Karkamış Antik Kenti’ne koruyucu özel çatı

Gazintep’te bulunan 7 bin yıllık geçmişe sahip Karkamış Antik Kenti, arkeoloji alanında dünyanın en özgün koruyucu çatısına kavuştu. Çatı, Asur İmparatoru’nun sarayını koruyor

Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye- Suriye sınır hattında bulunan, Anadolu ve Mezopotamya bölgesinde yüzyıllarca hüküm süren Hititlerin bölgedeki en önemli yönetim merkezi olan Karkamış Antik Kenti'ndeydim. İtalya'nın Bolonya Üniversitesinden Prof. Dr. Nicolo Marchetti'nin ile İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Peker Koordinatör Başkanlığında yürütülen çalışmalar 2015 yılından beri SANKO Holding sponsorluğunda devam ediyor. Yaklaşık 10 sene öncesine kadar hemen karşıdaki Cerablus bölgesinden silah sesleri yükseliyordu. Tansiyonu yüksek, sıcak çatışmaların yaşandığı bu bölgede bugün sanat ve kültür konuşulacağını söyleseler kimse inanmazdı herhalde. Adeta yaşam savaşının verildiği o gerilimli dönemden bugüne geçiş süreci tabi ki çok da kolay olmadı. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çabaları ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in girişimleriyle bölge çatışmalardan arındırıldı, yaşanır hale geldi. Fatma başkan Gazianteplilerin en büyük şansı.







YENİ CAZİBE MERKEZİ

Geçtiğimiz hafta sonu Başkan Şahin ve SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ev sahipliğinde gerçekleşen açılışta adeta bir gövde gösterisi vardı. İlin ileri gelenlerinin yanı sıra İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın da katıldığı etkinlikte, Karkamış kazılarının daha sağlıklı ve güvenilir ortamda yapılması için tasarlanan çatının açılışı gerçekleşti. Böylece Karkamış, arkeoloji alanında dünyanın en özgün koruyucu çatısına kavuşmuş oldu.







Alana zarar vermeden müthiş bir mimari ile hayata geçirilmiş, 1.500 metrekarelik alanı kaplayarak bulunan tarihi eserleri koruyan çatı, Yeni Asur İmparatoru'nun sarayını, Karkamış krallarının idari işlerini yönettiği bürolar ve büroların kalıntılarını koruyor. Arkeolojik alanın stratigrafik önemine zarar vermeden, araziye gömülü temeller kullanmaksızın inşa edilen bu çatı, alanın genişliğine rağmen sofistike teknolojilerle donatıldı. Yapının çelik bağlantıları, özel ultra dirençli kaplama membranı ve güneş ışınlarına karşı koruma sağlayan özellikleri, tarihi kalıntıları hem çevresel etkilerden koruyor hem de gelecekte yapılacak kazılar için ideal bir ortam sunuyor. Karkamış Antik alanının Türkiye sınırları içerisindeki nekropol alanıyla birlikte 65 hektarlık bir alanı, 35 hektarlık bir alan ise Suriye'de bulunuyor.







Antik kentte önceki dönemlerdeki kazılarda "Aşağı Saray Alanı"nın doğu kısmında "Mühür Evi" olarak adlandırılan idari yapıda Hitit idaresinin en yüksek görevlilerine ait 100'ün üzerinde baskılı kil mühür bulundu. Özellikle kadınların devlet yönetiminde söz sahibi olduğuna işaret eden ve Anadolu'da ilk kez karşılaşıldığı belirtilen, bir çömlek üzerinde boyayla çizilmiş "Kentin İdarecisi, ...patu" yazan Anadolu hiyeroglifine de ulaşıldı.

Hayvanat bahçesiyle, Zeugma Müzesiyle, Rumkalesiyle, gastronomisiyle bir kültür cenneti olan Gaziantep Başkan Şahin'in dediği gibi kültürün başkenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Artık Karkamış'ın da cazibe merkezi haline gelmesiyle Gaziantep'e gidecek olanlar için yeni rota oluşturuldu diyebiliriz.