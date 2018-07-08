Peynirle duyusal ilişki!

Peynirle duygusal bağı olanlardan mısınız? Kars’ta Duyusal Değerlendirme Atölyesi’ne katılıp sonrasında kaşarları kıyaslayanlardan da olabilirsiniz. Peynirle hem duygusal hem duyusal ilişki mümkün!

Kars'a gitmiş olanlar nasıl da masalsı bir yer olduğunu iyi bilir. Ruslardan kalma tarihi yapılarıyla, Ani antik şehriyle, donmuş Çıldır gölüyle teslim alır insanı. Kara kışıyla, karıyla, kazıyla, kaşarıyla! Kaşar önemli. Kars kaşarı, bazılarımızın tercihi Trakya'dan yana olsa da yabana atılmaz. Buranın gravyerine kusur bulana hiç iyi gözle bakılmaz zaten. Bir de Malakan peyniri meftun eder tadanı, müptela eder. Siz de peynirle arasında duygusal bağ olanlardan mısınız? Peynire bir de 'duyusal' yaklaşanlar var. Geçtiğimiz hafta işbaşındaydılar. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen peynir üreticileri, araştırmacıları ve meraklıları, Kars'ın peynir müzesi ve mandıralarıyla meşhur Boğatepe Köyü'nde bir araya geldi. Tadımlar, konuşmalar, paylaşılan çalışmalar... Özyeğin Üniversitesi'nden Doç. Dr. Özge Samancı'nın anlattığı Osmanlı Coğrafyasında Peynir ve Peynirli Yemekler... Le Cordon Bleu'den şef Erich Ruppen ve ekibinin elinden peynirli ikramlar... Otlusuyla Van'dan, tulumuyla Erzincan'dan, lavaşıyla Hakkari'den, kimilerinin mücevhere tercih edeceği peynirleriyle İran'ın Gilan bölgesinden gelen komşular... Maharetlerini sergileyen köylü kadınlar... En ilginci: Eşik değerlendirme testini geçip Duyusal Değerlendirme Atölyesi'ni tamamlayanlar, Kars ve Ardahan'da üretilmiş 26 farklı kaşarı tadarak 'duyusal değerlendirme' yaptı. Peynirle duygusal ve duyusal ilişkide olanlar gelecek yılki yaz programlarına şimdiden ekleyebilir. Hem bu sıcakta Kars fikri başlı başına ferahlatmıyor mu?



ACISU SOKAK'TA 'PREMİUM' SU

Hangi içme suyunu tercih ediyorsunuz? Fark etmez mi? Olmaz öyle, hem de ne biçim fark eder. Hiçbirimiz Alican Akdemir'le yarışamayız bu konuda (Kendisi Türkiye'nin ilk su sömeliyeri) ama bazı suların tadını diğerlerinden daha fazla/az sevmemiz çok anlaşılır bir hal. Her ne içiyorsanız, Vakıf Taşdelen Su'yu bilirsiniz. Yıllardır en iyiler arasında gösterilen (Kuruluşu da 1582 bu arada, bizim neden yüzyıllık markalarımız yok diye haklı olarak sızlanıyoruz ya hep, yazalım kenara) ödüllü bir su bu. Hafta içinde yeni cam şişedeki Taşdelen Premium'u tanıttılar. Nerede tanıttılar peki? Swissotel'de. Swissotel nerede peki? Maçka'da. Vişnezade Mahallesi'nde. Sokağını biliyor olabilir misiniz peki? Acısu Sokak! Aman! Allah kimseye acı su içirmesin. Sularımız hep temiz, sağlıklı, doğal, güvenli, serin, lezzetli olsun.



MERAKI MUCİP NESNELER'LE ÇAY SEREMONİSİ

Tanımsız Hizmetler Bürosu (T.H.B.). Hayır, bir hizmet dairesi, idaresi, ofisi değil burası. Salt Galata'da 15 Temmuz'a kadar görülebilecek olan serginin başlığı. 13 Temmuz'daysa paralel bir etkinlik gerçekleşecek: Sergi sanatçılarından David Bernstein'a sertifikalı çay uzmanı Ece Erel'in eşlik edeceği bir çay seremonisi bu... Özel harman çay ikramı yapılacak ve Bernstein'ın 'Obsessys (Merakı Mucip Nesneler)' projesindeki alet edevat görünümlü tuhaf nesneleri üstüne konuşulacak. 'Tanımsız' denen bu seans herkesin katılımına açık, ancak dili İngilizce. İlginç bir tecrübe olabilir.