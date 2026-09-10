ÖZLEM DOĞANER

Türkiye sermaye piyasalarında oyunun kuralları değişiyor. SPK'nın son dönemde attığı adımlar, sektörün daha şeffaf, güçlü ve güvenilir bir yapıya kavuşmasını hedeflerken yeni düzenlemelerin aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin ortaklık yapılarında da önemli bir dönüşüm yaratabileceği görülüyor.

Getirilen sermaye, organizasyon ve faaliyet kriterlerini karşılamak istemeyen ya da bunun için gerekli yatırımı yapmayı tercih etmeyen hissedarlar olabilir. Bu da önümüzdeki dönemde finans sektöründe birleşme ve satın almaların hızlanabileceği anlamına geliyor. Sermaye yapısı güçlü gruplar daha küçük şirketleri bünyelerine katarken, bazı şirketler birleşerek yollarına devam edebilir. Sektöre yeni ve güçlü oyuncuların girmesi de şaşırtıcı olmaz.

Nitekim bu beklentinin ilk somut işaretlerinden biri geldi. Tera Grubu, Pusula Finans Holding payları ile Pusula Finans Holding'in pay sahibi olduğu Pusula Portföy Yönetimi, Pusula Yatırım Menkul Değerler ve Katılımevim başta olmak üzere grup şirketlerindeki payların devralınmasına yönelik görüşmelere başlandığı duyuruldu. A Para canlı yayınına katılan Tera Yatırım Ceo'su Emir Münir Sarpyener, "Tera Grubu, 2026'nın başından beri tasarruf finansman sektörüne girmek için fırsat arıyor. Katılımevim ve Pusula Grubu, değerlendirilen seçenekler arasında hedeflerimizle en fazla örtüşen yapı oldu. Pusula Portföy'ün de gruba katılmasıyla Tera, portföy yönetimi alanında büyümeyi amaçlıyor. Bu yapılar mevcut projeksiyonlarla yılda 15–20 milyar TL kar yaratma potansiyeli taşıyor. Bu rakamın 12-24 ayda 30 milyar TL'ye yaklaşabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Bu gelişmeyi yalnızca şirketler arasındaki bir pay devri olarak okumamak gerekiyor. SPK'nın yeni düzenlemeleriyle birlikte ele alındığında, finans sektöründe ölçek büyütme ve konsolidasyon döneminin başladığına yönelik güçlü bir işaret olarak görülebilir.

Düzenlemelerin diğer önemli ayağında ise BIST 30 var. Yeni yatırım fonları rehberiyle BIST 30 kapsamındaki paylara yatırım yapan fonlara bazı sınırlamalar konusunda sağlanan muafiyetler, şirketler açısından bu endekste bulunmayı geçmişe göre çok daha değerli hale getiriyor.

Bu nedenle BIST 30'un hangi kriterlerle oluşturulduğu, şirketlerin fiili dolaşım oranlarının doğru tespit edilmesi ve pay sahipliği yapılarının şeffaflığı artık daha da kritik. Fiili dolaşım konusunda yapılan değişiklikler, uluslararası endeks sağlayıcıların ve yabancı yatırımcıların uzun süredir dile getirdiği bazı soru işaretlerinin giderilmesine de katkı sağlayabilir. Böylece BIST 30'a gerçekten kriterleri karşılayan, likit ve şeffaf şirketlerin girmesinin önü açılabilir.

Ancak kuralların değiştirilmesi tek başına yeterli değil. Düzenleme kadar denetim ve gözetim de önemli. Kuralları ihlal eden şirketlere gerekli yaptırımların uygulanması, hem yerli hem de yabancı yatırımcının piyasaya güven duymasının temel şartı. Yatırımcı, bir payı adil fiyattan alabildiğine ve kararını etkileyebilecek bütün bilgilere eşit biçimde ulaşabildiğine inanmalı.

Yeni mevzuata uyum sürecinin portföy yönetim şirketlerini ve aracı kurumları yoracağı açık. Buna karşılık daha güçlü sermaye yapısı, daha etkili denetim ve daha yüksek şeffaflık, uzun vadede sektörün kalitesini artırabilir.

Tera-Pusula görüşmesi belki de bu yeni dönemin ilk büyük hamlelerinden biri. Arkasının gelmesi muhtemel. Önümüzdeki günlerde başka aracı kurumlarda ve portföy yönetim şirketlerinde yeni ortaklıklar, pay devirleri, birleşmeler ve satın almalar duyarsak şaşırmamak gerekiyor.