biri bu. Endeks daha önce 15.200'e giderken yükselişi birkaç büyük hisse taşıdı. Endeks rekor kırarken bile yatırımcıların önemli bölümü kendi hissesinde zarar etmeye devam etti.

Dolayısıyla gerçek rallinin ölçüsü yalnızca endeks olmayacak. Yatırımcının yüzünün gülüp gülmediğine de bakacağız.

Bilançolarda dip görüldü mü?

Burada da benzer bir tablo var. En kötü dönem büyük ihtimalle ikinci çeyrekti.

İlk çeyrek zayıftı. İkinci çeyrek ise savaşın ve enerji şokunun en yoğun hissedildiği döneme denk geldi. Sanayici yüksek kredi maliyetinden ve finansmana erişimden, ihracatçı kurdan, iç piyasaya çalışan şirketler talepteki yavaşlamadan şikayet ediyor.

Üçüncü çeyrekte sınırlı iyileşme mümkün. Asıl umut dördüncü çeyrekte. Para politikasında enflasyonu yeniden tetiklemeden ekonomiye bir miktar alan açılabilirse 4. çeyrek yılınen iyi bilançolarının görüldüğü dönem olabilir.

Ancak burada da V tipi hızlı bir toparlanmadan çok kademeli iyileşme beklemek daha gerçekçi.

Türk yatırımcısının yılın ilk yarısında yurt dışı hisse senetlerine yönelimi de artık görmezden gelinemeyecek boyutta. Bu bize daha temel bir soruyu sorduruyor: Türkiye'de hisseler bu kadar ucuzsa Türk yatırımcısı neden parasını dışarı götürüyor?

Ekonomik nedenleri de var, sosyal ve psikolojik nedenleri de... Belki Borsa İstanbul'un gerçek rallisinin başlayıp başlamadığını anlamak için 15.200'e değil, bu sorunun cevabına bakmak gerekiyor.

Ben yılın kalanında bir "roket" hareketinden çok, virajları ve molaları olan yukarı yönlü bir yolculuk ihtimalini daha güçlü görüyorum.

15.200 aşılır ve daha önemlisi yükseliş genele yayılırsa, o zaman 15.800-16.000 ve üzerini konuşmanın zamanı gelir

Yani ralli mi? Henüz değil. Ama yol açılıyor.