CEM SANCAR

Güncelleme tartışması başlar başlamaz, birilerini bir panikatak aldı ki sorma gitsin.***
Çokbilmişlerin sinirler tavan yaptı, parmak sallayanların âsapları yerlerde.
Kimi 'yanlış tartışma' dedi, mimiklerinde tiklerle.
Kimi 'din adamları konuşsun' dedi. Biz susacakmışız!
'Asansör Âlimleri' de toplantı yaptı, kem küm...
Hatta kimileri beğenemediler kimselerin Müslümanlığını, talimnamelerin sopasını uzattılar, hemcinslerinin örtüsünü çekiştirdiler.
Kendi olmamışlıklarına maskeler takan bir ruhban takımı ise, bilinçaltlarıyla öyle bir kadın düşmanlığı itiraf etti ki, din utandı bunların dininden...
Beyaz Kibre bakınca daha bir fena! Kadın cinsine, çocuklara yönelik insanlığın tarihi ayıbına 'bizim sapık-sizin sapık' süsü vererek istismarı bile istismar ettiler.
Çağdaş plazalarda kadına yönelik taciz ayyuka çıkmıştı, her yönden haberler geliyordu.
Sustular.
Moda devleri pek çağdaş defilelerde kız çocuklarını makyaj yapıp podyuma çıkarmıştı. Göz yumdular.
8 Mart kadın yürüyüşünde açılan porno pankartlardan yüzü kızardı kaldırımların. Onlar gururlandılar!
Sonra?
Genç kızları soyup gazetelerine manşet yapanlar kadına karşı şiddeti, derin dekoltelerle protesto ettiler.
Film galalarına kafa bin beş yüz gelen artistler tuvalette cima eylemini 'diktatörlüğe' karşı yükseltirken, köşe yazarları "Ne var bunda her barda oluyor" diyerekten sosyal ar damarını çatlattılar.
Lakin, ciplerine Che çıkarması yapıştıran dandirikten feministlerin umurunda bile olmadı bunların hiçbiri.
Tabii bu arada tecavüzcüler de ortamdan faydalanıp ellerini ovuşturup "Babasın Freud!" dediler ve içgüdülerine 'Yılın Hayvanı' plaketi verdiler...***
Laik, anti laik fark etmez, seçkinler arasında bahse konu 'Çok yönlü delilik' böyle yaşanırken, kendi halinde insanlar bilinç durumlarını yükseltip durdu fakat!
Mesela Kadınlar Camilerde
hareketi.
Biliyorsunuz Cuma'ya kadın gitmez, diyen bir kafa epeydir revaçta. Hz. Peygamberin kadınlara gösterdiği ihtimamı tarihten silmek isteyenler bırakın Cuma'da, kadın neslini camide bile görmek istemiyor aslında.
İslam'ın önüne barikat kuranlara, uyduruk ötekileştirmeler koyanlara, kadınları iten kakan, onlara küçük, pis yerleri ayıranlara, kadınlar 'Güncelleme' nasıl olur gösteriyorlar bence!
Şöyle diyorlar:
"Kadınların camilerdeki konumunu iyileştirmeyi dert edinen bir grup kadın olarak Ekim 2017'de Kadınlar Camilerde kampanyasını başlattık. Camilerdeki kadın yerlerinin küçük ve eşitsiz olmasından, engellilerin ve yaşlı kadınların camilere erişimindeki kısıtlılıklara, abdesthanelerin yetersizliği ya da kirliliğinden, kadınların kendilerini camilere ait hissedememesine kadar birçok meseleye değindik.
Bir araya gelirsek bu dertleri paylaşabileceğimize, azaltabileceğimize ve çözüme kavuşturabileceğimize inanıyoruz. Gelin, bu çabayı birlikte büyütelim!" Cuma namazına kadınların katılabileceği camileri de yazmışlar:
Turistik ve o nedenle Müslüman turist kadınların namaz kılabildiği yerler bunlar!
Misal Sultanahmet. Süleymaniye dersen, etraftaki üniversitelerden dolayı, kalabalık ve genç bir kadın cemaati olduğundan Cuma için uygun!
Bir de adı lazım değil bir mabet için uyarı: "Kadınlar kısmına doğru yürürken arasından geçtiğiniz erkek cemaatin, neden ısrarla Cuma'ya gelmeye çalıştığınıza dair laf atmalarına kulak asmayın!" Ben bu son uyarıyı okurken bir erkek olarak utandım, içimdeki 'Arıza'yı' zor bastırdım.
Neyse...***
Haftanın kısa özeti bu. Ve bu işler toplum katında böyle oluyor.
Misaller çoğalıyor.
'Sokak' sakin işe başlıyor.
Kendine allame süsü verenlerden değil, 'güncelleme' hayatın dibinden filizleniyor.
Hakkın; kabalığın cehaletiyle örselenmiş çiçeği, önce kadınlarda, kadınların latif ellerinde açacak...
Rahatsızları daha da bir rahatsız etmek için Mevlâna'nın deyişini bozarak söyleyelim:
Dün dün ile gitti cancağazım, daha da yeni şeyler beklemek lazım...