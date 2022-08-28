Kadim şehre yeni vizyon

Bu kentte beş yıldızlı otellere izin yok. Nüfus, atılan çöpten takip ediliyor. 20 ilçenin çöpünün arıtılması için de ayrı sistemler kurulmuş. Her şey Avrupa Konseyi’nin tescilli kültür rotası ilan ettiği Balıkesir için...

Sabah İl Buluşmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde Balıkesir'deydik... Balıkesir malum; Ayvalık, Ören, Akçay, Altınoluk gibi kendi marka değerini yaratmış tatil destinasyonlarıyla bilinen bir şehir. Ege ile Marmara'yı birbirine bağlayan kent, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsü ve İzmir otobanı sayesinde hem tüm sektörlerdeki tedarik zincirinin en önemli halkası hem de tatilcilerin uğrak noktası konumunda. Dolayısıyla benim şehirle olan ilişkim tamamen turistik amaçlı. İşte bu il buluşmaları vesilesiyle şehri yakından tanıma fırsatı bulduğumuz gibi il idarecilerinin vizyonunu da görme imkânımız oluyor. Özellikle bazı idareciler var ki, dinamik, karizmatik ve sempatik duruşunu, yönettiği şehre yansıtmayı başardığı için daha ilk görüşte bizden takdir toplamayı başarıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da onlardan biri. Bizi ağırladığı belediye binasındaki makamında şehirle ilgili verdiği bilgiler sayesinde aslında Balıkesir'e dair çok az şey bildiğimi fark ettim.

Gözde tatil beldesi Ayvalık günde 400 bin giriş alıyormuş. Bölgede kaç kişinin yaşadığını su sayacından ve atılan çöpten anlıyorlarmış. Haliyle sadece o bölgeden üç bin ton çöp çıkıyormuş. Peki, o çöpler ne oluyor? Onun için de ayrı bir sistem kurulmuş. 20 ilçenin çöpünü arıtmak için özel sistemler yapılmış. Başkan Yılmaz doğal ve çevre güzelliklerine zarar vermesin diye beş yıldızlı otel yapımına izin vermediklerini zaten ihtiyaçlarının da olmadığını söylüyor. Dolayısıyla sahillerde genelde hep butik otel var. Sadece deniz, kum, güneş değil termal turizm de öne çıkıyor şehirde. Balıkesir; Kaz Dağları Millî Parkı, gastronomisi, eko-turizmde sunduğu imkanlar ile var olan yüksek sağlık ve esenlik turizmi potansiyeliyle Türkiye'nin ulusal destinasyonu olmuş.







Tarihiyle, doğasıyla, bereketli topraklarıyla tam bir yaşanılacak şehir Balıkesir. Truvalı kahraman Aeneas'ın uğradığı limanlardan oluşan; Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve İtalya'yı kapsayan Aeneas Kültür Rotası, Avrupa Konseyi Genel Kurulu'nda 35 ülkenin oy birliği ile Avrupa Konseyi'nin tescilli kültür rotası olarak ilan edilmiş. Dünyanın 8'inci harikası olarak nitelendirilen Hadrian Tapınağı'na ev sahipliği yapan Kyzıkos Antik Şehri ile en son geçtğimiz hafta yapılan kazılarda M.Ö. 4'üncü yüzyıla ait Kibele Heykeli'nin ortaya çıkarıldığı Antandros Antik Kenti de bölgenin öne çıkan zenginliklerinden. Şehrin sırtını dayadığı Kaz Dağları'nın tarihte bilinen ilk güzellik yarışmasına ev sahipliği yaptığı bilgisi de enteresan...

O kadar çok özelliği var ki şehrin... Üç büyük metropol arasında bulunan; Marmara Bölgesi'nin en verimli ve en geniş topraklarına sahip Balıkesir, metropollerin manavı ve mandırası olma rolünü üstlenmiş. "Türkiye'yi doyuran il" ve "tarım ile hayvancılığın başkenti" tanımlamalarıyla anılan Balıkesir tarım, hayvancılığı ve tarıma dayalı sanayisi ile ön plana çıkan bir kent özelliği gösteriyor. Örneğin, Edremit, dünyanın en iyi zeytinin yetiştiği yer olarak biliniyor.

Biz Edirne'deki Kırkpınar Güreşlerini biliyoruz ama esas Balıkesir imiş güreşin tutulduğu yer. Dünyayı mindere seren Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi nice pehlivan buradan çıkmış. O yüzden pehlivanlar şehri deniyormuş Balıkesir'e.







GENÇLİK MERKEZİ'NDE E-SPOR EĞİTİMİ

"Balıkesir'i marka bir şehir haline getirmek istiyoruz. Bunu yapmanın yolu da şehrin tarihine, kültürüne, sanatına ve doğasına sahip çıkmaktan geçer. Biz bunu başarmak için gayret ediyoruz" diyen başkan Yücel gençlere ayrı bir önem veriyor. Günümüz gençlerinin dijitale olan ilgilerinin farkında. O yüzden kurulan dijital gençlik merkezinde hem gençlere e-spor eğitimi veriliyor hem de aileleri bilgilendiriliyor. Henüz kendi takımları yok ama gençler e-spor takımların hazırlıyorlar.

Balıkesirlilerin Kurtdereli Mehmet Pehlivan gibi övündükleri tarihi şahsiyetler de var. Türk edebiyatının önemli kalemlerinden Gönenli Ömer Seyfettin, bir süre Edremit'te yaşayan ve adının verildiği sokakta bulunan evinde anısı bir müzeyle yaşatılan Sabahattin Ali, ilk ve orta öğrenimini Balıkesir'de geçiren ve adına müze açılan dünyaca ünlü ressam Devrim Erbil, Çanakkale Savaşında 276 kiloluk mermiyi topa sürerek tarihe geçen Havranlı Koca Seyit ilk akla gelenler...







SINDIRGI'DA 23 YILLIK FESTİVAL

Balıkesir değişik festivallere de ev sahipliği yapıyor. Örneğin, Sındırgı'da 23 yıldır Uluslararası Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat festivali düzenleniyor. Yine Edremit dünyada "ilk ve tek" olma özelliğine sahip aroma terapi festivaline ev sahipliği yapıyor. Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'nde (BAÇEM) yapılan festival lavantaların arasında renkli görüntülere sahne olurken yıl boyunca çeşitli dönemlerde verilen atölyelerde katılımcılara toprak ve bitkileri tanıma, teknik bilgi ve pratik beceri kazanma eğitimi veriliyor. Ziraat Yüksek Mühendisi Uğur Binbir, 'BAÇEM bünyesine 2 hafta boyunca eğitim veriliyor. Mezun olduktan sonra milli eğitim bakanlığı tarafından tıbbı aromatik bitki yetiştiriciliği belgesi veriliyor. Yanı sıra bahçıvanlık eğitimi, zeytin yetiştiriciliği eğitimi veriliyor.' diyor. Binbir, ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz ve birkaç ünlü ismin daha aromaterapi eğitimi sonrası sertifika aldıklarını ekliyor.