Gülen’in mutantlarının korkulu rüyası: Fetömetre

Bir sınav düşünün. İki ayrı kategoride iki ayrı puanın alındığı bu sınavda bir karı-kocanın küsuratına kadar aynı puanı alma ihtimali yüzde kaçtır? Yeterli parametrelerle bir hesaplama yapıldığında bu oran da küsuratına dek çıkabilir. İşin o kısmını matematikçilere bırakalım, ama oranın, yüzde 1'in epey altında olacağı muhakkak. Peki, karı-koca Fetullahçı Terör Örgütü üyesi ise sınavda küsuratına kadar aynı notu alma oranı yüzde kaçtır diye sorsam. Bu kez yüzde 100 yanıtını bile verebilirsiniz! 2012 yılında yapılan yabancı dil sınavında tam tamına böyle bir olay yaşandı. İki eş KPDS'de 97.50, İngilizce dinlemede 89.83 puan aldı. Peki, bu nasıl tespit edildi? Fetömetre sayesinde... Fetömetre nedir? İşte bugünkü yazımızın konusu o. Fetömetre en son, Levent Dündar adlı bir FETÖ'cünün hiçbir sınava girmeden binbaşılığa kadar yükseldiğinin anlaşılmasını sağladığı için gündeme gelmişti. Adam, Kemal Sunal'ın, filmde 'sahte kabadayı' olması gibi düpedüz 'sahte subay'dı yani. FETÖ üzerine sık okuyup yazan bizim gibi gazetecileri bile şaşırtan türden bir sahtekârlıktı bu. Dündar'ın örgüt mensubu olduğu Fetömetre ile tescillenince hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



72 ANA, 253 ALT KRİTER

Levent Dündar'ın sahte subaylığının veya 2012'de yabancı dil sınavına giren karı-kocanın aynı puanı aldığının tespitinde kullanılan Fetömetre, toplam 72 ana kriter ve 253 alt kriterin kullanıldığı bir FETÖ tarayıcısı sistemi. Fetömetre ile bugüne kadar 4 bin 500 FETÖ mensubu denizci asker ile onlardan sorumlu olduğu tespit edilen 600'ün üzerinde sivil mahrem imam deşifre edildi. Kısa günün kârı...



ARTIK YAZILIM KULLANILIYOR

Fetömetre'yi ilk olarak emekli hâkim Albay Ahmet Zeki Üçok'tan duymuştum. Sistemin öncelikle FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan Deniz Kuvvetleri'ndeki mensuplarını tespit etmek amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Kurmay Başkanı Tümamiral Cihat Yaycı tarafından kullanılmaya başlandığını da... Fetömetre'nin bütün kriterlerini sıralamanın imkânı yok. Ama sistemin yedi başlığını yazalım: Kimlik bilgileri (sekiz ana kriter), eğitim bilgileri (bir ana, 29 alt kriter), sınav bilgileri (dört ana 15 alt kriter), sosyal bilgileri (yedi ana 16 alt kriter), meslek bilgileri (19 ana 87 alt kriter), resmi kurumdan bilgiler (24 ana 96 alt kriter), tahkikat bilgileri (4 ana 10 alt kriter). Bunların hepsinin toplamı, 72 ana ve 253 alt kriterle Fetömetre'yi oluşturuyor. Artık bütün bu kriterler Türk mühendislerince geliştirilen yeni bir yazılıma giriliyor. Bir başka deyişle Fetömetre elektronik ortamda kullanılan bir sisteme dönüştü. FETÖ'cü olması muhtemelen kişinin bilgilerini giriyorsunuz. Yazılım, bu bilgileri Fetömetre kriterleri ile karşılaştırıyor. Girilen bilgiler eğer bu kriterlerden biri, birkaçı ile uyuşuyorsa yazılım sinyal veriyor. Filmlerde gördüğümüz DNA eşleştirmelerine benzer biçimde... Madem DNA dedik, şu teşbihle bitirelim: Fetömetre, âdeta mutantlara dönüşmüş örgütün kripto neferlerinin DNA haritasının çıkarılmasına yarıyor.