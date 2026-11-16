ÖZLEM DOĞANER

Antalya bir haftadır yalnızca iklimin değil, dünyanın geleceğinin konuşulduğu küresel bir buluşmaya ev sahipliği yapıyor. COP31, Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük uluslararası organizasyonlardan biri hatta katılımcı ve süre olarak en büyüğü olarak tarihe geçiyor.

196 ülkeden katılımcılar, yüzlerce lider ve bakan, yüzlerce sivil toplum kuruluşu ve gönüllü, binlerce medya mensubu Antalya'da buluştu. Sanatçıların sergilerinden iklim filmlerine, çocukların ve gençlerin iklim okullarından kaybolmaya yüz tutmuş sanatlara kadar hayatın her alanı zirvenin parçası oldu. Kadınlar, havacılık, denizler, enerji, bilim, teknoloji, finans ve gezegenimizin geleceği aynı çatı altında konuşuldu.

Gazze'deki çocuklar da unutulmadı, İran savaşı da. Çünkü iklim adaleti, dünyanın diğer adaletsizliklerinden bağımsız değil.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeryüzü, korunması ve gözetilmesi gereken kutsal bir emanettir" sözleri, Antalya'dan dünyaya verilen mesajın özünü oluşturuyor. Çünkü mesele yalnızca karbon emisyonları, enerji dönüşümü ya da iklim finansmanı değil. Mesele, gelecek nesillere nasıl bir dünya bırakacağımız. Erdoğan'ın iklim mücadelesini bilimsel olduğu kadar ahlaki bir zorunluluk olarak tanımlaması da bu nedenle önemli.

COP31 Başkanı Murat Kurum'un "Şimdi uygulama zamanı" çağrısı zirvenin temel mesajı. Kurum, "Dünya artık sözlerini tutmak mecburiyetindedir" diyerek iklim adaletinde somut adım istiyor.

COP31, Türkiye açısından uluslararası finansman için de önemli bir adres oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzaladığı 5.1 milyar dolarlık kalkınma bankası anlaşmalarına, Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar'ın açıkladığı 15 milyar dolarlık Çin yatırım mutabakatı eklendi. Suudi ACWA'nın 1.6 milyar Euro'luk yatırımı için finansman destek mektupları imzalandı. Bayraktar, depolama ve yüksek gerilim iletim hatları da eklendiğinde ACWA paketinin 5–6 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşabileceğini açıkladı. Türkiye'nin en büyük yabancı banka yatırımcılarından biri olan İspanyol BBVA'nın CEO'su Onur Genç de bankanın 1 trilyon euroluk sürdürülebilir finansman hedefinden Türkiye'nin yüzde 15'e kadar pay alabileceğini açıkladı. Bu da 150 milyar Euro'luk yeşil finansman demek...

İlk haftanın bilançosu yalnızca diplomatik değil, organizasyonel açıdan da büyük başarı. Başta COP31 Başkanı Kurum olmak üzere sahadaki tüm çalışanları alkışlamak lazım. Türkiye, dünyanın farklı seslerini aynı masada buluşturabilecek kapasitesini gösterdi. Şimdi mesele, Antalya'da kurulan bu köprünün kalıcı sonuçlara dönüşmesi.

Çünkü Türkiye yalnızca zirveye değil, geleceğe ev sahipliği yapıyor.

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ENERJİDE YENİ ÇAĞIN ŞİFRELERİ

COP31'in en önemli gündemlerinden biri Türkiye'nin ortaya koyduğu "35 by 35" hedefi. Yani bugün küresel enerji tüketiminde yüzde 23 olan elektriğin payını 2035'te yüzde 35'e çıkarmak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'la COP31'de yaptığımız görüşmede bu dönüşümün Türkiye açısından yol haritasını konuştuk.

Bayraktar, zirve öncesinde açıklanan Milli Enerji 2040 planının merkezinde elektrikleşmenin bulunduğunu vurguladı. Yapay zekâ, veri merkezleri, elektrikli ulaşım ve soğutma sistemleri enerji talebini hızla büyütüyor. Türkiye, 2040'ta yollarda 20 milyon elektrikli araç öngörüyor.

Ancak mesele yalnızca artan talebi karşılamak değil. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, arz güvenliğini sağlamak ve 2053 net sıfır hedefine ulaşmak.

Nükleerde de kritik bir takvim var. Bayraktar, Akkuyu'nun ilk reaktöründe yıl bitmeden fiziki çalıştırma aşamasına geçmeyi hedeflediklerini söyledi. Sinop ve Trakya ile modüler nükleer santraller için Güney Kore, Kanada ve Çin'le görüşmeler sürüyor. Kore ile ocak sonu, şubat başında karar aşamasına gelinmesi bekleniyor.

Bir başka önemli haber ise Pakistan'dan. Bayraktar, Oruç Reis'in bu hafta Karaçi'ye ulaşacağını, kendisinin de muhtemelen çarşamba günü karşılama törenine katılmayı planladığını açıkladı. Gemi Pakistan açıklarında sismik aramalara başlayacak. Belucistan'da bakır madenciliği için yeni anlaşmalar da yolda. Türkiye'nin yurt dışında büyüme stratejisi hem petrolde hem maden tarafında daha somut projelere dönüşüyor.