CEM SANCAR

Güncelleme tartışması başlar başlamaz, birilerini bir panikatak aldı ki sorma gitsin.

Çokbilmişlerin sinirler tavan yaptı, parmak sallayanların âsapları yerlerde.

Kimi 'yanlış tartışma' dedi, mimiklerinde tiklerle.

Kimi 'din adamları konuşsun' dedi. Biz susacakmışız!

'Asansör Âlimleri' de toplantı yaptı, kem küm...

Hatta kimileri beğenemediler kimselerin Müslümanlığını, talimnamelerin sopasını uzattılar, hemcinslerinin örtüsünü çekiştirdiler.

Kendi olmamışlıklarına maskeler takan bir ruhban takımı ise, bilinçaltlarıyla öyle bir kadın düşmanlığı itiraf etti ki, din utandı bunların dininden...

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