CEM SANCAR

Akrebin zehrinde yaşadık. Eski Türkiye buydu. Karanlık ve acı dolu günlerdi. Elimiz, ayağımız, beynimiz ağuyla dolmuştu. Tuzak üstüne tuzağa düştük...

1980 öncesi gençlik hareketleri içine silah sokulurken, Alevi sivil toplum kuruluşları, parti büroları sol görünümlü en saldırgan, en şaibeli örgütler tarafından ele geçirilirken, sağlı-sollu gençler takır takır öldürülürken, Kahramanmaraş'ta mezhep çatışması tahrik edildi.

Sokakta büyük bir yoksulluk ve faili meçhul cinayetler vardı. Bir değişim isteği alevlenmiş, statükoyu korumak için ipleri elinden kaçırmak istemeyen oligarklar, yani vampir oligarşi harekete geçmişti. Batı istihbaratı zaten onlara çalışıyordu. 'Bizim çocuklardı' onlar!

Maraş'ta önce Ülkücüler kullanıldı.

Bir sinema salonuna ses bombası atılarak ateşlenen olaylar, bir taraftan "Aleviler kışlalara yürüdü" diğer taraftan "komünistler camilere saldırdı" şayialarıyla ateşlendi.

Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, genelkurmay başkanı Kenan Evren'e, "Durdurun bu katliamı" demiş ama Kenan Evren yeterli asker olmadığını söylemişti!

Asker bekledi, darbeye zemin hazırlandı. İnsancıklar öldü. Devletin müdahale etmediği katliam dört gün sürdü.

12 Eylül'ün cuntası darbeyi yapar yapmaz da ortalık tırak diye sütliman oldu. O yıllarda olan biten insanlığın kara tarihine yazıldı. Sağlı sollu idealist bir kuşak heder edildi, gelecek karardı.

Memleket öyle bir kâbusa sokulmuştu ki, milletin bir kısmı 'Oh darbe geldi canımız kurtuldu' diye düşündü.

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