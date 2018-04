Ruhumuzu besleyelim

Arjantin’deki soya fasulyesi tarlalarından Japonya’nın sulu eriştesi ramen kültürüne... İstanbul Film Festivali’nin ruha gıda filmlerinden Ayvalık’ın zeytin, Urla’nın enginar festivallerine...

RAMEN ÜSTATLARI: Makarna sever misiniz? Erişte? Japonların sulu eriştesini bilir misiniz peki? İşte karşınızda: Tüm kültürü ve incelikleriyle ramen. Japonya'nın en tanınmış belgeselcilerinden Koki Shigeno, ülkenin Ramen Kralı diye bilinen Osamu Tomita'nın peşine düşmüş. Kapısında kuyruklarda beklenen o mükemmel eriştenin hazırlık sürecini görüyor, bir yandan da Japon yemek kültürünün derinlerine iniyorsunuz. İstanbul Film Festivali'nin hiç şüphesiz en iştah açıcı filmi...







PASTACI: Hamur bir tür terapi; iyileştirici özelliği olduğu kesin. Peki her acıyı dindirir mi? Aşk ve yas ile birlikte hamur bu filmde başrolde. Alman bir fırıncı üzerinden sevgi ve aile kavramlarını baştan yoğurmak ilginç... Hüzünlü bir üçlü aşk hikâyesi, karmaşık aile ilişkileri, yas tutma biçimleri, her şeyin göründüğü gibi olmama hali... Ve tüm bunların orta yerinde pastane mamulleri...







ZEHİRLİ KÖYLERE YOLCULUK: Arjantinli usta sinemacı Fernando Solanas'ın mihmandarlığında soya fasulyesi tarlalarında geziyor, Arjantin'in farklı bölgelerinde endüstriyel tarım yapılan yerleri dolaşıyorsunuz. Bebekler tarım kimyasallarıyla zehirlenmeden, çokuluslu tarım devleri küçük çiftçileri silip geçmeden olmuyor mu? Gıdanın kökenine, geleceğine, sürdürülebilirliliğine kafa yoranların görmesi icap eden bir film bu...







SOFRA SIRLARI: Demet Evgar'ın en üretken dönemi. Aile Arasında'da bayılmıştık, Avlu'da içimizi kıyıyor. Sofra Sırları'ndaysa on parmağında on marifet maşallah; en albenili yemekten en esrarengiz cinayete hem de... Festivalin Türkiye Sineması bölümünde gösterilecek film geçtiğimiz ay vizyona da girmişti ama atlamış olabilirsiniz. Yönetmeni Ümit Ünal. Dört dörtlük bir ev kadını, şahane bir aşçı ve aynı zamanda kusursuz titizlikte bir seri katil nasıl olunur, buyrun Neslihan rolünde göstersin size Demet Evgar...

***

Ayvalık'ta zeytin izinde



Ayvalık'taki Slow Olive'e evvelki yıl gitmiş, zeytin ve zeytinyağına, genel gidişata dair ilginç konuşmalar dinlemiştik. Tattığımız unutulmaz lokmalar da bir değil, üç değil, pek çoktu. Fatma Kürşat'ın elinden Ayvalık Mübadil Mutfağı gastro workshop'ların en nefisiydi, Ayna'da her öğün ayrı şölendi.

Slow Olive bu yıl 14-15 Nisan'da yani önümüzdeki hafta sonu gerçekleşecek. Mevsim, program, lezzetler, hepsi çok cazip görünüyor. Gidenler herhalde defalarca "İyi ki" diyecek.

***

Urla'da enginar peşinde



İstanbul'da da her mahallenin enginarcısı var evet ama Urla'dakiler hakikaten bir başka. Sebzenin sanatla buluştuğu yerdeler. Çok körpe ve şeklen kusursuz güzellikteler. Çiğ çiğ yenebilecek haldeler.

Şimdiden kaydedin zihninize, Uluslararası Urla Enginar Festivali'nin dördüncüsü 27-29 Nisan tarihlerinde. Ege bölgesinin en büyük etkinliklerinden bu; yemekle ilgili ve bilgililer için de iç açacak bir hafta sonu güzelliği. Sırf Urla Pazarı'ndan erkek soğan almak için bile gidilir.