FERHAT ÜNLÜ

Algı; doğası gereği subjektif olduğu için herkesin kendine göre bir 2020 yılı algısı olacaktır şüphesiz, ama geride bıraktığımız senenin panoramasına bakıldığında 2020'nin, son yarım asrın en zorlu senesi olduğunu ileri sürmek abartı olmaz. Hatta küresel ölçekte bakıldığında geçtiğimiz yılın, 1945'te biten İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyaya en trajik günleri yaşattığı için son 75 yılın en kötü senesi olduğu da savunulabilir.

Bu hafta Üç Boyutlu Portre'de koronavirüs pandemisi başta olmak üzere felaketlerle hafızalara kazınan 2020'nin önemli olaylarını derledim.

Pandemi, yılın ilk günlerinden itibaren bütün seneye damgasını vurdu, onun haricinde depremler, seller, yangınlar, savaşlar ve suikastlar görüldü. 2020'nin panoramasına kronolojik olarak, daha yakından bakalım:

14 Ocak: Avustralya'da çıkan orman yangınları hızla büyüdü. Ülke tarihinin en büyük orman yangını olarak tarihe geçen felakette 1,1 milyardan fazla hayvan ve en az 33 kişi öldü.

24 Ocak: Elazığ Sivrice'de 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Elazığ ve Malatya'da toplam 41 kişi hayatını kaybetti.

4 Şubat: Van Bahçesaray'da minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 7 kişi hayatını kaybetti.

Sonrasında çığ altındakileri arayan ekiplerin üzerine de çığ düştü. Toplam 42 kişi hayatını kaybetti, 84 kişi yaralandı.

27 Şubat: İdlib'de Rus güçleri ve Esad rejimi unsurlarının hava saldırısı sonucu 33 Mehmetçik şehit oldu. Bunun üzerine Türkiye, bölgede dünyanın en büyük İHA ve SİHA operasyonunu başlattı, askerlerimizin intikamı alındı.



TÜRKİYE'DE İLK VAKA GÖRÜLDÜ



11 Mart: Resmi verilere göre koronavirüs Türkiye'de ilk kez görüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülkemizdeki ilk vakaları açıkladı.

12 Mart: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantının ardından Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında ilkokul, ortaokul ve liseler 16 Mart itibarıyla tatil edildi. Böylelikle uzaktan eğitime geçilmiş oldu. İlk EBA dersi 23 Mart'ta yapıldı.

10 Nisan: İçişleri Bakanlığı genelgesiyle hafta sonu boyunca Covid-19'la mücadele kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'a sokağa çıkma kısıtlamasına gidileceği duyuruldu. Böylelikle pandemi kısıtlamaları başlamış oldu, ilk günlerde vatandaşlar panik içinde market, fırın ve bakkalların önünde kuyruklar oluşturdu.

25 Mayıs: ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd, polis şiddeti sonucu hayatını kaybedince ülke çapında protesto gösterileri başladı.

3 Temmuz: Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi, 7 kişi hayatını kaybetti. İki gün sonra Adapazarı'nda havai fişekler imha edilmek üzere kamyondan indirildiği sırada yine patlama meydana geldi. 3 asker şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

24 Temmuz: Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl sonra ilk cuma namazı kılındı.

4 Ağustos: Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta limandaki amonyum nitrat yüklü tankerin patlaması sonucu en az 190 kişi öldü ve binlerce kişi yaralandı.

21 Ağustos: 2020'nin nadir olumlu gelişmelerinden biri, Türkiye'nin Karadeniz'de büyük bir doğal gaz rezervi bulmasıydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdiğini açıkladı.

Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulundu.

22 Ağustos: Giresun'da etkili olan şiddetli yağış sonucu oluşan selde 11 kişi hayatını kaybetti, kayıp dört kişi ise bulunamadı.

23 Eylül: Ermeni askerlerinin Dağlık Karabağ'da sivil yerleşimlere ateş açması üzerine Azerbaycan ordusu karşı saldırı başlattı.



İZMİR DEPREMİ 116 CAN ALDI



30 Ekim: İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 116 kişi hayatını kaybetti.

5 Kasım: ABD'de 3 Kasım'daki seçimlerin ardından Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden, ülkenin 46'ncı başkanı oldu.

19 Aralık: Gaziantep'e Özel Sanko Üniversitesi Konukoğlu Hastanesi'nin Covid-19 yoğun bakım ünitesinde, yüksek akım oksijen cihazının patlaması sonucu yangın çıktı. 12 kişi hayatını kaybetti.

31 Aralık: 2020'nin her tatilinde olduğu gibi son gün de sokağa çıkma kısıtlamaları uygulandı.

Vatandaşlar, akşam 21:00'den itibaren eve kapandı. Yılbaşı eğlencesini yapanlar, dijital platformlar veya yeni nesil dijital eğlencelerle vakit geçirdi. (Dijital Winter Wonderland bunlardan biriydi.) Ancak bu yılki bir yılbaşı kutlaması değildi. Yeni bir yılın gelmesinden ziyade kelimenin sahici anlamıyla kötü bir yılı uğurluyor olmanın ritüeli gibiydi. İnşallah, girdiğimiz yıl, 2020'nin yaralarının sarıldığı bir yıl olur. Bugününüz dününüzden, yarınınız bugününüzden aydınlık olsun.