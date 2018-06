NUR ÇİNTAY

Gastronomi dünyasının en heyecanla beklenen sıralamasında 50’lik esas listedeyiz. Mehmet Gürs ve ekibinin İstanbul Tepebaşı’ndaki Mikla’sı, dünyanın en iyi restoranlarının 44 numarası...

Gastronomi gezegeninin en prestijli ve en popüler listesi bu, 'Food Oscars' diyorlar hatta, yani 'Yemek Oskarları'.

'The World's 50 Best Restaurants' yani 'Dünyanın En İyi 50 Restoranı' adını taşıyor ama çok komik ve gayet ironik biçimde 100'lük bir liste çıkarıyor karşımıza. Önce 51-100 şeklindeki sıralama geliyor, hararet artıyor. Sonrasında da ilk 50'lik rüya takım açıklanıyor heyecanlı törenlerle.

2018 versiyonunda da bu kural değişmedi, önce 100'den geriye doğru sayım başladı: 100. Lasai (Rio de Janeiro) 97. Atelier (Münih) 94. Alo (Toronto) şeklinde heyecan kızıştırıldı.

Servet bırakıp çıkmalık iki Londra sakini St John ile Hedone 84 ve 82 numarada, meşhur Per Se (New York) 81. sıradaydı.

70'li basamaklarda tanıdıklardan Belcanto (Lizbon), The Fat Duck (Bray), Relae (Kopenhag), 60'larda Frantzen (Stockholm), Momofuku Ko (New York) vardı.

Nerua (Bilbao), Benu (San Francisco) ve L'Astrance (Paris) en bahtsız grup olup teğet geçen 51-60 aralığında kalmıştı.

Şimdiiiii... Zurnanın zırt dediği yerdeydik. Bu 51-100 grubunda olmayanlar üzülecek mi, yoksa sevinecek miydi?

Mikla misal... Listeye üç yıl önce 96 numaradan girmiş, sonra 56'ya yükselmiş, geçen yıl ise en talihsiz konuma gelmişti: 51. sıraya. Of. Adını 'En İyi 50'den alan bir listenin 51'incisi olmak acıklıydı doğrusu. Halbuki tek basamak çıkmak yetecekti.

Bu durumda dananın kuyruğunun kopacağı salı gecesine kadarki o bir haftayı nasıl bir haletiruhiyede geçirecekti? Ve mutlu son. Oleeey. Mehmet Gürs ve tüm Mikla ekibine tebrikler.

Salı gecesi Bilbao'dan gelen haberle anlaşıldı ki, İstanbul Tepebaşı'ndaki Mikla bu yıl 44 numarada.

Yani birinci ligde. Hem de iki baba ismin ortasında. 45'lik Dinner by Heston Blumenthal (Londra) ile 43'lük Azurmendi (Larrabetzu-Nerede bu diyenlere: İspanya) arasında.

Dünya kadar laf edilebilir. Rahmetli sevgili Anthony Bourdain'in dediklerine den den konur. Bu işin bir network ve marketing marifeti olduğu da söylenebilir. Ama sonuçta çok şık bir durum; hayal edilen, arzulanan, ülkeye de fayda sağlayan çok makbul bir konum...

O yüzden de ellerine sağlık çok. Bravo. Alkışlar...

NOT: ŞAHANE ÇİFT: En sondan en başa, 100'den 1'e gelmek kolay değil, yer bitiveriyor. Ama Osteria Francescana (Modena, İtalya) ile ilk sıraya yerleşip 'Dünyanın En İyi Restoranı' titrini alan Massimo Bottura ve Lara Gilmore çiftine de hürmetler, hayranlıklar... Karı-kocanın otizm hastası bir çocukları var, farkındalıkları çok yüksek ve herkesten farklı olduğu için dışlanan insanları topluma kazandırma amaçlı çok kıymetli işler yapıyorlar. İyi ki varlar.



ŞİLİ'DEN BİLGİ'YE ALTIN MADALYA

Bir kocaman alkış da Bilgi'li arkadaşlara gelsin. İstanbul Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri bu yıl Şili'de düzenlenen Laureate Culinary Cup'ta altın madalya kazandı çünkü. Dikkat: Şile değil, Şili! Dünyanın dört bir yanından gastronomi okullarının katılımıyla gerçekleşen bir organizasyondan bahsediyoruz. Bu yıl da Peru'dan Avustralya'ya uzanan adaylar arasından sevinen Türkiye oldu.

Simla Çilingiroğlu, Erk Er ve Sarp Doğu Adıgüzel'den oluşan ekip, Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Görevlisi David Shipman liderliğinde, altı aydır üzerinde çalıştıkları özel yöresel menüyle yarıştı. Hem Türkiye mutfağını tanıttı Şili'de hem de altın madalyayla döndü. Neler mi vardı menüde? Rize çayıyla tütsülenmiş ördek göğsü... Amasya elmalı kuşkonmaz salatası... Nar ekşisi ve fındık yağlı vinegret ile meyve pestili... Karides ve pastırmalı Türk usulü Carbonara... Böyle uzayıp gidiyor, Osmanlı mutfağının dünyayla sentezi diye özetleniyor ve okurken bile imrendiriyor.