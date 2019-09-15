CEM SANCAR

Ormanı yakmak nedir diye soracak olursanız, kendini yakmaktır derim size. Kuşları, tavşanları, sincapları ve yakından baktığınızda bir tasarım harikası börtü böceği.

Ormanı yakmak canlılığın kutsal kitabını yakmaktır. Çünkü yaratıcı yarattıklarının diliyle konuşur.

Mesela yasemini öldürmektir bu.

O kokuyu! Mesela sümbüle suikasttır.

Eflâtuna katliam.

Çünkü tevhid düşüncesi, yani bir olmak, bütündür. Tabiata saldırı; madenin, bitkinin, hayvancıkların ve insanın arasındaki gözle görünmez milyonlarca bağı koparır.

Ormanlar yandıkça ondandır bağrımız yanar. Bir ağaç kesilince kolumuz acır. Bir insan ölünce insanlık ölür diyen hikmet, bu din... Yaralanır.

İnsan yangınları kanıksadıkça bir vampire özenir. Kanı ve vahşeti çağırır.

Madem ki düzen böyle der, ben de önüme geleni yakarım! Böyle der.

Tabiatı esir alacağız diye bağıran aydınlanmacı hırsın dünyayı getirdiği toksik boyutla, çiçeğe hayvana eşrefi mahlukata zulüm eden arasındaki irtibat, her dinde lanetlenmiştir. Her din mi dedim, tek din diyecektim. Çünkü bilinir, mesaj hep aynı adresten gelir.

Hu da çekilir onun için, zikir de.

Tek tanrı, mutlak gerçek de denmiştir yüksek entelektüel çevrelerde. Meditasyon küçümsenmez. Semah bir yaratılışın gizleriyle döner durur. Sanki gezegenlere istihza.

Mamafih Allah'ını kaybetmiş her konuşma, her ritüel jimnastiğe dönüşür.

Ondandır yogacılarda sıkıntı büyüktür.

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