ÖZLEM DOĞANER

17 Eylül 2018... A Para yayın hayatına başladığında dünyanın bambaşka bir ekonomik düzeni vardı. Küresel ticaret büyüyor, faizler düşük seyrediyor, merkez bankaları enflasyondan çok büyümeyi desteklemeyi konuşuyordu. Yapay zeka ise henüz günlük hayatın değil, teknoloji konferanslarının konusuydu.

Aradan geçen 8 yılda yalnızca rakamlar değil, ekonomi tarihinin yönü de değişti.

Önce ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarına tanık olduk. Ardından pandemi geldi; şehirler boşaldı, fabrikalar kapandı, uçaklar kalkmadı, tedarik zincirleri koptu. Petrol fiyatının tarihte ilk kez eksiye düştüğünü de gördük, birkaç yıl sonra enerji krizinin dünyayı yeniden yüksek enflasyonla tanıştırdığını da... Rusya-Ukrayna savaşı Avrupa'nın enerji güvenliğini, Ortadoğu'daki çatışmalar ve Hürmüz gerilimi ise petrolün, taşımacılığın ve küresel ticaretin geleceğini tartışmaya açtı.

Uzun yıllar enflasyonu yükseltmeye çalışan merkez bankaları, bu kez enflasyonu düşürmek için son on yılların en sert faiz artırımlarına yöneldi. "Ucuz para" dönemi kapanırken borçlanmanın, yatırımın ve tüketimin kuralları yeniden yazıldı. Korumacılık geri döndü. Ülkeler yalnızca en ucuz ürünü nereden alacaklarını değil, hangi stratejik ürünü kendi sınırları içinde üreteceklerini konuşmaya başladı.

Türkiye de bu 8 yılda zor sınavlardan geçti. Kur şokları, yüksek enflasyon, pandemi, deprem felaketi ve savaşların enerji faturası ekonominin dayanıklılığını test etti. Buna rağmen üretim, ihracat ve istihdam büyümeye devam etti. Türkiye ekonomisi 2018'den 2025 sonuna kadar reel olarak yaklaşık yüzde 36 genişledi. 2018'de 807 milyar dolar civarında olan milli gelir, 2025'te 1,6 trilyon dolar düzeyine ulaşarak nominal olarak iki kat büyüdü.

Bu dönemde ülkenin gelecek hikayesine yön verecek büyük yatırımların açılışlarına da tanıklık ettik. İstanbul Havalimanı Türkiye'yi küresel havacılığın önemli merkezlerinden biri haline getirdi. 1915 Çanakkale Köprüsü iki kıtayı yeniden birbirine bağladı. İstanbul Finans Merkezi kapılarını açtı. Filyos Limanı ve Karadeniz doğalgazı Türkiye enerji tarihine geçti. TOGG fabrikadan çıktı, Türkiye'nin otomobil hayali elektrikli bir teknoloji platformuna dönüştü. Türksat 6A ile Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen ülkeler arasına girdi. Savunma sanayisinde insansız hava araçlarından milli savaş uçağına uzanan büyük bir teknoloji hamlesi yaşandı.

Teknolojinin 8 yıllık yolculuğu ise belki de hepsinden hızlıydı. 2018'de geleceğin teknolojisi olarak konuştuğumuz yapay zeka bugün yazıyor, tasarlıyor, teşhis koyuyor, yatırım kararlarını analiz ediyor ve fabrikaları yönetiyor. Elektrikli otomobiller istisna olmaktan çıktı. 5G, bulut bilişim, blokzincir ve dijital bankacılık iş yapma biçimlerini değiştirdi. Para, alışveriş ve hatta çalışma hayatı giderek görünmez ve sınırsız hale geldi.

Böylesine hızlı değişen bir dünyada ekonomi kanalı olmak kolay değil. Çünkü ekonomi haberciliği yalnızca rakamları aktarmaktan ibaret değildir. Bir faiz kararının vatandaşın sofrasına, bir petrol fiyatının şirketlerin maliyetine, uzaktaki bir savaşın Türkiye'nin enflasyonuna nasıl yansıyacağını anlatabilmektir. Üstelik bunu piyasalardaki her hareketin saniyeler içinde değiştiği, yanlış bir bilginin büyük sonuçlar doğurabildiği bir ortamda yapmak zorundasınız.

Tarihin hızlandığı bir dönemde doğru bilgiyi vermenin sorumluluğunu, güzel gelişmeleri duyurmanın mutluluğunu yaşadık. Ekonomiyi takip etmek kolay değil. Yorulan zihinleri rahatlatmak için akşamları ve hafta sonları da kültürü, eğlenceyi ekranımızdan eksik etmedik. Şahsen 30 yılı aşan meslek hayatımın en güzel hikayesi A Para... İlk günden bu yana hep desteğini hissettiğimiz Turkuvaz Medya Grup Başkanvekili Sayın Serhat Albayrak'a ve Tematik Kanallar Genel Müdürü Sayın Abdülhalik Çimen'e teşekkür etmeyi borç bilirim. Her aşamada emeği geçen tüm arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ederim.

8 yılda dünya değişti, Türkiye değişti, ekonomi haberciliği değişti. Biz de değiştik, öğrendik, yenilendik. Ama ilk günkü heyecanımız ve sorumluluğumuz hiç değişmedi. Nice yıllara A Para...