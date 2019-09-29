CEM SANCAR

Hepimize büyük geçmiş olsun, evet ama manevi depremler sürüyor... 2000'lerde internet sosyalleşmeleri tek tüktü. Bir gün bilgisayar başında çalışırken genç bir hanımefendi yazmaya başladı.

Trakya'da bir kasabada yaşıyordu.

Ailesi biraz baskı yapıyordu. İlk hakkını kullandırmamışlardı fakat yeniden üniversite sınavlarına hazırlanıyor, İstanbul'a gelip edebiyat, felsefe filan okumak istiyordu. Çok bunalmıştı. Melekesi yüksek çocuklardan olduğu belliydi. Dil hazinesi o yaştaki gençlere tur bindirirdi. Duru, renkli bir Türkçeyle yazıyor, her konuda fikrini ileri sürüyor, sorular soruyordu.

Bir süre sonra geceleri yazdıklarını merakla bekler olmuştum.

Bulunduğu çevreden sıkılmıştı. Topluma, özgür bir kafanın eleştirilerini iletiyordu. Bir arayış içindeydi. Merhametliydi. Gerçekten her ailenin sahip olamayacağı ahlâklı bir zekâ. Evlendirmek istiyorlardı. O direniyordu. Bildiğimiz şeyler...

Sonra aniden şüpheli depremlerden, iklim felaketinden, küresel ısınmadan konuşmaya başladı! Bilgileri özde doğruydu ama komplo teorileriyle sarılmıştı. Evhamlıydı. Öfkeliydi. Herkesi suçluyor, kimsenin bunu fark etmediğini söylüyor, yakında kıyamet kopacağını anlatıyordu.

Öyle umutsuz, öyle panik altındaydı ki korktum, endişelendim. Onu onayladım ve bir psikolog ile konuşmaya ikna ettim. Zaten ailesi doktora gideceğini öğrenince sevindi, izin verdi.

Bir süre sonra 'Obsesif Kompulsif' teşhisi konduğunu öğrendim. Takıntılıydı!

Tedavisi ilerledikçe bir gün bana, ta '99' depreminde ona bu teşhisin konduğunu itiraf etti.

Ardından istediği okulu kazandı...

Modern hayatın hercümerci sırasında izini kaybettim. Şimdi ne yapıyor, hayallerinin ne kadarını gerçekleştirdi bilmiyorum...

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