ABD’nin paralel devleti: Evanjelistler

The New York Times'ın, Evanjelistler'in ABD devletindeki görünen yüzü Başkan Yardımcısı Mike Pence'le ilgili 20 Temmuz 2016 tarihli makalesi halen hafızalarda: 'Mike Pence'in Yolculuğu: Katolik Demokrat'tan Evanjelist Cumhuriyetçi'ye...' Bu makaleye göre, ailesi ABD'nin İrlandalı Katolik ilk başkanı olan John. F. Kennedy'i idol olarak kabul eden Pence, 1990'ların ortalarında Indianapolis'te Evanjelist kiliseye gitmeye başladı. Şimdi Trump yönetimindeki ABD'nin paralel devletine, bir tür FETÖ'süne dönüşen Evanjelistler'in en önemli isimlerinden biri. Son günlerin popüler tartışma konusu Evanjelizm'in ABD devletindeki etkisinin izdüşümünü, bu mezhebin ABD toplumu içindeki etkisini rakamlarla ortaya koyarak anlamak mümkün. ABD genelinde 2007 yılında kendisine Evanjelist diyenlerin oranı yüzde 16 iken bu oran 2014'te yüzde 23'e çıktı. Pew Research Center adlı düşünce kuruluşunun 50 eyalette yaptığı araştırmaya göre ABD'de Evanjelistler'in sayısının en fazla olduğu ilk 20 eyalet şunlar (Aynı yüzde ile verilmiş eyaletlerde belli ki küsurat farkı var, ancak düşünce kuruluşu farkların ne kadar olduğunu yazmamış): Tennessee: Yüzde 52, Kentucky: Yüzde 49, Alabama: Yüzde 49, Oklahoma: Yüzde 47, Arkansas: Yüzde 46, Mississipi: Yüzde 41, West Virginia: Yüzde 39, Georgia: Yüzde 38, Missouri: Yüzde 36, North Carolina: Yüzde 35, South Carolina: Yüzde 35, Kansas: Yüzde 31, Texas: Yüzde 31, Indiana: Yüzde 31, Virginia: Yüzde 30, Ohio: Yüzde 29, Oregon: Yüzde 29, Montana: Yüzde 28, Iowa: Yüzde 28, Louisiana: Yüzde 27. Şimdi burada duralım. ABD düşünce kuruluşunun verileri bize önemli bir sosyo-politik malzeme sunuyor, o da şu: Evanjelistler'in oranının en yüksek olduğu ABD eyaleti aynı zamanda ülke tarihinin en karanlık ırkçı örgütü Ku Klux Klan'ın ortaya çıktığı eyalet. Evanjelistler yakın geçmişte FETÖ'nün etkili olduğu Türkiye'deki gibi Amerikan ordusunda etkinler, giderek daha da etkinleşiyorlar. Buna yönelik eleştirilerin sayısı FETÖ'nün 2007-2013 sürecinde iktidar evresinde olduğu gibi giderek azalıyor. Benzerlik şaşırtıcı değil mi? Bir önemli nüansla ama: Evanjelistler, halen dolar manipülasyonları ile Türkiye gibi ülkelerde operasyon çekme kabiliyeti olan dünyanın en güçlü devleti ABD'de etkinler. Yani FETÖ'den farklı olarak bir konvansiyonel dünya savaşı başlatabilme potansiyeline sahipler. Dolayısıyla sadece ABD devleti için değil, dünya için de bir güvenlik tehdidi olarak kabul edilmeliler.