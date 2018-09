Lazkiye’deki ‘Hançer Operasyonu’nun şifreleri

2010 yılı olmalı... PKK Lideri Abdullah Öcalan'ı 1996 senesinde Suriye'nin başkenti Şam'da takip eden bir Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisinden operasyonun bilinmeyenlerini dinlemiştim. Mercedes Operasyonu adı verilen bu suikast girişimi operasyonu öncesindeki takip/tarassut faaliyetleri esnasında bir kümeste saklanarak Öcalan'ı gözlediğinden ve fotoğraflarını çektiğinden söz etmişti. Öcalan, uzun süren bu takip/tarassut faaliyetlerinin sonunda 6 Mayıs 1996'da mebzul miktarda (Bir ton kadar) C-4 patlayıcı ile yüklenip sınırdan gizlice geçirilen Mazda minibüsün uzaktan kumandayla havaya uçurulduğu suikast girişiminden sağ kurtulmuştu. Hazırlık evreleri son derece başarılı olan ama minibüs uzağa park edildiği için sonuç alınamayan bir operasyondu bu. Bununla birlikte Öcalan'ın 1998 sonunda Suriye'den çıkışına uzanan süreçteki baskının bu operasyonla başladığı söylenebilir. Bu tür operasyonlar zor, nüanslı operasyonlardır. Geçtiğimiz hafta Reyhanlı saldırısının faillerinden Yusuf Nazik'in Lazkiye'den alınıp getirildiği türden operasyonlar ise suikasttan iki kat daha zordur. Çünkü hedefi almaya gittiğiniz derinliğe girdikten sonra dikkat çekmeden onu yakalamak dışında bir de sağ salim geri dönme zorunluluğu vardır. Canlı alıp getirme operasyonlarında risk katsayısı suikast girişimlerine oranla yüzde elli yüksektir bu yüzden. Bu hafta adını ilk kez bu köşede açıkladığımız Lazkiye'deki 'Hançer Operasyonu'nun bilinmeyenlerini aktaracağım. Bu tür operasyonlardaki fiziki takip faaliyetleri bazen istihbaratçıların hilal biçiminde konumlandığı bir pozisyonda yapılır. Hedef; üç, kimi zaman dört koldan sarılır ve o anda ne yaptığı, kendisine ve çevresine hissettirilmeden an be an izlenir, fotoğraflanır.



MİLLET DEVAMINI BEKLİYOR

Yaklaşık sekiz ay boyunca Reyhanlı faili Yusuf Nazik de, aralarında bu fiziki takip, tarassut yönteminin de bulunduğu muhtelif yöntemlerle izlendi. Defalarca fotoğraflandı. Gün boyunca ne yaptığı gözlemlendi. Sıklıkla Suriye istihbaratı El Muhaberat'ın binasına gidip geliyordu mesela. Oradan güncel talimatlar almak için... Ve Muhaberat'ın sağladığı iki telefonla haberleşiyordu. Edindiğim bilgilere göre Nazik, aylar süren takibin sonucunda Lazkiye'nin 1,5 kilometre dışındaki bir villadan alınıp Türkiye'ye getirildi. Bu operasyonun başarıyla sonuçlanmasının en önemli sebeplerinden biri, 11 Mayıs 2013'te Reyhanlı Katliamı'nın gerçekleştiği dönemde olduğu gibi Türk devletinin içeriden istihbari manada kuşatılmamış olması. Türkiye bu tehdidi, FETÖ belasını, 15 Temmuz'dan sonra büyük oranda bertaraf etti. Eğer öyle olmasaydı casus içerideyse sızıntı mukadderdir gerçeği bu operasyonda da karşımıza çıkacak ve operasyon gerçekleştirilemeden sızıntı ile önlenecekti. Açıkçası MİT, bu operasyonla çıtayı yükseltti. Her başarı, beklentiyi yükseltir. Umarız istihbarat teşkilatımız bu beklentileri karşılayacak yeni operasyonlara imza atar, atmalı. Devletin üst yönetiminin ve milletin beklentisi bu. Lazkiye'deki Hançer Operasyonu gibi operasyonların sırları hiçbir zaman tam anlamıyla açığa çıkmaz. Ama emeği geçenlerin, uzak gelecekte torunlarına anlatabilecekleri bir hikâyeleri var. Ve bu hikâyeleri çoğaltmak gerekiyor.