Gururla yanlarındayız

Son dönemdeki başarılarıyla dünyada bir numara olan Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı’nın ana sponsoru Vodafone’un Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, “Biz gururla onların yanlarındayız” diye konuşuyor

Bir şirketin başarısı sadece ürünleriyle ölçülmez. Topluma sağladığı katkıyla özellikle de kadınları güçlendiren işbirlikleriyle ve eşitlik mücadelesine verdiği destekle de ölçülmeli. Geçtiğimiz günlerde Vodafone Sultanlar Ligi'nde haftanın dev derbisinde oynanan Fenerbahçe Opet ile VakıfBank maçı sonrası Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. İşte, işini tutkuyla yapan bir kadın yöneticinin anlattıkları...

- Kadın sporunu uzun yıllardır destekliyorsunuz. Bu destek nasıl başladı, bugüne kadar neler yaptınız kısaca anlatır mısınız?

- Vodafone olarak, kadınların güçlenmesi konusunda güçlü bir vizyona sahibiz. Tüm dünyada kadınlar için en iyi işveren olmayı hedefliyoruz. Bir ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının dijitalleşmeyle olduğu kadar toplumun yüzde 50'sini oluşturan kadınların ekonomik ve sosyal hayatta tam katılım göstermesiyle mümkün olduğuna inanıyoruz. Her alanda kadınların yanında duran bir şirketiz. Özellikle Vodafone Vakfı çatısı altında kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalarımızı 13 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Sadece vakıf çalışmalarıyla değil sporda da kadınların yanındayız. Beşiktaşlı kadın futbolculara göğüs ve isim sponsoru olarak 11 yıl boyunca destek verdik. Şimdi de aynı anlayışla kadın voleybolunu destekliyoruz.







- Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımı ana sponsoru ve Vodafone Sultanlar Ligi isim sponsoru oldunuz. Bu kararı nasıl verdiniz?

- Ülke olarak, voleybolda son derece başarılıyız. Bu başarılarımızı daha geniş kitlelere duyurmamız ve bunu sürdürülebilir bir anlayışla yapmamız gerekiyor. Onların yaydığı bu ışığı ve ilhamı toplumun her kesimine ulaştırmak istiyoruz. Temel hedefimiz, elde ettiği başarılarla dünya sıralamasında birinci sırada yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na ve dünyadaki en başarılı voleybol oyuncularının karşılaştığı Vodafone Sultanlar Ligi'ne en iyi desteği sağlamak. Biz gururla onların yanlarındayız. Kadın voleybolcularımız, sporun cinsiyeti olmadığının en güzel ispatlarından biri. Elde ettikleri başarılarla toplumsal cinsiyet yargılarını kırmayı başardılar.



TEKNOLOJİMİZLE FARK YARATACAĞIZ

- Voleybol sponsorluklarınıza ilişkin gelecek hedeflerinizden bahseder misiniz?

- Sözleşmemiz üç yıllık olsa da, işbirliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyoruz. Sponsorluğumuz süresince gerçekleştireceğimiz projelerle kadın voleybolcularımızın yanında durmaya devam edeceğiz. Milli takım, lig ve altyapı özelinde yapacağımız iletişim çalışmaları ile özel projeler vasıtasıyla bu yolculukta kadın voleybolcularımızın yanında yürüyeceğiz. Vodafone Sultanlar Ligi'nde oynanan maçlarda seyircilere daha fazla deneyim ve eğlence sunmak için çalışmalar yapıyoruz. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olarak, play-off'larda federasyonla birlikte bir teknolojik atılım gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Milletler Ligi, CEV Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarda da kullanılan yayın geliştirme teknolojilerini Vodafone Sultanlar Ligi'ne entegre edeceğiz. Servis hızı, artırılmış gerçeklik destekli üç boyutlu grafikler ve istatistikler gibi yayın ve izleme kalitesini artıran teknolojilerle beraber hakem yönetimine de katkı sunacak animasyon ve video desteği de salonlara entegre edilecek ve hakemler en ileri teknolojiyle karar verebilecek.







KADIN VOLEYBOLA ODAKLANDI

- Spor sponsorluklarına ilerleyen dönemlerde de devam edecek misiniz?

- Şu anda kadın voleybolu sponsorluğumuza odaklanmış durumdayız. Sponsorluk geçmişimizden öğrendiklerimiz ve marka değerlerimiz doğrultusunda mevcut projelere en yüksek seviyede katkıda bulunurken, yeni projelerimizle de ülkemizde voleybolu daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Vodafone Sultanlar Ligi'nde gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle, hem takımların hem de voleybolseverlerin deneyimini daha da geliştirmeyi ve voleybola ilgi duyan herkesi bu heyecana ulaştırmayı amaçlıyoruz. Vodafone'un global marka gücünü de kullanarak, voleybolun dünyada ve Türkiye'de bilinirliğinin artmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz.



MALATYA'YA VOLEYBOL SAHASI KURACAĞIZ

- Bu tür sponsorlukların gençleri spora teşvik ettiğini görüyoruz. Sizin bu konuda özel bir çalışmanız var mı?

- Spor sponsorlukları gençlerin spora yönelmesinde ve seçtikleri spor dalında gelişmesinde önemli rol oynuyor. Vodafone olarak sponsorluk geçmişimizden öğrendiklerimiz ve marka değerlerimiz doğrultusunda kadın voleyboluna en yüksek seviyede katkıda bulunup, yeni projelerimizle ülkemizde bu spor dalını daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz. Spor sevgisinin çocuk yaşta başladığını, Avrupa'da ve dünyada kazandığımız başarılardan sonra voleybol akademilerine ve okullarına olan ilginin çok arttığını biliyoruz. Biz de çeşitlilik ve dahiliyet vizyonumuz çerçevesinde Vodafone Vakfı ile hayata geçirdiğimiz kız çocuklarına yönelik eğitim projelerine bir yenisini eklemeyi hedefliyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan kız çocuklarını hedefleyen projeler için çalışıyoruz.

Malatya'da bölgedeki çocukların spora dahiliyetini sağlayabilmek için konteyner kente bir voleybol sahası kuracağız. Amacımız, orada yeniden inşa edilen hayata katkıda bulunmak ve çocuklarımızı sporla buluşturmak.