FERHAT ÜNLÜ

"Paranın değeri; tarihte ilkin krallardan başlayarak soylu sınıfların bir kâğıt parçasına ya da madene atfettiği güven üzerinden tayin edilmiştir. Para, ardından genel kabul görmüş ve hem evrensel, hem de çağlar ötesi bir 'geçer akçe'ye dönüşmüştür. Zamanımızın değer tayin edicisi ise piyasanın yanı sıra teknoloji. Bitcoin bunlardan ikincisinin ürettiği dalgalar üzerinde yükseldi ve kripto anarşinin geçer akçesine dönüştü."

Bu satırlar 21 Mart'ta bu köşede yayınlanan 'Kripto Anarşi'nin geçer akçesi' başlıklı yazıdan. Bir süredir Bitcoin (artık Selpak gibi bir markaya dönüştü) daha doğrusu kripto para üzerine yazılar yazıyorum. Bugün bu konuyu daha geniş bir perspektiften ele almaya çalışacağım.

Bitcoin, teknolojiyle dünyanın en büyük dijital gizemine dönüşüp ulus devletlerin para birimlerini, giderek paranın sikkeden bugüne kadarki bütün formlarını tehdit eden bir ekonomik iktidar aygıtına dönüşüyor. Hatta dönüştüğünü söyleyebiliriz. En büyük kripto para borsası Binance'ten işlem yapan Türklerin sayısı 400 bine erişmiş. 84 milyonluk bir ülke olduğumuz göz önüne alınırsa toplam yalnızca 200'de birlik dilim piyasaya girmiş durumda. Ama bu, giderek büyüyecektir.



60 BİN KÜSUR KAT DEĞER KAZANDI

İlk üreticisinin kim olduğu meçhul bir kripto paranın 9 Şubat 2011 tarihi itibarıyla tam 1 dolara eşitken günümüzde 60 bin dolar bantlarında gezinmesi (Son üç gündür düşüşte) hakikaten ilgi çekici bir mesele. (Siz bakmayın Satoshi Nakamoto efsanelerine... İşin içinde yapay zekâ var. Bir kişiyi, hatta grubu da aşan bir nitelikte.) Evet, bir mucidi var, ama henüz bilinmiyor. Belki zamanla parayı Lidyalıların bulduğunun açıklanması gibi tarihin akışında aşikâr hale gelecektir. Ama daha şimdiden, Bitcoin işiyle yakından ilgilenenlerin dünyasına girme zamanı geldi. Orada âdeta bir paralel evren var. Bu evrene girmiş olanlar, Bitcoin'i hâlâ küçümseyenlere 'mavi haplı' diyorlar. Kendilerini ise 'kırmızı haplı'lardan, yani uyananlardan sayıyorlar. Matrix filminden mülhem... Meşhur mavi hap, kırmızı hap alegorisi...







ŞÜPHEYLE BAKILMIŞTI

Bitcoin'e dönersek... Çocukları Bitcoin konusunda 'mavi haplı' yetiştirmemek gerektiği artık elzem. Gerçi siz ne kadar dünyanın en büyük ekonomik dijital gizeminin öyküsünü anlatmasanız bile onlar teknoloji sayesinde zaten öğreniyorlar, öğrenecekler.

Okullarda çocuklara kripto para eğitimi verilmesinin zamanı geldi de geçiyor. Biz X Kuşağı'nın kolektif dimağında yer etmiş "Hayatta kolay hiçbir şey yoktur, kimse şimdinin parasıyla bedava sayılacak fiyatlarla dijital arsa dağıtmaz" ana fikrinin de bir geçerliliği yok artık. Evet, ucuz dijital arsalar var, doğru yere yatırım yaparsanız, şansınız da yaver giderse kazanırsınız.

Belli ki artık her şey eskisi kadar (misal para kazanmak) zor olmayacak. Bir açıdan zorlaşıyor, bir açıdan kolaylaşıyor. Ama zorluklar yavaş yavaş elenecek, daha doğrusu başka türlü zorluklara evrilecek.

Başta da belirttiğim gibi ayrıntıları (şeytan ayrıntıda gizlidir) yazının uzun versiyonuna bırakmak üzere yazıyı toparlayayım: Para, tarih boyunca güven üzerinden değerlenmiş ve değerini korumuştur. Güven azalırsa paranın değeri de azalır. Baştaki güven olmasa para tedavülden kalkardı. Güven denilen şey bankanın icadında da geçerlidir. Pek bilinmez ama bankacılığın ilk formlarını kuranlar Tapınak Şövalyeleri idi. Ve bankacılık da ilk doğmaya başladığında şüpheyle karşılanmıştı.

Tapınak Şövalyeleri, Haçlı Seferleri'nden sonra Kudüs'e giden Hristiyan hacıların yolda soyulmamak için paralarını emanet ettikleri mutemetler haline gelmişlerdi. Sonra ekonomik ve siyasi olarak büyüyünce Krallık, Kilise ve Aristokrasi tarafından hedef seçildi Tapınakçılar ve 13. Yüzyıl'da yok edildiler. Ancak 11'inci yüzyıldan itibaren o aradaki iki yüzyılda para ve güce erişenler oldu. Sonra, 18'inci yüzyılda Tapınakçılar'ın atası olduğu Burjuvazi çıktı tarih sahnesine ve dünya sistemini değiştirdi. Bitcoin de güven üzerinden büyüyen bir değer. Tapınakçılar gibi tarih sahnesinden çekilmesi de pek mümkün görünmüyor. Bir başka deyişle işini torunlarına bırakmayacak, kendi görecek gibi...

Bu yüzden dünyanın en büyük dijital gizeminin sürprizlerine hazır olun.