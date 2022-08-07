FERHAT ÜNLÜ

Bir asır, devletlerin ömrü için bir politik eşik olarak kabul edilmesi açısından önemlidir. Bunu, siyaset bilimi ilkeleriyle matematiksel formül gibi izah etmek mümkün değil elbette. Ama 100'üncü yıl siyasi açıdan büyük bir eşik ve ülkemizin kuruluşunun yüz yılına bir sene iki ay kaldı.

Bu hafta Üç Boyutlu Portre'de Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş yıl dönümünün arifesine doğru ilerlerken son bir yılda en önemli milli güvenlik meselelerinden birine dönüşen enflasyonla mücadeleyi ele alacağız. Daha doğrusu son yüz yılda Türkiye'de enflasyonun geçirdiği evrimsel aşamalara göz atacağız.

Türkiye, son yarım asırdaki büyük ekonomik krizlerden ilkini 10 Ağustos 1970'te yaşadı. Bu tarihte büyük bir devalüasyon oldu. O yıllarda dünyada yaşanan iki büyük petrol krizi nedeniyle fiyatların yükselmesine yol açınca Türk parası develüe edildi.

Enflasyon 1971'de çift haneli rakamlara erişti ve 1971'den itibaren aralıksız 34 yıl süreyle çift hanelerde kaldı. 1970 senesinde tüketici enflasyonu tek haneli iken (o zaman yüzde 8,1 seviyesindeydi) 1971'de iki katına erişerek 16,5 seviyesine geldi. 1972'de yüzde 13.7, 1973'te yüzde 16, 1974 18.6, 1975'de 19.8, 1976'da 16.4, 1977'de yüzde, 1978'de yüzde 47.2, 1979'da 56.8 gibi yüksek rakamlar kaydedildi.



DARBEYLE ÜÇ HANELERE ÇIKTIK

Ancak asıl sıçrama sağ-sol çatışmalarının yoğunlaştığı ve cuntanın ülkenin yönetimine el koyduğu 1980 senesinde gerçekleşiyor. O yıl enflasyonumuz üç haneli rakama yükseldi. Yüzde 115.6 seviyesine... Bu, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tüketici enflasyonu rekoru diye düşünebilirsiniz ama öyle değil, daha yükseği var. 1994'te...

Sonra Turgut Özal'ın henüz bürokratken öncülük ettiği 24 Ocak kararıyla enflasyon toparlanmaya başladı. 24 Ocak kararları ile Türk ekonomisinde köklü değişiklikler yapıldı: Esnek döviz kuru politikasına geçildi, fiyatlar üzerindeki kontrol kaldırıldı ve Türk lirası devalüe edildi ve döviz karşısında Türk lirası yüzde 32.7 değer kaybetti. Bununla birlikte 24 Ocak kararları ile uygulanan disiplinli politikalar neticesinde kamu maliyesinde önemli ölçüde iyileşme gerçekleşti ve enflasyon gerileme sürecine girdi.

1981'de 33.9, 1982'de 21.9 gibi rakamlar görüldü. Ama yıllar içinde kronikleştiği için 1983'ten sonra yeniden yükseliş eğilimine girdi. 1983'te 37.1, 1984'te 49.7 şeklinde... Derken 1990'ların başından itibaren tüketici enflasyonunda daha da yukarılara doğru tırmanış oldu. 1990'da yüzde 60.6, 1991'de yüzde 71.1, 1992'de yüzde 67.9, 1993'te 71.4 ve nihayet 1994'te 125,5 tüketici enflasyon kaydedildi. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin tüketici enflasyon rekoruydu bu. 1994 yılı, Türkiye'de en fazla kamu açığı ve cari açığın yaşandığı sene oldu.

Enflasyon, sonra 5 Nisan 1994 kararlarının ardından 1995'te yüzde 76'ya düştü. 2000'lere kadar da yine yüksek seyretti. 1994 ekonomik krizinden yedi yıl sonra yeni bir kriz dalgası daha geldi. Dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile dönemin Başbakan Bülent Ecevit arasında yaşanan tartışma zaten mevcut olan krizin iyice ateşlenmesine sebep oldu.



EKONOMİK BAĞIŞIKLIK MESELESİ

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de enflasyonda yüzde 29.7, 2003'te yüzde 18.4 seviyeleri ölçüldü. Derken AK Parti'nin iktidarının ikinci yılında enflasyon tek haneli rakamlara düşürüldü. Yüzde 9.3 ile... 2005'te 7,72, 2006'da 9.65 ölçümü kaydedildi. 2007'de 8,39, 2008'de 10.06, 2009'da 6.53, 2010'da 6.4, 2011'de 10.45, 2012'de 6.16, 2013'te 7.4, 2014'te 8.17, 2015'te 8.81, 2016'da 8.53, 2017'de 11.92, 2018'de 20.3, 2019'da 11.84, 2020'de 14,6'yı gördük.

Ve 2021 yılından itibaren enflasyon canavarı yeniden hortladı. 2021'de yıllık enflasyon yüzde 36.08 olarak kaydedildi. Bu yılın, 2022'in ilk yedi ayı itibarıyla ise enflasyon (TÜFE) yüzde 79,6 seviyesinde.

Türkiye, sizlere bir özetini sunmaya çalıştığım 99 yıllık tarihinde sürekli enflasyon ile mücadele vermiş bir ülke. Bir başka deyişle enflasyon, bugünün sorunu değil. Ancak AK Parti'nin, iktidarının ilk 19 yılında enflasyonu dizginlemeyi başardıktan sonra son bir yılda enflasyonun yeniden hortlamış olması milleti umutsuzluğa sevk ediyor. Yine mi başaramadık duygusunu, AK Parti'ye oy verenleri de kapsayan geniş bir kesimde gözlemlemek mümkün.

Enflasyon'un etimolojik olarak kökeni; üflemek, şişirmek anlamına gelen Latince flare kelimesine dayanıyor. Kelime, bugünkü ekonomik anlamıyla ilk olarak 1890'ların İngilteresi'nde ortaya çıktı.

Çoğu zaman vücuttaki herhangi bir sağlık probleminin bağışıklıkla ilgili daha köklü bir soruna işaret etmesi gibi Türkiye'de enflasyon da ekonomideki yapısal sorunlara dayanan bir 'şişkinlik' olarak her daim var olageldi. Hep de var olacak. Önemli olan bu canavarı minimum seviyede tutmak. Bundan 18 yıl önce olduğu gibi, tek haneli rakamlarda...