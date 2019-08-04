CEM SANCAR

Hakikatin peşinde güzelleşmeye çalışan bizim tayfanın, bir rehbere ihtiyacı var. Onu da söylemeli. Kafamız çok karışık zira ve kirliyiz her türlü bilgiyle. Gerekli gereksiz, şişmiş, boş, bir sürü şey... Harbi bir ermişe, bir yol göstericiye, bir bilgeye ihtiyacımız var bizim, işte tam da bundan.

Ama yok işte mürşidimiz be usta! Varmış bir zamanlar, öyle yazıyor kitaplar. İçinden infilak etmiş o adamlar çok önce... Şavktan volkanlar gibi saçılmışlar ortalığa, toprağa hikmetbereket olmuş, çimen, çiçek olmuşlar. Bazen şarkı, şiir, türkü, deyiş, Neşet Ertaş. İbn Arabi dersen beynimize çakan bir ışık, Yunus'ta dizlerimizi kesen melâmet olmuşlar...

Bana, "Sen n'apıyorsun peki orada?" diye sorarsan eğer, ben de sana: "Topluyorum işte dağılan ışık parçalarını" derim. "Mürşidi" derim, "Ben böyle yapıyorum kendi kendime" derim. Öyle derim...

***

***

***

***

***