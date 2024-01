Pazartesi sendromu yaşayanlar yeni bir güne uyandıklarının farkında mı?

İyi yaşam kavramı, bireyden bireye değişen bir öznellik taşır; zira herkesin değerleri farklıdır. Bu çok boyutlu kavramın anlamını derinlemesine keşfetmek adına, sanat dünyasının önemli isimlerine yönlendirdiğimiz sorularla, iyi yaşamın özüne dair bir yolculuğa çıktık. Bende iz bırakan ise Tülin Şahin’in şükre dikkat çeken sözleri oldu

İyi yaşam kavramı, tarih boyunca pek çok felsefi akımın ve düşünürün ilgi odağı olmuştur. İyi bir yaşam, herkes için farklı anlamlar taşıyabilir; ancak genelde insanlar, bu kavramı neşe, tatmin, anlam ve amaç üzerinden tanımlar. Sanat dünyası, bu kavramı farklı perspektiflerden ele alarak insanların duygusal, zihinsel ve kültürel deneyimlerini zenginleştirebilir. Ben de tam bu sebepten sanat dünyasından isimlere iyi yaşamın ne olduğunu ve iyi yaşam nasıl yaşanır sorusunu iletiyorum.

Çünkü ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ın "Yaşadım" Demek İçin Ne Yapmalı? kitabını okuduğum bu yana herkesin anlamlı bir yaşam sürmek için ne yaptığını merak ediyorum. Çığ'a göre insan yaşamının temel gayesi, dünyadaki yerimizin izini sürmek ve yaşama sebebimizi bulmak. Hayatta kendi yolunu bulamayan başkasının yolunda yalpalar, diyor. Sahi gerçekten kendi yolumuzu mu arıyoruz yoksa başkalarının yolunda yalpalıyor muyuz? İyi yaşam kavramı karmaşık ve çok boyutlu bir olgudur. İyi yaşam, sadece bireysel tatmin değil, aynı zamanda toplumsal, kültürel ve ekolojik bir dengeyi içermelidir.

İyi yaşam kavramı, sanat dünyasında da derin bir yankı uyandırıyor. Kendimize yönelik çaba sarf etmek, içsel keşiflere odaklanmak ve sürekli öğrenmeye açık olmak, sanatın temel prensiplerinden biridir. Sanatın gücü, insanların düşünmeye, duygusal olarak bağ kurmaya ve evrenin derinliklerine inmeye teşvik etmesidir. İyi bir hayat sürmek, sadece gelişimimize katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda bu katkılarımızın topluma, Dünya'ya ve evrene nasıl bir değer kattığını da anlamayı içerir.







İZ BIRAKMANIN ÖNEMİNİ KAVRAMAK

Sanatın etkisiyle, zamanımızı tatmin edici ve anlamlı bir şekilde geçirerek, bu dünya üzerinde bir iz bırakmanın ne denli önemli olduğunu kavrarız. İyi bir yaşam sürdüğümüzde, bu iyilik hali sadece bize değil, aynı zamanda etrafımızdaki dünyaya da değer katar. Bu nedenle, her birimizin kendi potansiyelimizi keşfetmek, düşünmek, öğrenmek ve topluma, Dünya'ya ve evrene katkıda bulunmak için çaba göstermesi gerekiyor.

Herkese göre iyi yaşamın tanımı değişiyor elbette. Sahi iyi yaşam nedir, gelin sanat dünyasından Gülenay Kalkan, Devrim Erbil, Seyyal Taner, Burak Hakkı, Tülin Şahin, Aret Vartanyan ve Nursel Köse'nin iyi yaşama dair söylediklerine bakalım.



Gülenay Kalkan (Oyuncu)

Koşulsuz sevgi; hayvana, çiçeğe...

İyi yaşamın anahtarı başta sağlık. Sonra sevgi ama koşulsuz sevgi, hayvana, çiçeğe... Başarılı olmak, iyi bir işinin olması. Eşinizi ve işinizi çok sevin, çok seversiniz çok başarılı olursunuz. Aile yaşantısı çok önemli, iyi arkadaşların olacak az ve öz. Ve elbette seyahat etmek, kaliteli yemek yemek, saf olanı bulmak, bedenine duyduğun saygıdan dolayı sağlıklı beslenmek.



Seyyal Taner (Şarkıcı)

Affederek barışarak paylaşarak...

