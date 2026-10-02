ÖZLEM DOĞANER

Fon piyasasındaki sorunların çözümünde önemli bir eşik geçildi. SPK'nın açıkladığı tasfiye ve ara ödeme düzenlemeleriyle yol haritası somutlaştı. Yatırımcının beklediği çözüm artık uygulama aşamasında.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis'teki sözleri yaklaşımı ortaya koyuyor: "Hakkaniyet ve adaleti gözeterek, kimsenin hakkını kimseye yedirmeden" çözüm. Meselenin iktisadi güvenliği ve toplumsal barışı tehdit eden bir unsura dönüşmesine izin verilmeyeceği vurgusu önemli.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Yol haritamız belirlenmiştir" diyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise sorunun sistem genelinde bir krize dönüşmesinin önlendiğini belirtirken ilave düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söylüyor. Hem yatırımcıyı koruyan hem piyasayı güçlendirmeyi hedefleyen bir çerçeve var.

SPK'nın kararıyla Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy'ün ilgili fonlarında, mutabakatı tamamlanan yatırımcılara net yatırım tutarı üzerinden, kişi başına her bir fon için en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılacak. Net yatırım tutarı bunun altındaysa o tutar ödenecek. Nihai tasfiye tutarından mahsup edilecek ödemelerde öncelik para piyasası fonlarında. Tasfiye sonunu beklemeden nakde erişim, önemli bir rahatlama sağlayabilir.

Bugün gerçekleştirilecek Fon Koordinasyon Kurulu toplantısında hangi başlıklar öne çıkabilir?

Ödemeler nasıl hızlandırılacak? Mutabakatların tamamlanması ve uygulama takviminin netleşmesi, yatırımcının önünü görmesini sağlayacak.

Hisse yoğun fonlarda süreç nasıl ilerleyecek? Varlıkların uygun koşullarda değerlendirilmesi ve yatırımcı haklarının korunması temel başlık olacak.

TMSF'deki iade hesapları nasıl katkı sağlayacak? Haksız kazançların geri alınması, tasfiyeyi destekleyen ve hakkaniyetli çözümü güçlendiren bir imkan olabilir.

Yeni düzenlemeler neleri kapsayacak? Fonların hisselerde yoğunlaşması, likidite yönetimi ve bağlantılı işlemlerin izlenmesinde geliştirilecek tedbirler, piyasayı güçlendirebilir.

Borsada endeksler ve halka arzlarda hangi ölçütler geliştirilebilir? Sağlıklı fiyat oluşumunu ve şeffaflığı destekleyen kurallar, uzun vadeli yatırımı teşvik edecektir.

Bundan sonrası için kasım ayını da dikkatle izlemek gerekiyor. MSCI'nın kasım değerlendirmesi, atılan adımların uluslararası yatırımcı nezdindeki karşılığı açısından önemli. Pay sahipliğinde şeffaflık, fiili dolaşım oranları ve işlemlerin denetiminde kaydedilecek ilerleme, Türkiye piyasasına ilişkin değerlendirmeyi destekleyebilir.

Yabancı yatırımcı bu süreci nasıl okuyacak? Sorunların çözülmesi ve piyasanın daha sağlıklı işlemesi, Türkiye'ye yeniden bakmak için güçlü bir gerekçe oluşturabilir. Cazip değerlemeler, güveni güçlendiren adımlarla birleştiğinde daha anlamlı hale gelir. Kasım, yabancı ilgisinin yönünü görmek açısından da önemli bir eşik olacak.

Borsada nakit ihtiyacından kaynaklanan satışların hafiflemesiyle, sorunlu işlemlerle ilgisi bulunmayan şirketlerin yeniden kendi performanslarıyla değerlendirilmesi mümkün. Özellikle büyük ve likit şirketlerde karlılıkların ve büyüme potansiyelinin öne çıkması, toparlanmayı destekleyebilir.

Kasıma yönelik bir başka beklenti de ABD ara seçimlerinin ardından Hürmüz'de normalleşme ve petrol fiyatlarında gerileme ihtimali. Bu senaryo gerçekleşirse, içerideki iyileşmeye dışarıdan da destek gelebilir. Yıl sonuna doğru daha olumlu bir borsa tablosu için böyle bir birleşim kıymetli olacaktır.

Finansal okuryazarlığın geliştirilmesi de bu dönemin kalıcı kazanımlarından biri olmalı. Getiri kadar riski de anlayan yatırımcı, sağlıklı büyüyen piyasanın önemli bir parçası çünkü.

Dün çözüm adına önemli bir adım atıldı. Bugünkü toplantı ve Kasım'a uzanan süreç, bunu daha güçlü bir sermaye piyasasının başlangıcına dönüştürme fırsatı sunuyor.