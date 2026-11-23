Türkiye dünyanın en büyük zirvelerinden birine ev sahipliği yaparken dünyanın öteki tarafında tarihi bir buluşmayı izledik. 9 yıl sonra APEC zirvesine şahsen katılan Rus lider Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'le aynı sahneye çıktı. Trump kameraların önünde ona "dostum" dedi. ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times o kareyi Putin'in zaferi olarak okudu. Haklı. Yıllardır yaptırımlarla dize gelmeyen Rus lider, Ukrayna konusunda tek bir taviz vermeden dünyanın iki büyük gücünün lideriyle aynı masaya oturdu.

Üçlü görüşmenin ortak bildirisinde Ukrayna'nın adı bile geçmedi. Trump savaşı Putin'le ikili görüşmede ele aldı. Putin ise Kırım Köprüsü'ne yönelik saldırıların ardından enerji altyapısını ve deniz taşımacılığını kapsayacak sınırlı bir ateşkese de kapıyı kapattı. Putin tutumunu değiştirmeden kendisine açılan kapıları çoğalttı. Avrupa ise kendi kıtasındaki savaşın nasıl sona ereceğinin konuşulduğu masada hala yer arıyor.

AB liderleri bu hafta 26-27 Kasım'da Brüksel'de olağanüstü zirvede buluşacak. Masada 2028-2034 bütçesi ve Ukrayna'nın 2027'deki 70 milyar euroluk ek finansman açığı var. Komisyon, daha önce onaylanan 90 milyar euroluk pakete ek olarak 45 milyar euroya kadar yeni kredi öneriyor. Bunun 25 milyar eurosu askeri yardıma, 20 milyar eurosu bütçe desteğine ayrılabilecek. Almanya Başbakanı Friedrich Merz, yükü 27 üyenin paylaşmasını istiyor. Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan krediye katılmaya yanaşmayınca Berlin, meseleyi yedi yıllık bütçe pazarlığına taşıdı.

Avrupa'nın parası Ukrayna'nın ayakta kalması için hayati. Peki Brüksel bu mali gücü, barışın şartları üzerinde söz sahibi olacak bir siyasi güce çevirebiliyor mu? Shenzhen'de Putin, Ukrayna'nın geleceğini Trump'la konuşabiliyor. Brüksel'de ise Avrupalılar Ukrayna'nın gelecek yılki faturasını kimin üstleneceğini tartışıyor.

Avrupa bu çağın hasta adamı mı oluyor?

Shenzhen'de çekilen fotoğraf, Avrupa'nın önündeki soruyu bütün açıklığıyla ortaya koydu. Kendi güvenliğini belirleyecek bir masada sandalyesi hala belirsizse bu soruyu sormanın vakti gelmiştir.



"AVRUPA SANAYİSİNİN GELECEĞİNDE TÜRKİYE VAR"

Avrupa, sanayisini özellikle de otomotiv sanayisini korumak istiyor. Peki o sanayi nerede başlıyor, nerede bitiyor? Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi için gittiği Berlin'de bu soruyu bir kez daha sordu. "Made in EU" mu, "Made with EU" mu? Ankara, bir süredir Gümrük Birliği ortağı Türkiye'nin AB'nin yeni kurallarında yer alması için diplomasi yürütüyor. Bu konu ilişkilerde kritik bir kavşak. Daha önce yazmıştım. Bolat'ın da katıldığı, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri'nin 13 Ekim'de Brüksel'de düzenlediği AB-Türkiye İş Zirvesi de bu diplomasinin önemli duraklarından biriydi.

Avrupa Parlamentosu'nda, "Made in EU" hükümlerini içeren Sanayi Hızlandırma Yasası'na ilişkin taslak rapora 6 bine yakın aşkın değişiklik önerisi sunuldu. Sürecin 2027'ye uzaması kuvvetle muhtemel. Metin son şeklini almadan Türkiye'nin tezini hem Brüksel'de hem üye ülke başkentlerinde anlatması için hala zaman var.

Bolat'ın verdiği rakamlara bakalım. Avrupalıların Türkiye otomotiv sanayisinde 25 milyar dolarlık yatırımı var. Yatırımda, üretimde, ihracatta ve ithalattaki payları yaklaşık yüzde 75. AB ise sanayinin milli gelirdeki payını yeniden yüzde 20'ye çıkarmak istiyor ve ilk sıraya otomotivi koyuyor.

Bir otomobilin parçası Bursa'da üretilip Almanya'da monte edildiğinde ortaya çıkan değeri hangi sınırda ayıracaksınız? Türkiye'de üretilen parçaya getireceğiniz kural, buradaki tedarikçinin siparişini de Avrupa'daki fabrikanın maliyetini de etkiler. Tablo açık. Avrupa, Çin ve ABD karşısında sanayisini ayakta tutmak istiyorsa önümüzdeki dönemde Türkiye'ye ihtiyaç duyacak.

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Kızılelma'nın dünya havacılık tarihine geçerek envantere girmesi de Türkiye'nin sanayi kabiliyetinin nereye ulaştığını gösteriyor. Brüksel, "Made with EU" talebini değerlendirirken Türkiye'nin bugün ne ürettiği kadar yarın ne tasarlayabileceğini de hesaba katmalı.