FERHAT ÜNLÜ

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, Kültür Bakanlığı kadar üzerinde idari değişiklik yapılmış bir başka bakanlık yoktur dersek mübalağa etmiş olmayız. Bu hakikat, Kültür Bakanlığı'nın, kendi öz tarihini araştırdığında keşfettiği ayrıntılarla da sabit.

Bugüne kadar bir kez Milli Eğitim Bakanlığı, iki kez de Turizm Bakanlığı ile birleştirilen ve sonra da ayrılan Kültür Bakanlığı; bugün yine Turizm Bakanlığı ile bir. Türkiye'de kültür ve turizmin, bir bakanlıkta faaliyet göstermesinin içinde bulunduğumuz tarihsel koşullarda Türkiye'ye önce turizm, sonra da kültür açısından yararlı olduğunu söyleyebiliriz. Festivallerin turizme katkısı büyük. Ekim ayının en önemli kültür festivalleri, Türkiye Kültür Yolu Festivalleri adıyla yapılıyor. İstanbul, Ankara, Çanakkale, Konya ve özellikle Diyarbakır'da düzenlenen kültür festivalleri bu anlamda büyük heyecan yarattı.

Bütün bu festivallere Kültür ve Turizm Bakanlığı ev sahipliği yapıyor.

Kültür Yolu Festivalleri, geçtiğimiz yılın Ekim ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Atatürk Kültür Merkezi'nden başlayan ve İstiklal Caddesi üzerinde bir rotayı takip eden Beyoğlu Kültür Yolu'nun kurulmasıyla başlamıştı. Beyoğlu Kültür Yolu, pandemi sonrası dönemin en coşkulu festivaliydi diyebiliriz.



BEYOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ DEĞIL MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı Atlas Sineması'nın açılışının, Beyoğlu ilçesiyle ilgili son dönemlerde gündeme gelen, "Beyoğlu kültür merkezi olmaktan çıkıyor" yargısının başlı başlına bir tekzibi olduğunu düşünüyorum.

Eskiden kültür ve sanatın merkezi olan Beyoğlu'nun, yakın bir geçmişte bu zenginliğini kaybetmeye başladığı tezlerinin de etkisiyle geçtiğimiz yılki festivalden bu tarafa Beyoğlu'nu özellikle takip ediyorum. Geçen yıl da, bu yıl da ilçede düzenlenen etkinliklerin, konser, sinema, tiyatro, sergi ve söyleşi programlarının kağıt üzerinde bile takip edilmesi zor. Bir başka deyişle "Haydi bugün Beyoğlu'na gidip katılalım deseniz" o kadar çok alternatif bizi bekliyor ki. Kültür sanat merkezlerinin sayısı, özel tiyatrolar, sanat merkezlerindeki sergilerin çeşitliliği artmış durumda.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a, Beyoğlu'nun o eski merkezi konumunu kaybedip kaybetmediğini ve vatandaşların Kültür Yolu'na ilgisinin etkinlik sayılarıyla paralel olup olmadığını sordum.

Yıldız, "Ben devamlı Beyoğlu'ndayım, gençlerle iç içeyim. İnanın sanat merkezlerinin sergilerinden festivallere kadar öylesine yoğun bir program var ki Beyoğlu'nda, eskiyle kıyaslama yapmak için kasıt aramanız lazım" diyor. Yıldız, kabaca 'Beyoğlu çok bozuldu' cümlesiyle özetlenebilecek yaklaşımdan da şekvacı.

Şöyle diyor:

"Her gün tanıdığım, bildiğim arkadaşlarla karşılıyorum Beyoğlu'nda;

Atatürk Kültür Merkezi'nde, Atlas Sineması'nda gerçekleşen etkinliklere bilet bulamamaktan şikâyetçiler. Biletler satışa çıktığı gün tükeniyor, bazısı birkaç saatte bitiyor. Sonra bir gazeteci arayıp 'Efendim, Beyoğlu kültür-sanat merkezi özelliğini kaybediyor, ne diyorsunuz' diye soruyor.

Buna nasıl bir cevap vereyim, önyargı artık bu. 'Gelin bir gün birlikte gezelim Beyoğlu'nu, kendiniz görün' diyebiliyorum."



KONTRPİYEDE BIRAKAN AKM AÇILIŞI

Toparlarsak... Geçen yıl ve bu yılki etkinlikleri göz önüne aldığımızda Beyoğlu'nun eski kültürsanat merkezi imajına yavaş yavaş yeniden kavuşmaya başladığını söyleyebiliriz.

Yerel yönetimce de desteklenen ve ekonomik gelişmelerle de bağlantılı olan bu kültürel dönüşüm, geçtiğimiz yıl AKM'nin açıldığı süreçte sekülerlik şöyle dursun, kültürü-sanatı kendi tekelinde gören bir kesimi yine kontrpiyede bırakmıştı.

Yeni AKM'nin inşaat sürecinde epey bir kültür muhalefeti yapan 'hepimizden kültürlü, hepimizden seküler malum çevreler', merkez açıldıktan sonra gizli hayranlıklarını faş etmemekte zorlanmışlardı. AKM ve Atlas Sineması şimdilerde Beyoğlu'nun kültürel ve sanatsal lokomotifi...

Diyarbakır'a Sur'a dönelim:

Görüntü ve fotoğraflardan anlaşıldığı kadarıyla Sur Festivali'nin lokomotifi de Hasırlı'daki eski ve yeni binaların harmonisi...

Ankara Başkent ve Çanakkale Troya festivallerinin de bu yıl ziyaretçisi boldu. Seneye de öyle olacak gibi görünüyor.

Çanakkale'deki Troya Tüneli'nin de bölgeye ulaşımı kolaylaştırdığı düşünülürse...



SIRADA İZMİR VE ADANA VAR

Ve seneye festival yolu şehirlerinin sayısı da artacak. Sırada İzmir ve Adana var. 'Kültür ve Turizm Bakanı' Mehmet Nuri Ersoy, bizim memlekette zaten bir süredir yapılan Portakal Çiçeği Festivali'ni, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamına alacaklarını açıkladı. Eee, Kambersiz düğün, Adanasız festival olmaz.

Kültür Yolu; bu sene Sur'dan Troya'ya, Başkent'ten Beyoğlu'na uzandı. Seneye Kültür Yolu'na Anavarza'dan Efes'e adıyla yeni bir hat eklememiz gerekecek.