İyi yaşam sevgiyle yaşanır, affederek, barışarak, iyi kalpli olarak, güzel şeyler düşünerek, paylaşarak, iyi insan olmak lazım, iyi ruhlu olmak lazım. Sen güzel bakıyorsan onlar da sana güzel bakıyorlar.







Devrim Erbil (Ressam)

Her kalp acısından sonra stent taktırdım

İyi bir hayat mutlu olunca anlamlıdır. Mutlu olmak da eskilerin deyişiyle, eşini ve işini iyi seçmektir. Ben işimi iyi seçtim, ben mutlu olmak için resim yapıyorum. İkincisi eş konusunda çok başarılı olamadım, üç evlilik yaşadım ama o evlilikler bana olağanüstü evlatlar verdi. Bu anlamda çok mutluyum. Ben her kalp acısından sonra stent taktırdım. Kalbime tam dokuz stendim var.



Tülin Şahin (Manken)

Kıskançlıklardan arınmış olmalısın

İyi bir hayat kendinle barışık olmaktır. Klişe gelebilir ama olaya şöyle bakacaksın, kıskançlıklardan arınmış olacaksın nasıl ilham alabilirim başkasından diye bakacaksın. Seyahat etmek çok önemli, seyahat etmek yaşamdır. Ben ne zaman seyahat etsem bavulumda fikirlerle dönüyorum. Görmek insana çok şey katıyor. Kendi hayat gayeni bulmak, seni ne motive ediyor. Sabah kalkıp söylenmek var ama şöyle bak sabah 5'te köprüden geçiyorum bakıyorum var mı şöyle güzellik diyorum, tüylerim diken diken oluyor. Hayat gayen ne sabah seni yataktan ne fırlatıyor buna bakın. Alarm kuruyoruz sabah kalkalım diye, ne biliyorsun belki sabah uyanamayacaksın. Pazartesi sendromu yaşayanları anlamıyorum, işin olduğu için şükret. Sabah uyandığında şükretmeyi bilmek gerek. Şikayet etmeyin, çözümleyin bir kere, çözüme odaklanın, şükredin.







Nursel Köse (Oyuncu)

Keşke okullarda sevgi dersi olmalı

Çok göreceli bir kavram iyi yaşamın tanımı, bana göre iç huzur çok önemli. Ben maddi şeylere çok fazla önem vermediğim için daha huzurluyum. Materyalist değilim, aile çok önemli, kardeşler, dostlar ve özel hayatım önemli. Sevmek ve sevilmek çok önemli keşke okullarda sevgi dersi olsa okutulsa. Anne babalar çocuklarını doğru sevemiyor. Aldatmak dizisinde mesela karakterim öyle şımartmış şımartmış. Sevgiyi öğrenmemiz lazım, sevgi kişiden kişiye köprü. İyi niyet göstermeyi öğrenmemiz gerek, iyi niyeti unutmayalım. Mutsuzsam ama seni kıskanırım, bir kusur ararım. Trafikte bakın herkes çok sinirli bu da çok sevgisizlikten. Çocuklara da sevmeyi öğretmemiz gerek. Toplum olarak birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var.



Burak Hakkı (Oyuncu)

Dönüşüme açık değilsen işin zor

Kendini ne kadar pozitif yönde yenilenmeye kendini devşirebilirsen, öyle bir kişiliğin olursan hayatı daha keyifli yaşarsın. Eğer sabit fikirli ya da dönüşüme açık değilsen biraz daha zor olur her şey.



Aret Vartanyan (Yazar)

Kendini hatırla statülere kapılma

Herkese göre değişiyor iyi yaşamın sırrı. Bir kere zihin ve beden sağlığına dikkat ediyorsan yani kendine iyi bakıyorsan sonra istediğin hayatı mı yaşadığına odaklandığın zaman gerçekten istediğin hayatı yaşıyorsan, iyi bir yaşam yaşıyorsun demektir. İnsan kendisiyle barışmadan yaşamı çok zor. Hiçbir hap formül yok. Çok sevdiğin bir hobini yaparken de dönüşümü yaşayabilirsin. İnsanların kendilerini rahatlıkla hatırlayabilecekleri ortamları yaratmak gerek. Bakış açısını değiştirmek ve kendini hatırlamak çok önemli. Etiketlere ve statülere kapılmamak gerek.