FERHAT ÜNLÜ

2023 seçimlerinin ikinci turunda 12. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, üçüncü kez Reis-i Cumhur seçildi ve ardından yeni kabinesini kurdu.

3 Haziran 2023 günü açıklanan yeni kabinede yer alan isimlerden biri de Hakan Fidan idi. Yeni Dışişleri Bakanı, bir başka deyişle 23. MİT Başkanı Fidan...

Bu hafta üç boyutlu portrede Hakan Fidan'ın bilinmeyen yönlerini anlatacağım.

Fidan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin hafızası diyebileceğimiz Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başkanlığını 13 sene yürütmüş kişidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 Şubat (2012) sürecinde söylediği üzere ülkenin 'sır küpü'dür.

Bu yazıyı yazarken, Aralık ayında Sahi Kitap'tan çıkan ve büyük ilgi gören MİT Efsanesi/ İstihbaratın Gayriresmî Tarihi'nden sonra yazdığım, şimdi son okumalarını yaptığım MİT Gerçeği adlı yeni kitabımdan yararlandım. Daha doğru bir ifadeyle; bu kitabın bir bölümünden tadımlık kısımlar paylaşacağım sizlerle.



FİDAN, ERDOĞAN'IN 20 YILLIK PROJESİ

Hakan Fidan'ı bugünlere getiren, böylesine yetiştiren kişi, elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

'Erdoğan siyasası'nın icraat için gerekli gördüğü, istediği önemli bürokratik yapı dönüşümlerinden biri, 2003 senesinin sonlarından itibaren başladı. Sonradan Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na, Erdoğan'ın Özel Temsilciliği'ne ve MİT Müsteşarlığı'na getirilecek olan Hakan Fidan, 2003 yılında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı'nın başkanlığına tayin edildi.

Hakan Fidan'ın Google'da sadece doğum yılı var, doğum tarihi yok. Ama ben tam doğum tarihini de yazayım; çünkü astrolojiye meraklı olan kadınlar burcunu falan da merak ediyorlar. Fidan, 17 Temmuz 1968 doğumlu.

Hakan Fidan, 15 yıl boyunca -bir kısmı istihbarat alanında olmak üzere- Türk Silahlı Kuvvetleri ve TSK adına NATO'da görev yaptı. NATO görevi için Almanya'da bulunduğu dönemde Maryland Üniversitesi'ne bağlı University of Maryland University College'den Yönetim ve Siyaset Bilimi alanından lisans dereceleri aldı.

On beş yıllık görev süresinin sonuna doğru Bilkent Üniversitesi'nde 'Dış Politikada İstihbaratın Yeri' isimli teziyle yüksek lisans yaptı. Yine Bilkent Üniversitesi'nde 2006 senesinde hazırladığı 'Bilgi Çağında Diplomasi: Antlaşmaların Doğrulanmasında Enformasyon Teknolojilerinin Kullanımı' başlıklı bir doktora tezi var.

2003-2007 yılları arasında TİKA Başkanlığı yapan Fidan, 14 Kasım 2007 tarihinde dış politika ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na atandı.

Bir yıl sonra Kasım 2008'de Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Yönetim Kurulu üyeliği kapsamında; Viyana'da Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nda, Cenevre'de Birleşmiş Milletler Silahsızlanma Enstitüsü'nde ve Londra'da Soruşturma Teknolojileri Araştırma Merkezi'nde akademik çalışmalarını sürdürdü. Bu süreçte, yani Avrupa ülkelerinde görev yaparken Türkiye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etti. Zaman zaman kendisini ziyarete gelen yerli ve yabancı 'entelektüeller ve bazen istihbaratçılarla' küresel ve milli konuları derinlemesine konuştu.



FİDAN'IN LAKABI DOKTOR

17 Nisan 2009 tarihinde, o dönemki ismiyle Gülen Cemaati'nin, yani Fetullahçı Terör Örgütü'nün MİT'e sızma planlarına karşı bir tampon görevi görmesini de kapsayan amaçlarla MİT Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. 27 Mayıs 2010'da, yani bilinçli olarak 1960 darbesinin tam 50. yıldönümünde MİT Müsteşarlığı'na tayin edildi.

Yeni Dışişleri Bakanımız, çok kitap okuyan biri. Tam bir kitap kurdu. Az uyuyor, çok çalışıyor, çok okuyor. Bu yüzden hasım olmayan gizli servislerdeki mevkidaşları ona 'Doktor' diyor. Yani Fidan'ın lakabı Doktor.

Hakan Fidan futbola düşkün biri değil. Takım tutmuyor, ama bir Ankaragücü sempatisi var, o da Ankara doğumlu olduğu için... MİT eski Başkanı, yeni Dışişleri Bakanı; CIA, Mossad, MI6 gibi gizli servislerin başkanlarıyla kelimenin hem istihbarat, hem de zekâ manasıyla entelektüel tartışmalara giren biri. Kimden kitap alıyor, kiminle ne konuşuyor, uzmanlık alanları neler... İşte bütün bunlar ve çok daha fazlası bir ay içinde yayımlanması için yoğun emekle çalıştığım 'MİT Gerçeği'nde olacak. Bu kadarını da Fidan, Dışişleri Bakanlığı'na atandığı için yazmayı gerekli gördüm. Bunu fragman addedin, asıl film kitapta olacak. Pek yakında...