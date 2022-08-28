FERHAT ÜNLÜ

"Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Önümüzdeki örtü ortadan kalkıyor ve 'Ebedi Rusya' yeniden ortaya çıkıyor. Biz 'kathekon'uz, imparatorluğuz, Roma'yız. Yaşamakta olduğumuz an yalnızca jeopolitik bir çıkar çatışması değildir, bir medeniyetler çarpışmasıdır."

İlk ikisi hariç, Medeniyetler Çatışması tezinin sahibi Samuel Huntington'ın ağzından çıktığı izlenimini uyandıran yukarıdaki cümleler; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gayri resmi danışmanı olan Prof. Dr. Aleksandr Dugin'e ait. Dugin, bu cümleleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgal harekâtına başladığı 24 Şubat'tan bir gün sonra Rus orijinli mesajlaşma servisi Telegram'daki hesabında yazmıştı.

Dugin'in bu cümlelerine, 20 Mart 2022'de yayınlanan 'Putin'in Rasputin'i Dugin' başlıklı yazımda yer vermiştim. Dugin, Ukrayna'nın işgalini Rusya'ya hak veren fikrin Rusya'da temsilciliğini yapan en güçlü ideologlardan biri, hatta birincisi. Bu yüzden Ukrayna'nın doğal hedefi olan Aleksandr Dugin, 21 Ağustos'ta Moskova'da aslında hedefin kendisi olduğu bir suikast sonucu kızı Darya Dugina'yı kaybetti. Bu yönüyle Dugin, 'Ortodoks Doğu' olarak nitelendirdiğim Rusya'nın 'yaralı ideoloğu'dur.







ERDOĞAN'A 'AVRASYACI' DEMİŞTİ

Dugin ile Şubat 2009'da Moskova Devlet Üniversitesi Sosyoloji Fakültesi'nde röportaj yaptığımızda patlamada ölen kızı Darya da yanındaydı. O zaman en fazla 16-17 yaşındaydı. Gazeteci olmak istediğini söylemişti, hatta babasıyla röportaj fotoğraflarımızı o çekmişti.

Aleksandr Dugin, o dönemde yayınlanmayan röportajımızda çok önemli açıklamalarda bulunmuştu. Bunlardan bir kısmını ilk kez bu köşede okuyacaksınız. Bu röportaj, Dugin'in, Erdoğan'ın 2009 yılında Avrasyacı politikalara yöneldiğini söylemesi bakımından önemli.

Dugin, Doğu Perinçek ve Tuncer Kılınç'la görüştüğü için bir ara Fetullahçı Terör Örgütü tarafından Ergenekon davasıyla o kadar özdeşleştirildi ki, Ergenekon davasına bakan FETÖ'cü savcılar, Dugin hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) bilgi istemişti.

Aşağıda okuyacağınız açıklamalarından anlaşılacağı gibi Aleksandr Dugin pragmatist bir kişilik. 'Ortodoksluk'tan 'İslam Şeriatı'na kadar pek çok fikri, siyaseten kullanabileceğini söylemesi bunun bir göstergesi:

"Ben ideolojik değil, jeopolitik prensiplere bağlıyım. Mesela bana göre Bizans ve Cengiz Han kanunları da, İslam Şeriatı da birlikte kullanılabilir.

Önemli olan Amerika'nın küresel hâkimiyetine bir son vermek. Biz de dâhil, tek başına hiçbir ülkenin gücü bunu önlemeye yetmediğine göre buna ancak birlikte karşı koyabiliriz. Ben ABD'ye karşı değilim. ABD iyi bir ülke, Amerikalılar pozitif ve şahane insanlar. Ama yarattıkları değerler onlara göre, bize göre değil. Amerikan demokrasisinden, liberalizminden, serbest piyasa sisteminden hoşlanmıyoruz."



'RUS SERVİSİ KÖTÜ ÇALIŞIYOR!'

Dugin, sorduğum "Sizce Rus istihbarat servisi Ergenekon davasıyla ilgileniyor mu?" sorusuna ise şu manidar yanıtı vermişti:

"Bunu Rus gizli servisine sormadım. Fakat yaptığım değerlendirmeye göre Rus servisi çok kötü çalışıyor. Eğer Rus gizli servisinin Türkiye'den sorumlu bir mensubu olsaydım Perinçek gibi insanlara çok büyük destek sağlardım. Fakat benim bildiğim kadarıyla Perinçek ile Rusya arasındaki tek bağ benim."

Kızının öldürülmesi, Putin'in en önemli gayriresmi danışmanlarından Dugin'in fikirlerini keskinleştirecektir. Halen hedefte olduğu için hem tedirgin, hem de öfkeli bir ruh hali içinde olması beklenebilir. Ama ideologluğu tescillidir ve evlat acısıyla yaralanmak, düşüncelerinde daha da şahinleşmesinden başka bir sonuç doğurmayacaktır.