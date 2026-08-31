ÖZLEM DOĞANER

Bir yaz daha sona eriyor. Savaşlar ve Hürmüz kriziyle oldukça yoğun diplomatik temasların ve ekonomik etkilerin yaşandığı bir mevsim oldu.

Bugün açıklanacak büyüme rakamlarıyla 2026 yazına veda edeceğiz. Ardından yoğun bir eylül ayına şahit olacağız.

İlk veri 2. çeyrek büyüme oranı. Tahminler yüzde 2.2-3 aralığında. Türkiye ekonomisi geçen yılın aynı döneminde yüzde 4.7, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.5 büyümüştü. Açıklanacak rakam, yeni Orta Vadeli Program öncesinde ekonominin görünümünü ortaya koyacak.

Bir hafta içinde açıklanması beklenen 2027-2029 OVP'si hazırlanırken varsayımların önemli bölümü değişti. Mevcut program 2026 için yüzde 3.8 büyüme ve yüzde 16 enflasyon öngörüyordu. Temmuzda yıllık enflasyon yüzde 31.75, TCMB'nin yıl sonu tahmini ise yüzde 28.

Üstelik denkleme savaş ve enerji faturası eklendi. Merkez Bankası 2026 ortalama petrol fiyatı varsayımını 87.8 dolara indirirken 2027 için 76.4 dolar öngörüyor. Savaşın uzaması veya Hürmüz'de taşımacılığın aksaması ise petrolü bu varsayımların üzerine çıkarabilir.

Yeni programda 2026 büyüme tahmininin yüzde 3-3.3 bandına, enflasyonun yüzde 28 civarına çekilmesini bekliyorum. 2027 için büyümede yüzde 3.9, enflasyonda yüzde 19-21, ihracatta 300 milyar dolar ve cari açık/GSYH'de yüzde 1.9 civarında bir patika mümkün görünüyor.

Eylül'ün önemli başlıklarından biri de piyasalar olacak.

SPK'nın hafta sonunda açıkladığı düzenlemeler özellikle serbest fonlarda yeni bir dönem başlatıyor. Fonların düşük fiili dolaşımdaki şirketlerde sahip olabilecekleri paylara yüzde 8'den başlayıp yüzde 2'ye kadar inen sınırlar getirildi. Portföy yönetim şirketlerinin çıkarabileceği serbest fon sayısı da yönetici sayısıyla sınırlandırıldı.

Mevcut fonlara uyum süresi verilmesi ani satış dalgası ihtimalini sınırlıyor. Ancak düşük fiili dolaşıma ve yüksek fon sahipliğine sahip hisselerde pozisyonların yeniden dengelenmesi fiyat oynaklığını artırabilir. Yeni haftanın ilk işlemleri bu açıdan önemli olacak.

Ve ardından 10 Eylül...

Merkez Bankası'nın faiz kararında değişiklik beklenmiyor. TCMB son olarak bir haftalık repo ihalelerini yeniden başlatarak piyasanın fonlama maliyetini yüzde 40'tan yüzde 37'ye çekti.

Eylül toplantısında politika faizinin mevcut seviyede tutulması beklenirken asıl önemli olan karar metni olacak. Piyasalar Merkez Bankası'nın enflasyon görünümüne ve önümüzdeki dönemin faiz patikasına ilişkin vereceği sinyallere odaklanacak.

Sıcak bir yazın ardından bizi oldukça sıcak bir Eylül bekliyor.