Baharat bey ekstraya çıktı!

Baharatı doğru kullanmak dev maharet... İşin piri Tony Singh, Extra Gastronomy kapsamında Türkiye’ye geldi. Artık şefler ve yemek üstüne sözü olanlar hep ekstralara gidiyor!

?Extra Gastronomy, dünyaca ünlü şefleri ağırlayan bir etkinlik serisi. MSA'nın restoranı ve WWF-Türkiye ile işbirliği içinde. Gıda kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, atık yönetimi, doğaya uyum prensipleri konusunda gayet hassas bir proje. İlk seferinde Jordi Artal'dı misafir, ikincide Tony Singh aramızdaydı hafta içinde, mayıs ayındaysa Mark Greenaway gelecek.

Tony Singh, Britanya'nın en ünlü şeflerinden. Geçen yıl Kraliyet Nişanı aldı. Hint kökenli ama İskoçya'da ikamet ediyor. Özellikle Güneydoğu Asya harmanlarıyla ve baharatla olan ilişkisindeki maharetiyle tanınıyor. İskoç mutfağını bu yolla yeniden yorumluyor; geleneksel yemeklerden 'Haggis'i pek meşhur. 'The Incredible Spice Men', 'A Cook Abroad - Tony Singh's India' gibi pek çok televizyon işi de yapmışlığı var.

Maçka Residences'daki House of Brothers'da Asyatik, füzyonik tabaklar çıkardı. Deniz tarağı, bol miktarda kıyılmış zencefille hem uysal hem keskindi. Büyükannesinin baharat ve teknikleriyle hazırladığı somon pek nefisti. Kainatta olup da kuzu kaburgada olmayan baharat yoktu diye tahmin ediyorum. Çilekler bile tarçın, karabiber ve Güney Hindistan baharatlarıyla bezenmişti. Ama denge nasıl da önemli: Masadakilere ikinciyi istetecek nefasetteydi.

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Hem damağa hem dimağa...



Yemek ile muhabbet eşleşmeli faaliyetlerin tadına doyum olmuyor. Fiyatı belli, bileti internet üstünden zahmetsizce almalı, sonucu da garantili akşamlar oluyor bunlar çoğunlukla.

IWSA bu işi hakkıyla yapanlardan. Perşembe akşamı 'Bahar Bayramları' konseptinin fevkalade bilgilendirici anlatımı Aylin Öney Tan'dan, kuşkonmazlı çağlalı bahar tabakları da Burak Zafer Sırmaçekici'dendi. Eşleşen kadehlerse Ayça Budak'a emanetti.

Geçmişe, kaçmışa çare yok, önümüze bakalım: Yine IWSA'daki 'Ege'nin ve Trakya'nın Çilingir Sofraları' da bu perşembeye denk geliyor (26 Nisan'da). Şef Mustafa Otar'ın envaiçeşit Egeli malzemeyle kuracağı sofraya ziraat mühendisi ve gastronom Tangör Tan'ın muhabbeti refakat edecek.

O da mı kaçtı? İşte bu benim favorim: 'Refik Halit Karay'ın Sofrası'. Yemekle ilişkisini en şehvetli, en hararetli nakleden yazarlardan kendisi malum... Anlatacak olan neredeyse onun kadar ateşli yemek yazarı ve fotoğrafçı Tuba Şatana. Mutfaktaysa Reşitpaşa'daki Aman da Bravo'dan bildiğimiz, elinin ahengiyle ve gustosuyla namlı şef İnanç Çelengil olacak. Kadeh kontrolü yine Ayça Budak'ta, mekân da yine vaha niteliğindeki IWSA. Mayıs'ın 3'ünü şimdiden yazın aklınıza, bilet Mobilet bu arada...

5-6 Mayıs da bazı zihinlerde yerini aldı hemen. Nicole Zeytinyağı Festivali gerçekleşecek bu tarihte Tomtom Suites ve Nicole Restaurant'ta. Aylin Yazıcıoğlu ve Elvan Uysal Bottoni işbirliğiyle... Tadımlar, demo mutfaklar ve akşam yemekleri olacak; işinin ehli konuklar, yerli-yabancı akademisyenler, şefler katılacak. Bu ay sonunda Kantin'i kapatıp Ayvalık'a yerleşecek olan Şemsa Denizel de zeytinliğini anlatacak.